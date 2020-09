Europejski Zielony Ład w transporcie

22 września odbyła się IX konferencja Krajowej Izby Biopaliw "Biopaliwa transportowe. Szanse, zagrożenia, wyzwania". Tym razem z powodu pandemii koronawirusa spotkanie zorganizowano w wersji online. Mówiono m.in. o wyzwaniach wynikających z Zielonego Ładu.

Na konferencji nie zabrakło gości nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Spotkanie otworzył Zygmunt Gzyra, prezes zarządu Krajowej Izby Biopaliw. – Z jednej strony kończy nam się dekada i jest to okazja do tego, żeby podsumować okres obowiązywania pierwszej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i na ile dało się zrealizować postawione przed nią cele. Mamy już drugą dyrektywę o OZE. Od ponad roku, ale wiele wskazuje na to, że zanim zostanie ona zaimplementowana będzie musiała być skorygowana. Albowiem postanowienia Zielonego Ładu, jak również ostatnie wypowiedzi najwyższych przedstawicieli Komisji Europejskiej, w szczególności Ursuli von der Leyen, mówią o podniesieniu celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 proc. w roku 2030. Oraz podniesienia ogólnego udziału energii odnawialnej w gospodarce z 32 do 38-40 proc. Jest to zasadnicze zwiększenie celów i ambicji na 2030 r., przy czym warto zauważyć, że cele neutralności klimatycznej 2050 r. pozostają te same, to z czym mamy do czynienia to próba korekty ścieżki do której chcemy dojść – mówił Gzyra.

„Wyzwania sektora transportu w kontekście zapisów Europejskiego Zielonego Ładu” to temat wystąpienia Tomasza Pańczyszyna z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwa Klimatu. Jednym z nich jest zrównoważona i inteligentna mobilność. – Transport jest wskazywany jako jeden z tych sektorów, w których proces transformacji winien ulec przyspieszeniu – mówił podczas konferencji. Jak podkreślał w efekcie zmian, będzie musiało nastąpić zwiększenie podaży zrównoważonych paliw alternatywnych dla różnych rodzajów transportu. Ma się zwiększyć liczba pojazdów niskoemisyjnych. Cel jest bardzo ambitny, bo zakłada, że w roku 2025 w Unii Europejskiej, liczba tych pojazdów ma się zwiększyć z 975 tys. do 14 mln, a samych punktów ich ładowania z 140 tys. do 1 mln.

Carlo Hamelinck, Partner, VOF studio Gear Up omówił dekarbonizacje transportu do 2030 w regionie Europy Wschodniej i Centralnej. – Znaczenie biopaliw powinno wzrosnąć w sektorze transportu, co powinno tym samym doprowadzić do bezpośrednich oszczędności związanych z emisjami dwutlenku węgla, do redukcji i do wykorzystania nieużytków rolnych w kontekście biopaliw, do inwestycji, które mogą zwiększyć plony powyżej linii bazowej – mówił Hamelinck.



Emmanuel Desplechin, sekretarz generalny ePURE również mówił o Zielonym Ładzie. – Unia Europejska chce być liderem walki ze zmianą klimatu. Emisje globalnie spadają stopniowo. Spadły o 25 proc. od 1990 r., ale to dzięki sektorom, które łatwo było zdekarbonizować, jak np. opady. Ale co innego w transporcie, ponieważ tutaj emisje wzrosły o 20 proc. – mówił. Jak podkreślał, UE ma ambitne zobowiązania, co oznacza, że dramatycznie musimy zmniejszyć emisje w transporcie, co nie będzie łatwe do realizacji.

Adam Stępień, dyrektor generalny KIB omówił temat: „Branżowa wizja realizacji zobowiązań wynikających z RED2 w obszarze transportu”. Podczas swojego wystąpienia powiedział, że z dotychczasowych doświadczeń Polski, ale również pozostałych krajów UE jednoznacznie wynika, że bez intensyfikacji wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych nie ma szans na praktyczną realizację celu klimatyczno-energetycznego UE w obszarze transportu. Poza tym zaznaczył, że Polska nie tyle nie wykorzystuje swojego potencjału w zakresie biopaliw, co najzwyczajniej go marnotrawi.

Podczas spotkania odbyła się m.in. debata na temat „Dekarbonizacja transportu po polsku – czy założenia polityki UE są w naszym zasięgu?” z udziałem m.in. Andrzeja Grzyba, posła na Sejm RP i Bernda Kuepker z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, Jarosława Wiśniewskiego z Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi