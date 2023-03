Dzierżawa gruntów rolnych bardziej opłacalna pod fotowoltaikę czy wiatraki w 2023 r.?

Ile zarobisz na dzierżawie gruntów rolnych pod fotowoltaikę a ile pod wiatraki w 2023 r.? Foto. Shutterstock

Wykorzystanie gorszej klasy gruntów rolnych pod dzierżawę to większy zastrzyk finansowy i prowadzi do poprawy opłacalności produkcji rolnej. Jednak co bardziej się opłaca - dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę czy turbiny wiatrowe? Od czego zależy wysokość czynszu dzierżawnego. Na te pytania odpowiada ekspert.

Obecnie rolnik może otrzymać od 100 tys. zł za posadowienie nowoczesnej, dużej turbiny wiatrowej na swojej działce w 2023 r..

W przypadku instalacji PV czynsz dzierżawny zaczyna się od 15 000 zł/ha rocznie w 2023 r.

Czynsz dzierżawny zależny jest od wielu czynników i ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu, w zależności choćby od lokalizacji projektu farmy wiatrowej, jego wielkości, otoczenia, konieczności dodatkowych uzgodnień Jeżeli już zdecydujemy się dzierżawić grunty rolne pod instalacje OZE to warto zastanowić się która opcja jest bardziej opłacalna nie tylko finansowo. Czytaj więcej Ile można zarobić na dzierżawie gruntów rolnych pod farmy wiatrowe w 2023 r.? Jeżeli zamierzamy wykorzystywać grunty rolne do produkcji rolnej to bardziej sprawdzą się turbiny wiatrowe. Zajmują one mniej miejsca niż fotowoltaika montowana na gruncie, co pozwala na prowadzenie działalności rolniczej. Od czego zależy czynsz dzierżawny z fotowoltaiki lub wiatraków? Roczne zyski z dzierżawy gruntów rolnych pod farmę wiatrową także są wyższe niż w przypadku fotowoltaiki. Jednak o tym czy dany grunt nadaje się pod turbiny wiatrowe decyduje nie tylko klasa ale też więcej czynników. Firma dzierżawiąca grunty pod wiatraki zwraca też uwagę na odległość działki rolnej od zabudowy mieszkalnej oraz od linii energetycznej. Istotna jest też czy jest też droga utwardzona do działki. Czytaj więcej Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca - Czynsz dzierżawny zależny jest od wielu czynników i ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu, w zależności choćby od lokalizacji projektu farmy wiatrowej, jego wielkości, otoczenia, konieczności dodatkowych uzgodnień – przykładowo uzgodnienie z sąsiadami zachodzenia rotora turbiny wiatrowej - podkreśla Monika Kowaluk, starszy kierownik ds. rozwoju projektów, VSB Energie Odnawialne Polska. Inny czynsz może uzyskać rolnik na Pomorzu, gdzie prędkość wiatru jest większa, co bezpośrednio przekłada się na zysk z produkcji energii, natomiast inny na południu Polski, gdzie wieje słabiej. Inna jest także wysokość czynszu dla nowszych, większych turbin (do 7 MW), a inna dla projektów rozwijanych przed kilkoma laty, gdzie przewidziano największe dostępne wtedy turbiny np. 2-3 MW. Ile zarobisz na dzierżawie gruntów rolnych pod fotowoltaikę a ile pod wiatraki w 2023 r.? Tak jak podkreśla eksperta wysokość rocznego czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wielu czynników. Na ich podstawie określana jest atrakcyjność działki pod dzierżawę OZE i tym samym ustalana wysokość rocznego czynszu dzierżawnego. Obecnie rolnik może otrzymać od 100 tys. zł za posadowienie nowoczesnej, dużej turbiny wiatrowej na swojej działce - podkreśla Monika Kowaluk, starszy kierownik ds. rozwoju projektów, VSB Energie Odnawialne Polska. Natomiast w kwestii wysokości czynszu dzierżawnego pod fotowoltaikę głównymi czynnikami są wielkość działki, odległość gruntu od GPZ, klasa bonitacyjna gleb oraz ilość obiektów zacieniających działkę, takich jak przydrożne szpalery drzew, czy lasy i budynki zlokalizowane na gruncie, bądź w jego sąsiedztwie. W przypadku instalacji PV czynsz dzierżawny zaczyna się od 15 000 zł/ha rocznie. Jak porkeśla kespertka VSB nie ulega wątpliwości, że jest to stabilny dochód przez wiele lat, a firma VSB oferuje atrakcyjne i sprawiedliwe warunki umowy dzierżawy. Jeśli właściciel ziemi jest zainteresowany dodatkowym dochodem z wydzierżawienia swojego gruntu pod elektrownie wiatrowe i/lub fotowoltaiczne, zachęcamy do kontaktu z ekspertami VSB w celu wykonania wstępnej i darmowej analizy uwarunkowań.

