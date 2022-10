Wszystko wskazuje na to, że rząd w Wielkiej Brytanii nie będzie już w przyszłości zezwalał na nowe systemy fotowoltaiczne na gruntach rolnych. Premier Liz Truss zapowiedziała taki projekt jakiś czas temu.

„Guardian” poinformował, że minister środowiska Ranil Jayawardena polecił swoim urzędnikom rozszerzenie definicji cennych gruntów rolnych. Jayawardena chce zwiększyć produkcję żywności. Projekt spotkał się z odrzuceniem przez ekologów i ekspertów energetycznych.

Systemy fotowoltaiczne mogą zniknąć z 58 procent obszarów

Wielka Brytania dzieli grunty orne na pięć kategorii. Użytkowanie rolnicze odbywało się dotychczas na obszarach kategorii 1 do 3a. Według „Guardiana” minister środowiska chce, aby kategoria 3b została w przyszłości zarezerwowana dla rolnictwa. Jest to kategoria gruntów, na której obecnie instalowana jest większość systemów fotowoltaicznych. Parki słoneczne musiałyby zniknąć z około 58 proc. gruntów ornych, gdyby plan został wdrożony.

Premier Truss najwyraźniej niepokoi się widokiem systemów fotowoltaicznych na gruntach rolnych i w przeszłości wielokrotnie negatywnie je komentowała. Na ostatnim zjeździe swojej partii określiła działaczy na rzecz klimatu, jako wrogów „koalicji antywzrostowej”.

Branża energetyczna krytykuje zakaz instalacji fotowoltaicznych

Jayawardenas został skrytykowany przez szefa organizacji branżowej Solar Energy UK, który stwierdził, że energia słoneczna jest odpowiedzią na wiele potrzeb i wymagań politycznych: obniży rachunki za energię, zapewni bezpieczeństwo energetyczne, pobudzi wzrost i wesprze gospodarkę wiejską.

Dustin Benton, dyrektor ds. polityki w think tanku Green Alliance, również skomentował plany ministra Jayawardena, mówiąc, że dziwne jest przedefiniowanie klasyfikacji cennych gruntów rolnych tylko po to, by zniechęcić do instalacji słonecznych. A ekspansja odnawialnych źródeł energii jest nieunikniona w obliczu gwałtownie rosnących kosztów gazu ziemnego.