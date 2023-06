Zgodnie z najnowszą analizą CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności w 2050 – Skutki dla Polski” czeka nas transformacja gospodarcza, której koszt będzie ogromny. Same nakłady inwestycyjne w nowe moce w energetyce przekroczą 370 mld EUR w perspektywie do 2050 r.

Jednym z najważniejszych celów analizy CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności w 2050 – Skutki dla Polski” jest pokazanie potencjalnych skutków wdrożenia konkretnych rozwiązań dotyczących rozszerzania systemu EUETS dla polskiej gospodarki, które potwierdzają ogrom wyzwań jakie nastąpią w każdym sektorze polskiej gospodarki w tym także rolnictwa na drodze do osiągnięcia celu netzero.

Analiza ta dotyczy rozszerzenia systemu EU ETS - systemu handlu uprawnieniami do emisji - o nowe sektory i skutków dla Polski w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r.

Środki finansowe przeznaczone na te cele mogą pochodzić z dostępnych funduszy i redystrybucji uprawnień (np. w ramach nowego podziału puli aukcyjnej w EU ETS). Dostępne fundusze (Fundusz Modernizacyjny (FM), Fundusz Innowacyjny (FI), Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF), czy nowe środki pochodzące z objęcia kolejnych sektorów systemem handlu uprawnieniami powinny być adekwatne do skali wymaganych przedsięwzięć oraz wspierać wrażliwych odbiorców w krajach takich jak Polska.

Koszty redukcji emisji CO 2 a sektor budowlany i transportowy

Podstawowym scenariuszem naoliwionym przez ekspertów CAKE/KOBiZE wariant odzwierciedlający wdrożenie rozwiązań zawartych w pakiecie legislacyjnym Fit for 55 (scenariusz Fit55).

W odniesieniu do roku 2005 zakłada on redukcję emisji w 2030 r. na poziomie 62% w EU ETS oraz 40% w obszarze non-ETS. Scenariusz ten uwzględnia również uruchomienie systemu handlu dla transportu drogowego i budynków (BRT ETS), w którym cel redukcyjny w stosunku do 2005 r. wynosi 43%.

Cele redukcyjne na 2050 r. określono na poziomie 95% dla EU ETS,

87% dla BRT ETS oraz 85% dla non-ETS. Włączenie budynków i transportu drogowego do nowego systemu BRT ETS nie zakłada wyłączenia ich z obszaru określonego przez ESR (cele redukcyjne non-ETS na poziomie krajowym), co oznacza, że krajowe cele redukcyjne w tym obszarze muszą być spełnione z uwzględnieniem emisji z budynków i transportu drogowego.

Wprowadzenie handlu emisjami dla sektora transportu spowoduje przeniesienie kosztów redukcji emisji na użytkowników pojazdów spalinowych.

W przypadku samochodów osobowych w Polsce średni koszt eksploatacji może wzrosnąć średnio o 25% między rokiem 2030 a 2050, a dla samochodów ciężarowych może być większy o nawet 80%. Z punktu widzenia Polski korzystnym procesem rozwoju rynku transportowego jest wymiana miejskich autobusów spalinowych na odpowiedniki elektryczne i wodorowe, których Polska jest znaczącym producentem.

- Nie postrzegałbym przemiany energetycznej polegającej na odchodzeniu od spalania paliw kopalnych w kategoriach dodatkowych kosztów. Te działania mają docelowo zmniejszyć koszty użytkowania budynków. W nowo budowanych obiektach pompę ciepła można zainstalować zamiennie za inne źródło ciepła, jeszcze otrzymując na to dofinansowanie. W połączeniu z instalacją PV, na którą także można dostać dotację, możemy ogrzewać dom prawie za darmo. W perspektywie życia produktu, taka instalacja będzie tańsza niż jakakolwiek inna, spalająca paliwa kopalne. Pakiet zakłada, że dopiero do 2050 roku istniejące budynki będą bezemisyjne, jest więc sporo czasu, żeby stopniowo wdrożyć poszczególne rozwiązania. Jednak im szybciej właściciel budynku tego dokona, tym bardziej mu się to opłaci - podkreśla Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej, ekspert finansowania inwestycji OZE.

Zielona transformacja sektora energetycznego będzie najbardziej kosztowna

Dla Polski transformacja sektora energetycznego to optymalna ścieżka rozwoju na najbliższy okres. Alternatywą są kolejne lata coraz wyższych kosztów związanych z wykorzystaniem węgla, co będzie skutkować jeszcze wyższymi kosztami dla całej gospodarki – sposobem na uniknięcie rosnących opłat za emisję jest transformacja w oparciu o dostępne i rozwijane technologie nisko i zeroemisyjne.

