W Alpach Walijskich inwestor chce postawić największą w Szwajcarii farmę fotowoltaiczną. Projekt budzi kontrowersje wśród rolników i ekologów.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Ponad 340 hektarów powierzchni ma mieć farma fotowoltaiczna, którą w Alpach Walijskich chce zbudować konsorcjum "Grengiols-Solar", utworzone przez gminę Grengiols i pięć dużych firm z branży energetycznej. Byłaby to największa elektrownia słoneczna w Szwajcarii i w dodatku najwyżej położona, bo na wysokości od 2000 do 2500 metrów nad poziomem morza. Konsorcjum przedstawiło już studium wykonalności, a dokumentacja budowlana ma być gotowa do końca 2023 roku.

Skala i rozmach tego projektu nie wszystkim się podoba, szczególnie zaś nie przypadła do gustu hodowcom bydła - donosi szwajcarski portal rolniczy Schweizer Bauer.

Kolos na szczytach

Inwestorzy chcą na górskich stokach postawić 910 tysięcy modułów solarnych o szczytowej mocy 440 megawatów, które dostarczyć mają 600 gigawatogodzin energii elektrycznej, z czego 42 procent zimą. Farma byłaby w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd dla 200 000 gospodarstw domowych.

Farma znajdowałaby się na obszarze, który jest świetnie nasłoneczniony przez 1500 godzin w roku, podczas gdy na nizinach słońce świeci tylko przez 800 do 1000 godzin w roku. Zimą uzysk energii z systemu alpejskiego byłby trzy do czterech razy wyższy w porównaniu z modułami na nizinie. Docelowo farma słoneczna mogłaby też zostać "sprzęgnięta" z elektrownią wodną, którą niedaleko na zbiorniku górskim chcą uruchomić inni inwestorzy. To zapobiegłoby marnowaniu nadwyżek energii.

Zapewnienia i obawy

Konsorcjum inwestorów czeka na raport o oddziaływaniu na środowisko dla tej inwestycji. Póki co władze gminy zapewniły, że pomyśleli już o odszkodowaniach w przypadku szkód dla mieszkańców tych terenów. Firmy zaś obiecują, że dołożą wszelkich starań, by nie zniszczyć gruntów w trakcie budowy. Zapewniają też, że instalacje zaprojektowano tak, by krowy nadal mogły się paść pod modułami elektrowni.

To wcale jednak nie uspokoiło kilku rodzin górali, którzy na tym obszarze prowadzą gospodarstwa i prowadzą wypas bydła. Jak podkreśla Schweizer Bauer, pasterze od pokoleń dbali o te górskie pastwiska i ponosili olbrzymie nakłady pracy i pieniędzy, by gospodarować w zgodzie z ochroną środowiska. Rolnicy poczuli się oszukani, bo wcześniej wmawiano im, że panelami słonecznymi pokryte zostaną jedynie strome zbocza, a nie dolina i pastwiska. Farma miała być też znacznie mniejsza.

Inwestycji twardo sprzeciwili się także Zieloni, którzy podnoszą argument, że farma fotowoltaiczna na zawsze zniszczy górski krajobraz i zbytnio ingeruje w obszary chronione. Okazało się także, że z budową farmy solarnej wiąże się też konieczność budowy napowietrznych linii energetycznych, a inwestorzy mają również w planach postawienie tymczasowej kolejki górskiej, która będą transportowani robotnicy i materiały.