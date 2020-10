Foton Technik wprowadza Gwarancję Słoneczną

Foton Technik wprowadza nową usługę na rynku. Jeżeli oferowana instalacja fotowoltaiczna przez tego producenta wyprodukuje mniej energii niż jest to zaplanowane w projekcie, odda swojemu klientowi różnicę.

Fotowoltaika to opłacalna inwestycja na lata, o czym przekonało się już tysiące Polaków. Możemy zaobserwować znaczący wzrost liczby instalacji podłączonych do sieci, a Polacy coraz chętniej inwestują w fotowoltaikę, co sprawia, że rozwój tej gałęzi OZE można uznać za jeden z najszybszych w Europie.

Także firmy oferujące kompleksowe usługi związane z zakupem i montażem oraz serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych wprowadzają coraz bardziej atrakcyjne rozwiązania i usługi dodatkowe do swojej oferty.

- Dziś na rynek wprowadzamy nową jakość i nowy produkt – Gwarancję Słoneczną. Chcąc stale się rozwijać i oferując swoim klientom produkty najwyższej jakości, postanowiliśmy zagwarantować im nie tylko wysoką jakość oferowanych usług i produktów, ale także zagwarantować ich skuteczność i efektywność. W praktyce gwarancja Słoneczna oznacza, że jeżeli instalacja u naszego klienta wyprodukuje mniej energii niż jest to zaplanowane w projekcie – oddamy mu różnicę. W ten sposób klienci FotonTechnik mogą być spokojni o oszczędności z instalacji fotowoltaicznej – powiedział Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

Na Gwarancję Słoneczną od Foton Technik, składa się wiele współgrających ze sobą elementów. Firma od lat instaluje moduły fotowoltaiczne najwyższej klasy, których jakość potwierdza zestawienie instytutu PVEL, zajmującego się badaniami i rankingiem najlepszych modułów fotowoltaicznych na rynku. Ponadto wieloletnie doświadczenie pracowników firmy w projektowaniu i instalowaniu systemów fotowoltaicznych daje pewność dobrze zrealizowanej instalacji, dobranej do indywidualnych potrzeb klienta.