Gwoździem do trumny węgla jako źródła energii elektrycznej są prawa do emisji CO 2 , których cena osiąga już 100 Euro, a ma dojść nawet do 200 Euro. W Polsce ponad 70% energii jest wytwarzane z węgla, więc jesteśmy największym beneficjentem tych kosztów w Europie. Polska zakłada odchodzenie od węgla dość wolno, bo do roku 2049. Przechodzenie na OZE będzie stopniowo zmniejszało te koszty, a niezależnie od tego, właściciele nieruchomości mogą sami instalować rozwiązania ekologiczne, pozwalające redukować zużycie energii z sieci. Jeśli takiej możliwości nie mają, mogą inwestować w projekty elektrowni wiatrowych i słonecznych w modelu crowdfundingowym, aby rekompensować sobie zwiększone wydatki, pasywnymi dochodami pochodzącymi z produkcji zielonej energii - podkreśla Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej, ekspert finansowania inwestycji OZE.

Polska na tle całej UE ma jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania, a proces transformacji energetyki jest dużym wyzwaniem ze względu na duży udział paliw kopalnych (zwłaszcza węgla).

W Polsce zmiany w strukturze wytwarzania nie będą dotyczyły jedynie rozwoju samych niesterowalnych źródeł OZE. W nowym systemie energetycznym ważną rolę odegrają elektrownie jądrowe, które jako jedne z nielicznych źródeł zapewniają stabilne dostawy energii elektrycznej, bez emisji gazów cieplarnianych i przy umiarkowanych kosztach.

Dodatkowo, dostarczając dużą ilość energii w szczycie zapotrzebowania. Ponadto, elektrownie jądrowe stworzą warunki do wykorzystania nadwyżek produkcji OZE do produkcji wodoru, znacząco wpływając na stabilizację cen energii elektrycznej, a także zwiększając potencjał zielonego wodoru.

Energia i ciepło z OZE muszą zastąpić gaz ziemny i węgiel w Polsce

Jak podają eksperci CAKE/KOBiZE do listy koniecznych inwestycji w Polsce należy zaliczyć: OZE (PV, wiatr na morzu i lądzie, biomasę, biogaz), atom (wielkoskalowy i SMR), stacje ładowania dla samochodów elektrycznych i wodorowych, magazyny energii (zarówno bateryjne jak i magazynowanie w wodorze).

Rola gazu ziemnego jest stopniowo ograniczana, a po 2040 r. jest zastępowana w nowszych jednostkach przez wodór. W 2050 r., wskutek bardzo wysokich kosztów emisji, wodór niemal całkowicie zastępuje produkcję energii elektrycznej z gazu ziemnego.

Projekcje zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski wskazują na wzrost zapotrzebowania z blisko 140 TWh w 2020 r. do ok. 425-445 TWh w 2050 r., czyli ponad 3-krotnie, w zależności od scenariusza. Ten trend prowzrostowy wynika głównie z procesu elektryfikacji: przemysłu, ciepłownictwa i transportu.

Wyższe ceny gazu, a także ograniczenia w imporcie gazu do UE, wynikające z konfliktu na Ukrainie, przyczynią się do mniejszego, niż dawniej zakładano, wykorzystania gazu ziemnego w energetyce.

Gaz ziemny w znacznie mniejszym stopniu będzie służył jako paliwo przejściowe transformacji. Ten deficyt zostanie skompensowany częściowo przez dłuższe utrzymanie jednostek węglowych oraz nieco szybszy rozwój potencjału technologii odnawialnych, wodoru i magazynowania energii.

Jeśli chodzi o strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce, warto wspomnieć, że w scenariuszach zakładających wdrożenie pakietu Fit for 55, węgiel jest całkowicie wycofywany z eksploatacji w elektroenergetyce do 2040 r.

Zastępuje go energetyka jądrowa i OZE. Realizacja ambitnych celów dekarbonizacyjnych wymaga rozwoju wszystkich rodzajów źródeł zero i niskoemisyjnych – OZE i jądrowych.

Nakłady inwestycyjne dla różnych scenariuszy oszacowano dla Polski na ponad 370 mld EUR. Największa część tych inwestycji dotyczy rozwoju OZE (ok. 57% nakładów ogółem) oraz budowy elektrowni jądrowych (25% nakładów ogółem).