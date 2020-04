Fotowoltaika: słońce w służbie rolnika

Wobec rosnących cen prądu i prawdopodobnych dalszych podwyżek warto poszukiwać rozwiązań alternatywnych, które mogłyby obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa. Jednym z takich sposobów są panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd z energii słonecznej.

Do kosztów funkcjonowania gospodarstwa rolnego nie sposób nie wliczyć rachunków za energię elektryczną, których wysokość najczęściej waha się od kilkuset złotych do nierzadko kilku tysięcy złotych miesięcznie. Dojarki, schładzalniki do mleka, mieszalniki pasz, wentylatory w budynkach inwentarskich i wiele innych urządzeń koniecznych do sprawnego funkcjonowania gospodarstw wymaga prądu. Dlatego też przyjrzymy się: możliwościom, jakie oferują instalacje fotowoltaiczne w zakresie generowania oszczędności, wymaganiom, jakie trzeba spełnić, aby je zainstalować, i wreszcie kosztom takiej inwestycji.

Montaż możliwy prawie wszędzie

Rolnicy chcący zainstalować instalację fotowoltaiczną już na starcie są na dobrej pozycji, gdyż miejsc, w których można zamontować panele, jest w gospodarstwie dużo. Dachy obór, chlewni czy budynków gospodarczych to idealne miejsca na ulokowanie nawet całkiem sporych instalacji. W ostateczności, jeśli powierzchnia dachów konieczna do założenia paneli jest niewystarczająca lub niekorzystna, jeśli chodzi o usytuowanie względem stron świata, zawsze można taki montaż przeprowadzić na gruncie. W każdej z tych lokalizacji jednym z najważniejszych czynników jest umiejscowienie paneli w odpowiednim kierunku, a tym samym zapewnienie odpowiedniej ilości słońca, jakie zasilać będzie instalację. Najkorzystniejszym miejscem, w stronę którego uzysk energii będzie największy, jest kierunek południowy. Nieco gorsze są pod tym względem kierunki wschód-zachód, które jednakże przy umiejętnym ustawieniu nie pozwolą na spadek sprawności instalacji poniżej 90 proc. sprawności maksymalnej. Nie można również zapominać o analizie zacienienia, czyli najprościej mówiąc, o uwzględnieniu w umiejscowieniu paneli miejsc zacienionych przez drzewa lub inne konstrukcje typu np. wysokie silosy, co może obniżać możliwości ich pełnego wykorzystania.

Ważną kwestią, od której wspomniana sprawność instalacji będzie zależeć, jest również odpowiedni kąt nachylenia samych paneli, czy to na dachu, czy na gruncie, który powinien zawierać się pomiędzy 30 a 40 stopni. Wówczas przy najkorzystniejszym kierunku południowym można uzyskać maksymalną sprawność w danych warunkach pogodowych. Na przykład przy najmniej korzystnym umiejscowieniu w pionie (montaż na ścianach, który jest notabene kilka razy droższy od dachu) na kierunku wschód-zachód sprawność zmniejszy się nawet o 40 proc. i aby otrzymać zakładany uzysk energii instalację trzeba mocno przewymiarować, co generuje dodatkowe koszty. Warto również podkreślić, że instalacje o mocy instalowanej do 50 kW nie wymagają pozwolenia na budowę. Po zakończonym montażu wystarczy zgłoszenie do zakładu energetycznego, który musi jedynie zainstalować nowy licznik dwukierunkowy i ewentualnie dostosować parametry sieci, jeśli napięcie jest za wysokie (zdarza się to jednak stosunkowo rzadko), gdyż falownik może pracować maksymalnie do 253V. Jeśli napięcie jest niższe niż 230V wówczas problemu nie będzie i falownik sam dostosuje je do właściwych wartości w stosunku do parametrów panujących w sieci aby móc „wtłoczyć” do niej prąd.

Istotne detale

Firm oferujących sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych jest obecnie na rynku całe mnóstwo. Konkurencja cenowa jest więc dosyć spora, ale nie tylko ona powinna być wyznacznikiem wyboru danej oferty. Ważne są przede wszystkim jakość zastosowanych komponentów, takich jak panele słoneczne i inwertery (falowniki) zmieniające prąd stały produkowany przez panele na prąd zmienny wykorzystywany w sieci, oraz fachowość montażu instalacji.

Zaczynając od paneli – producentów dostarczających tego typu moduły jest obecnie na rynku ponad setka, a ich liczba stale rośnie. W znakomitej większości są to produkty dalekowschodnie, których jakość bywa różna. Miejscem, w którym sprawdzić można poszczególnych producentów, jest np. ranking Bloomberg Tier 1. Nie prowadzi on co prawda testów paneli, niemniej jednak bardzo restrykcyjne kryteria stawiane przez banki oraz dużych inwestorów dbających o bezpieczeństwo swoich inwestycji sprawiają, że producenci tam uwzględnieni są sprawdzani m.in. pod względem wiarygodności i stabilności finansowej czy też korzystnego stosunku ceny do jakości. Najlepsi z producentów ogniw fotowoltaicznych dają na swoje produkty nawet 12 lat gwarancji i do 25 lat gwarancji na spadek wydajności maksymalnie o 20 proc. (panele z czasem się zużywają i jest to zjawisko naturalne). Mając zatem panele którejś z wysoko ocenianych firm ze wspomnianego rankingu, możemy mieć dużą pewność, iż w razie potencjalnych problemów ową gwarancję wyegzekwujemy.

