Już jutro, 18 stycznia br. odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, inaugurującą program "Energia dla wsi. Jakie dotacje na OZE.

18 stycznia br. nastąpi inauguracja naborów w nowym programie "Energia dla wsi" organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z programu Energia dla Wsi?

O dofinansowanie z programy Energia dla wsi będą mogli ubiegać się rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą, spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie oraz powstające spółdzielnie energetyczne.

Jakie rodzaje projektów będą wspierane z programu Energia dla Wsi?

W ramach programu Energia dla Wsi będą wspierane poniższe inwestycje OZE w sektorze rolnym:

biogazownie do 1 MW w przypadku rolników;

biogazownie do 10 MW w przypadku spółdzielni i ich członków;

instalacje fotowoltaiczne do 1 MW;

instalacje wiatrowe do 1 MW;

elektrownie wodne do 1 MW;

magazyny energii zintegrowane z fotowoltaiką, biogazownią, turbiną wiatrową oraz elektrownią wodną.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na OZE w rolnictwie w programie Energia dla Wsi?

Wstępnie w ramach programu Energia dla Wsi będzie można uzyskać:

dotację bezzwrotną do 65% kosztów kwalifikowanych, gdzie maksymalna wysokość dotacji sięgnie do 20 mln zł;

preferencyjna pożyczka o oprocentowaniu (WIBOR 3 M + 0,5%) do 100% kosztów kwalifikowanych na kwotę do 25 mln zł na okres spłaty do 15 lat i karencja 12 miesięcy, dla nowej spółki obowiązkowe 15% udziału własnego.

Wysokość dofinansowania inwestycji realizowanych przez rolników będzie uzależniona od rodzaju inwestycji w OZE.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej o mocy od 50 kW do 1 MW z dofinansowaniem instalacji w postaci pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,

W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych o mocy: 10 kW - 1 MW dofinansowanie instalacji to dotacja bezzwrotna do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

W przypadku dotacji bezzwrotnej zwrot kosztów kwalifikowanych (45%) może zostać zwiększony o:

20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małego przedsiębiorcy,

10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Rolnicy będą mogli ubiegać się też o dodatkowe dotacje na magazyny energii. Maksymalny udział kosztów kwalifikowanych do 50%.

NFOŚiGW warunkuje przyznanie dotacji przedstawieniem programu zagospodarowania przynajmniej 75% ciepła wyprodukowanego przez biogazownię.