Statystycznie systemy fotowoltaiczne palą się bardzo rzadko. Jednak ich działanie może prowadzić do dramatycznych w skutkach pożarów. Z drugiej strony, pożary nie wynikają z samej technologii, lecz wadliwego montażu instalacji – informuje Agrarheute.

Jak czytamy w portalu, eśli wierzyć statystykom, systemy fotowoltaiczne palą się równie często, jak inne systemy elektryczne w gospodarstwie domowym . Instalacje fotowoltaiczne nie są zatem bardziej niebezpieczne niż konwencjonalne instalacje elektryczne. Niebezpieczeństwo pożaru zmniejsza się przede wszystkim wtedy, gdy na pierwszym miejscu, przy wyborze systemu stawiamy nie na cenę, ale na jakość. Problem często zaczyna się już podczas montażu .

Groźne wyładowania łukowe

Ale jak to się dzieje, że systemy dachowe PV spalają się w niekontrolowany sposób? Zdaniem ekspertów instalacji fotowoltaicznych nie da się tak po prostu wyłączyć . Dopóki światło pada na moduły, wytwarzają one prąd . Druga rzecz to wadliwie wykonana instalacja: nawet jeśli jej elementy są wadliwie wykonane, nie zawsze zakłóca to przepływ prądu . Jednak w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do wystąpienia wyładowań łukowych, które stać się mogą zarzewiem pożaru.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Jak czytamy w artykule Agrarheute, jedna trzecia pożarów jest spowodowana przez same komponenty fotowoltaiczne , kolejna jedna trzecia przez błędy w planowaniu , a ostatnia przez błędy w montażu. Tak wynika z raportu TÜV Rheinland ds. Energii i Środowiska oraz Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej . Nieprawidłowo wykonane lub przedwcześnie połączenia elementów instalacji są najczęstszymi punktami ryzyka w komponentach. Dotyczy to skrzynek przyłączeniowych modułów, złączy i styków w skrzynkach kolektorowych i falownikach . W dłuższej perspektywie prowadzą one do przegrzania i ostatecznie do zwęglenia lub wyładowania łukowego.