Należy również rozróżnić rodzaje paneli, które dzielą się na polikrystaliczne i monokrystaliczne. Największe różnice pomiędzy nimi dotyczą wydajności: monokrystaliczne są nieco bardziej efektywne od polikrystalicznych i nieco różnią się wyglądem. Jeśli zależy nam na estetyce, to kosztem nieznacznie wyższej ceny można zamontować moduły monokrystaliczne, tzw. full black, w których ramka jest czarna, a nie aluminiowa, a ogniwa wyglądają nieco inaczej, co powoduje, iż całość, zwłaszcza przy ciemnym dachu, sprawia, że instalacja mniej rzuca się w oczy. Tego typu instalacje zasadne jest montować na budynkach mieszkalnych czy gospodarczych w obejściu.

Serce instalacji fotowoltaicznej stanowi inwerter (falownik). Urządzenia te można podzielić na jedno- i trójfazowe. W przypadku instalacji w gospodarstwach instalowana moc jest najczęściej większa niż 4 kW i montowane są falowniki 3-fazowe. Podobnie jak w przypadku paneli przy wyborze warto kierować się renomą producenta, okresem gwarancji i możliwością jej późniejszego ewentualnego wyegzekwowania.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu? – Niezależnie od firmy, która będzie wykonywała instalację, należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak np. właściwe wykonanie uziemienia. Miejsce, w które wbijana będzie szpilka, powinno być przebadane pod kątem rezystencji, tak aby została ona umiejscowiona na odpowiedniej głębokości. Równie ważne jest przyjrzenie się sposobowi montażu samych paneli: połączenia kablowe pomiędzy nimi powinny zostać podwieszone pod panele, tak by przewody nie opierały się o dach, gdyż może to później powodować zatrzymywanie np. śniegu lub różnych nieczystości i po jakimś czasie – uszkodzenie takiego połączenia. Najlepiej przed zakupem poprosić o możliwość obejrzenia wcześniej wykonanych przez daną firmę realizacji – mówi Tomasz Gładki z firmy Foton Technik zajmującej się montażem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych.

Korzyści i koszty

Własna instalacja do produkcji energii elektrycznej nie należy na pierwszy rzut oka do tanich inwestycji. Jednakże rozpatrując inwestycję długofalowo i wliczając możliwe do uzyskania źródła zewnętrzne do jej sfinansowania, sytuacja przedstawia się już dużo korzystniej. Możliwych do pozyskania różnych form dotacji jest co najmniej kilka. Najpopularniejszym obecnie jest program Mój Prąd, z którego na instalacje do 10 kW można pozyskać maksymalnie 5 tys. zł. Ponadto większe gospodarstwa, które chciałyby korzystać z instalacji o mocy od 50 kW, może zainteresować program Agro Energia, w którym kwoty dofinansowań są znacznie wyższe. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Maksymalna wysokość dofinansowania Aro Energii w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. do 2 mln zł. Inną formą wsparcia takich inwestycji jest również ulga w podatku rolnym w wysokości 25 proc.; można ją rozliczyć w ciągu 15 lat. Ponadto w większości banków dostępne są korzystnie oprocentowane kredyty lub leasing na zakup odnawialnych źródeł energii.

Aby zobrazować koszty inwestycji, posłużymy się wyliczeniami dla instalacji 50 kW. Koszt 1 kW mocy instalowanej w takiej wielkości instalacji kształtuje się średnio na poziomie 3,9-4 tys. zł brutto i jest o 25-30 proc. niższy niż w przypadku najmniejszych instalacji (podatek VAT na inwestycje w OZE wynosi obecnie 8 proc. poza kilkoma wyjątkami), a więc uwzględniając wyższą wartość, kwota brutto wyniesie 200 tys. zł (50 kW x 4 tys. zł). Jeśli dodamy jednak zwrot z programu Agro Energia w maksymalnej wysokości 40 proc. i wliczymy ulgę termomodernizacyjną, ostateczna cena może nieznacznie przekroczyć 110 tys. zł. Oszczędności z tytułu własnej produkcji prądu są bardzo znaczące. Jeśli uwzględnimy, że na rachunki za energię gospodarstwo wydaje miesięcznie 2,1 tys. zł, to po zainstalowaniu spadną one o ponad 2 tys. zł (niewielka opłata, jaką trzeba ponieść, wiąże się z opłatami stałymi na rzecz operatora sieci). W takim przypadku po uwzględnieniu dofinansowania zwrot inwestycji powinien nastąpić już po ok. 5 latach.