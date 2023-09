Coraz częściej rolnicy zgłaszają problem z wyłączającą się fotowoltaiką. Bardzo często wyłącza im się inwerter w godzinach szczytu produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. Problemem jest podnoszące się napięcie w sieci elektroenergetycznej, ale mogą być też inne powody.

Problem wyłączającej się fotowoltaiki w szczycie produkcji energii z OZE spędza sen z powiek wielu właścicielom przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Problemy te występują głównie w obszarach, gdzie podłączonych do sieci energetycznej jest kilku prosumentów produkujących energię ze słońca. Jednak to nie jedyny powód wyłączającej się fotowoltaiki.

Główne przyczyny wyłączającej się fotowoltaiki

Pomimo niewątpliwych korzyści, z jakimi wiąże się rosnąca ilość instalacji fotowoltaicznych i możliwość produkcji własnej zielonej energii, spowodowało to także uwidocznienie problemów, z którymi boryka się polska sieć elektroenergetyczna nieprzygotowana na zmiany, gdy dotychczasowi konsumenci energii elektrycznej stają się także jej producentami.

– Ustawa obowiązująca w Polsce zobowiązuje zakłady energetyczne do podłączenia do sieci każdej mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej mocy przyłączeniowej obiektu. Przyłączenie nowej instalacji fotowoltaicznej nie gwarantuje jednak, że ta instalacja nie napotka problemów we wprowadzaniu energii do sieci. Jeśli w danym obszarze zostanie przyłączona zbyt duża ilość źródeł wytwórczych energii działających o jednakowym czasie, to w momentach szczytowej produkcji energii napięcie w sieci będzie dochodziło do wartości granicznych, a skutkiem tego będzie czasowe wyłączanie się instalacji – podkreśla Magdalena Jezusek, inżynier wsparcia technicznego ds. fotowoltaiki w firmie Hewalex (...).