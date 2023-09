Zobacz galerię

Kiedy rozważamy kierunek, w jakim podąża rolnictwo przyszłości, nasza uwaga często koncentruje się na innowacyjnych technologiach uprawy i hodowli. Lecz nie możemy zapomnieć, że przyszłość ta musi być także synonimem odpowiedzialnego zarządzania energią oraz adaptacji odnawialnych źródeł energii. Eko Prime nie tylko obserwuje te zmiany, ale aktywnie uczestniczy w kształtowaniu zielonej wizji przyszłości.

Współczesne gospodarstwa rolne stoją przed wyjątkowym wyzwaniem: połączenia tradycyjnych metod uprawy z nowoczesnymi technologiami, które minimalizują wpływ na środowisko. Odnawialne źródła energii wchodzą tu na scenę jako idealne rozwiązanie.

Fotowoltaika w rolnictwie: Zielona energia na horyzoncie nowoczesnego gospodarstwa

Fotowoltaika, dawniej postrzegana jako nowość, obecnie jest fundamentem zrównoważonego rolnictwa. Instalując panele fotowoltaiczne na dachach, nieużytkach czy dedykowanych gruntach, rolnicy nie tylko pozyskują czystą energię, ale również korzystają z wielu innych korzyści, takich jak znaczące oszczędności na rachunkach za prąd czy niezależność energetyczna w przypadku awarii.



Dodatkowo, nadwyżki wyprodukowanej energii mogą stać się dodatkowym źródłem dochodu poprzez ich sprzedaż do sieci. Inwestycje w technologie ekologiczne, jak fotowoltaika, zwiększają również wartość nieruchomości. W obliczu rosnących cen energii i większej świadomości ekologicznej, fotowoltaika w gospodarstwach rolnych jawi się zatem nie tylko jako opłacalne, ale i niezbędne rozwiązanie.

Z nieużytków do zysku: Jak ziemia może pracować na Twoją korzyść?

Nieużytki rolne stanowią często niemały procent powierzchni wielu gospodarstw. Choć przez lata były traktowane jako tereny bez większej wartości, w dobie rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii zyskują zupełnie nowe znaczenie. Dla rolników posiadających takie grunty otwiera się możliwość nie tylko ich efektywnego wykorzystania, ale także znaczącego wzrostu dochodów. Inwestorzy tacy jak Eko Prime poszukują bowiem terenów idealnych do realizacji dużych farm fotowoltaicznych. Odsprzedając lub dzierżawiąc takie grunty pod projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, rolnicy nie tylko przyczyniają się do ekologicznej rewolucji w produkcji energii, ale też uzyskują dodatkowe, stabilne źródło przychodów na lata. Współpraca z branżą fotowoltaiczną staje się więc nie tylko ekologicznym, ale i ekonomicznym strzałem w dziesiątkę.

Eko Prime – Twój sprawdzony partner w świecie fotowoltaiki

Eko Prime, z ponad 11-letnim doświadczeniem, w tym na wymagającym rynku niemieckim, stał się synonimem profesjonalizmu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Oferując klientom opłacalne rozwiązania fotowoltaiczne, gwarantujemy niezależność energetyczną oraz znaczące oszczędności. Nasza bliska współpraca z czołowymi producentami pozwala proponować jedne z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.



Posiadając polski kapitał i dbając o najwyższe standardy, zbudowaliśmy zespół specjalistów, którzy byli pionierami w rozwoju branży OZE w Polsce. Nasze zaangażowanie, wiedza i doświadczenie sprawiają, że jesteśmy idealnym partnerem dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał odnawialnej energii. 100% zadowolonych klientów jest dowodem na naszą niezawodność i wiarygodność w branży.

Spotkajmy się na AgroShow

W samym sercu Bednar k/Poznania, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, odbędą się targi AgroShow - wydarzenie, które każdego roku przyciąga pasjonatów rolnictwa z całego kraju. Od 22 do 24 września będziemy mieli przyjemność stać się częścią tego wyjątkowego święta branży. Zapraszamy na stoisko w sektorze F pod numerem 176, gdzie nasi specjaliści z niecierpliwością będą czekać, by odpowiedzieć na każde Wasze pytanie. To doskonała okazja, by osobiście zapoznać się z naszą ofertą i poczuć ducha innowacji, jaki niesie ze sobą fotowoltaika.

O ekspozycję najnowszych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na naszym stoisku zadba firma CORAB. To czołowy dostawca rozwiązań fotowoltaicznych w Polsce, który od lat dostarcza najwyższej jakości produkty i rozwiązania dla sektora OZE. Ich doświadczenie i innowacyjność, połączone z naszą wiedzą i pasją, tworzą kompletne i niezawodne rozwiązania dla każdego rolnika.



Jeśli chcesz przekonać się, jak technologia może służyć Twojemu gospodarstwu i jakie korzyści niesie ze sobą współpraca z liderami rynku, koniecznie odwiedź nas podczas AgroShow.

Eko-Innowacje, misja charytatywna i atrakcyjne nagrody

Dla entuzjastów najnowszych technologii przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę – samochód elektryczny Tesla, zasilany energią bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych. To znakomite połączenie ekologicznych rozwiązań z luksusem i komfortem.



Nie zapominamy też o tych, którzy chcieliby wspomóc innych - na naszym stoisku prowadzona będzie zbiórka charytatywna na 2-letniego Olafa Krasnowskiego, który walczy

z ciężką chorobą genetyczną – dystrofią mięśniową Duchenne’a, powodującą stopniowy zanik mięśni w całym ciele. Serdecznie zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!



Dla Gości odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy również konkurs, w którym będzie można wygrać vouchery rabatowe na instalację fotowoltaiczną o łącznej wartości 100 000 zł.



Równolegle, na naszej stronie firmowej na Facebooku także będziemy prowadzić drugi konkurs, w którym do wygrania będą nagrody pieniężne.



Do zobaczenia na AgroShow!

22-24 września 2023, Bednary k/Poznania, sektor F stoisko 176!