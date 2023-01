Rządząca Prawo i Sprawiedliwość doszła do władzy m.in. głosami mieszkańców wsi, którzy przeciwni byli wiatrakom. Teraz ta sama partia głosem premiera wzywa do "poluzowania" przepisów. A gdzie gwarancje dla mieszkańców wsi?

To nie są tak odległe czasy, minęło zaledwie kilka lat. Pamiętamy chyba niezliczone protesty mieszkańców wsi przeciwko budowie farm wiatrakowych? Pamiętamy głosy tych, którzy doświadczyli obecności turbin wiatrowych w sąsiedztwie - pszczoły, które gubią drogę do uli, niewytłumaczalne migreny u ludzi, psy zrywające się z łańcuchów, krowy które przestały dawać mleko. Sam byłem chyba w delegacji kilkanaście razy z wizytą u protestujących przeciwko wiatrakom mieszkańców rożnych gmin w kraju. Co się zmieniło?

Za i przeciw turbinom

Rewolucję wiatrakową - która doprowadziła do zasady 10H w naszym kraju -wywołały cztery powody rodzące sprzeciw ludzi, pomijając potencjalne skutki uboczne w postaci np. infradźwięków i ich wspomnianych wyżej efektów. Po pierwsze stawiane na naszych polach polach turbiny to był złom po gwarancji ściągany z zachodu, który powinien trafić raczej do utylizacji. Tyle, że do tej pory nie opracowano żadnej metody, by śmigła wiatraków poddać recyklingowi, a proces ich naturalnego rozkładu potrwa (niech mnie ktoś poprawi) chyba kilka tysięcy lat. Czy więc produkcję prądu z pomocą wiatraków nazywać możemy ekologiczną?

Uważam, że dopóki producenci nie opracują takiej metody recyklingu, albo też nowych materiałów do budowy śmigieł, produkcja energii elektrycznej z pomocą istniejących technologii nie może być nazywana ani odnawialną, ani ekologiczną. Póki co, sama produkcja turbin to dla środowiska potężne obciążenie.

Po drugie, na budowie farm wiatrowych nie korzystali obywatele. Rolnicy - owszem - dzierżawili grunty, ale ich udział w zyskach był żaden. Zarabiały duże prywatne spółki, często z udziałem zagranicznym. Wyeksploatowane wiatraki zaś w końcu musiały dokonać swego żywota. A gdy termin ich przydatności się kończył - rolnik zostawał ze złomem na polu, bo akurat dana spółka już przestała istnieć. Pamiętam choćby sprawę turbiny, która zawaliła się na drogę. Komu się z tej okazji oberwało? Ano rolnikowi, który dzierżawił pole.

Tak się składa, że swego czasu odwiedziłem kilku rolników, którzy wydzierżawili działki przy drodze krajowej nr 74, przy autostradzie A2, czy przy trasie S8. We wszystkich przypadkach prawo obligowało ich do rozbiórki turbin na własny rachunek, skoro właściciele farm zwinęli działalność. Usunięcie jednej turbiny to już przed 7-8 laty był koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po kilku latach dzierżawy gruntu rolnik wychodził więc na interesie jak przysłowiowy Zabłocki na mydle.

Po czwarte, turbiny można było stawiać bez większych przeszkód, a przynajmniej duże firmy świetnie sobie sobie z nimi radziły. Problemy miał jednak rolnik, który chciał coś zbudować w sąsiedztwie owych budowli.

Zapomniany prosument

Dziś wiatrakowe lobby, ekolodzy i rząd wzywają do liberalizacji ustawy i zasady 10H. Nic dziwnego, Unia zmusiła nas do zamknięcia kopalń i zmusza do zwiększania produkcji energii elektrycznej z OZE. W tym samym jednak czasie Niemcy, które przecież również są w UE, otworzyły kilka nowych kopalń węgla brunatnego. A to ten, dla klimatu ponoć najgorszy...

Problem w tym, że dopuszczając wiatraki bliżej domów, wciąż nie mamy żadnych gwarancji. Wciąż nie wiadomo co począć ze śmigłami turbin, których zutylizować się nie da. Wciąż nie ma przepisów, które chroniłyby dzierżawców gruntu przed skutkami budowy farm wiatrowych.

Bądźmy też szczerzy, wbrew ciągłym obietnicom nie ma wciąż przepisów, które faktycznie z obywateli czyniłyby prosumentów: wytwórców energii. Pozwólmy więc może rolnikom i właścicielom posesji produkować prąd we własnym zakresie. Wówczas każdy właściciel działki z chęcią postawi wiatrak na swoim gruncie. To będzie nowy i sprawny techniczne sprzęt - bo dla siebie. A póki państwo tego ustępstwa nie zrobi, sam jako właściciel gruntów mówię: Ani kroku w tył. Wara od 10H!

Skoro rząd ma na względzie bezpieczeństwo energetyczne kraju - niech pozwoli, by obywatele sami o siebie zadbali i wesprze ich w tych dziele.