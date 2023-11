To, co się dzieje na rynku regulacji energii w Europie w ciągu ostatnich 6 lat to szaleństwo - mówi Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy. ot. PTWP

To, co się dzieje na rynku regulacji energii w Europie w ciągu ostatnich 6 lat to szaleństwo, idiotyzm totalny, zburzenie wszystkich kształtowanych przez lata mechanizmów w imię bliżej dla mnie niezrozumiałego efektu, który i tak jest nie do osiągnięcia - mówił Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy podczas debaty #technology trends Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Dariusz Bliźniak zwracał przede wszystkim uwagę na fakt, że skończyły się czasy stabilnych dostaw energii od tradycyjnych dostawców, i w związku z tym stabilności cenowej na rynku energetycznym; zmienność, która obecnie kształtuje rynki energii pozostanie będzie cechą charakterystyczną tych rynków przez następne kilkadziesiąt lat.

Zmienność jest spowodowana dwoma czynnikami: dominacją energetyki odnawialnej, która jest niezależna od tego, co robimy, a zależna głównie od pogody oraz zmiennością regulacyjną:

To, co się dzieje na rynku regulacji energii w Europie w ciągu ostatnich 6 lat to szaleństwo regulacyjne, idiotyzm totalny, zburzenie wszystkich możliwych mechanizmów, które kształtowane były przez lata, w imię bliżej dla mnie niezrozumiałego efektu, który i tak jest nie do osiągnięcia. - mówił Dariusz Bliźniak.

Jeszcze większy brak pewności dostaw i nieprzewidywalność cen prądu

Brak pewności dostaw i zmienność cenowa będzie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw, dla których kluczową sprawą jest teraz po pierwsze zapewnienie sobie dostaw energii w wystarczającej ilości i jakości, a po drugie zarządzanie zmiennością cenową.

Czasy, w których nie angażowaliśmy się w zabezpieczenie dla siebie procesów związanych z pozyskiwaniem, utrzymaniem w określonej jakości i najlepszej dla nas cenie nośników energii skończyły się. Zmienność będzie powodować bardzo duże różnice w cenach i to musimy śledzić, przewidywać i zarządzać zmiennością i przewidywaniami - mówił wiceprezes Respect Energy.

Dariusz Bliźniak przypomniał, że od połowy przyszłego roku wchodzą 15 minutowe okresy rozliczenia z rynkiem bilansującym, co oznacza, że każde 15 minut może mieć kolosalnie różne ceny: przez 15 minut możemy mieć ceny ujemne, a przez kolejne 15 energia może kosztować po 2 tys. zł za MWh - w ostatecznym rozrachunku ta energia może być bardzo droga.

W związku z dominacją nieprzewidywalnej energetyki odnawialnej, te zjawiska będą podlegały coraz większej dynamice, co oznacza, że przedsiębiorcy muszą nauczyć się zarządzać energią lub współpracować z firmami, które takie kompetencje mają.

Inwestycja w OZE uwolni przedsiębiorców od nieprzewidywalnych cen energii elektrycznej

Jednym z elementów rozwiązania tych problemów jest budowanie własnych źródeł energetycznych - po erze konsumenta prosumenta indywidualnego nadchodzi czas prosumenta przemysłowego. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli mieć bezpieczeństwo energetyczne, nie będą mieli wyjścia, tylko będą musieli wchodzić w inwestycje w OZE i magazyny energii.

Na dziś standardowy zestaw to OZE i magazyn energii - bez tego nie da się zarządzać systemem, a to zakłada inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje; inwestycje w bardzo nowoczesne systemy IT, bo będzie to musiało być zarządzane online - wyjaśniał wiceprezes Respect Energy.

Inwestycje we własne źródła energii odnawialnej są konieczne i niezbędne, zważywszy na to, że w obecnym systemie OZE wytwarzają do 40 TWh, a przemysł w Polsce zużywa ponad 100 TWh energii - jeśli cały przemysł chciałby przejść na “zieloną energię”, to po prostu nie ma takiej możliwości. Jednak ogromne inwestycje w skali mocy zainstalowanych energii odnawialnej są niemożliwe - należy skierować się w stronę energetyki rozproszonej opartej na OZE, której źródła będą w posiadaniu prosumenta przemysłowego. Zdaniem wiceprezesa Respect Energy tylko to rozwiązanie jest racjonalne i realizowalne.