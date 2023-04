W ramach programu Mój Prąd 5.0 można oprócz dotacji na fotowoltaikę pozyskać także do 28,5 tys. zł na pompę ciepła. Jeżeli w domu mamy "ekologiczny" piec na stałe paliwa kopalne np. węgiel lub ekogroszek ale też i w przyszłości na olej lub gaz to nie możemy ubiegać się o dotacje na pompę ciepła. Wyjątek stanowią kotły i kominki rekreacyjne na biomasę, czyli drewno i pellet, ale też muszą spełnić konkretne wymagania.

Już od 22 kwietnia br. można ubiegać się o dofinansowania z Mój Prąd 5.0. Nowością jest możliwość pozyskania dotacji także na pompy ciepła. Kwota dofinansowania oraz zasady udzielania zależą nie tylko od rodzaju pompy w jaką chcemy inwestować, ale też od tego czy posiadamy instalacje grzewcze na paliwa stałe typu węgiel i ekogroszek.

Co to kocioł na paliwo stałe? Kocioł na paliwo stałe jest elementem instalacji grzewczej przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło wytwarzane jest podczas spalania paliw stałych takich jak, zrębki, pellet, ale też i węgiel kamienny w tym i ekogroszek).\Z racji obowiązujących obecnie restrykcji dotyczących efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji, kotły dopuszczalne do sprzedaży i użytku muszą spełniać wymagania zawarte rozporządzeniu (UE) 2019/2024, a dotyczące ekoprojektu oraz polskiej normy PN-EN 303:5:2012.

Jakie dotacje na pompy ciepła w ramach Mój Prąd 5.0?

Kwota dofinansowania na pompę ciepła uzależniona jest od rodzaju pompy ciepła w ramach programu Mój Prąd 5.0.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie do pomp ciepła jako dodatkowego urządzenia do fotowoltaiki to są one uzależnione od rodzaju pompy ciepła.

28,5 tys. zła na gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda;

19,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

12,6 tys. zł na pompę ciepła typu powietrze/woda:;

4,4 tys. zł na pompy ciepła typu powietrze/powietrze:.

Jednak pozyskanie dofinansowania na pompę ciepła jest nie tylko uzależnione od tego czy ubiegamy się o dotację na fotowoltaikę, ale też i z jakiego dodatkowego rodzaju ogrzewania korzystamy lub będziemy korzystać w przyszłości.

Chcesz dotację na pompę ciepła to nie możesz ogrzewać domu kopciuchem

Dofinansowanie do energooszczędnych urządzeń grzewczych, takich jak pompa ciepła w ramach Mój Prąd 5.0 może być udzielone pod warunkiem, że jako wnioskodawca zobowiążemy się, iż po wypłacie dofinansowania w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

nie będziemy instalować i nie będziemy użytkować źródło ciepła, czyli kotła grzewczego zasilanego paliwami stałym takimi jak węgiel lub ekogroszek, ale z wyjątkiem tych spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m 3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;

tych spełniających wymagania o obniżonej emisyjności cząstek stałych oraz spełniających wymagania wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła, czyli np. jeżeli zabraniają wykorzystania kotłów na olej opałowy lub gaz ziemny lub propan itd..

Czy dostaniemy dotacje na pompę czy nie to i tak będziemy musieli zrezygnować z kopciuchów

Zgodnie z powyższym nawet jeżeli zasady projektu Mój Prąd 5.0 nie zabraniają instalować kotłów na paliwa ciekłe takie jak gaz ziemny czy olej opałowy do ogrzania, ale stosowne uchwały antysmogowe na terenie województwa. miasta wprowadzą w przyszłości taki obowiązek to nie będziemy mogli sięgnąć po dotacje na pompę ciepła, albo jeżeli sięgniemy po dotacje to nie będziemy mogli używać tych instalacji pod groźbą cofnięcia dotacji.

Wyjątkiem są ekologiczne kotły grzewcze na biomasę (pellet, drewno) i ekologiczne kominki rekreacyjne spełniające normy i standardy ekoprojektu oraz wymagania zawarte w uchwałach antysmogowych.

Jednak jeżeli zmienią się przepisy w przyszłości albo wprowadzaj one zmianę a to ewidentnie się zapowiada i dojdzie do zaostrzenia wymagań ekoprojektu albo uchwał antysmogowych, to co wtedy? Najprawdopodobniej będziemy musieli wyłączyć kotły i piece, np.. na gaz lub olej opałowy które teraz są "ekologiczne", a przestaną spełniać wymagania i normy w najbliższej przyszłości.

Ale nie ma co się "martwić na przyszłość"; najprawdopodobniej w przyszłości zostaną tak zaostrzone przepisy, że niezależnie czy wzięliśmy dotację na pompę ciepła z Mój Prąd czy nie to i tak będziemy musieli demontować nieekologiczne kotły na olej, ekogroszek czy gaz.