Europejski przemysł fotowoltaiczny spodziewa się w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowania na kilkaset tysięcy dodatkowych wykwalifikowanych pracowników.

Dynamiczny wzrost liczby etatów

Według raportu europejskiej organizacji parasolowej Solar Power Europe (SPE) do ubiegłego roku w sektorze tym w UE powstało 648 000 ekwiwalentów pełnego etatu, głównie w zakresie instalacji i montażu.

Do 2027 r., jeśli boom na energię słoneczną będzie się utrzymywał, w średnim scenariuszu może ich być już 1,2 mln. Największe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników występuje zatem w Niemczech. Poszukuję głównie fachowców budowlanych Potrzebni są głównie budowlańcy do montażu oraz planiści i elektrycy. Branża fotowoltaiczna obawia się, że brak wykwalifikowanych pracowników może stać się przeszkodą w oczekiwanym szybkim rozwoju.

W 2022 r. największe zapotrzebowanie na pracowników w Polsce

Solar Power Europe z siedzibą w Brukseli jest europejskim stowarzyszeniem lobbystycznym zrzeszającym 300 firm i stowarzyszeń krajowych, któremu przewodniczy austriacki menadżer Walburga Hemetsberger. W ubiegłym roku, jak wynika z raportu SPE, na szczycie znalazła się Polska z prawie 147 tys. przeliczników na pełne etaty, za nią plasowała się Hiszpania z dobrymi 103 tys. i Niemcy z prawie 96 tys.

Jednak według Solar Association, wkrótce się to zmieni: autorzy badania już zakładają, że do 2027 r. w Niemczech będzie ponad 210 000 osób na pełny etat. Jeśli chodzi o techniczne grupy zawodowe, branża fotowoltaiczna konkuruje z dostawcami energii, branżą motoryzacyjną, a nawet dużymi firmami IT. Dlatego zarówno stowarzyszenie, jak i firmy wzywają do większego zaangażowania politycznego, aby szkolenia i studia w zawodach technicznych ponownie stały się bardziej popularne.