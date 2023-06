Państwowe dotacje na fotowoltaikę na budynkach rolniczych i przetwórstwa spożywczego we Włoszech, fot Shutterstock

We Włoszech nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwowe dotacje na systemy fotowoltaiczne dotyczyły instalacji na budynkach rolniczych i przetwórstwa spożywczego.

Wsparcie w wysokości 1 mld euro

Komisja Europejska dała zielone światło dla dekretu „Parco Agrisolare”. Zostało to przekazane przez włoskie ministerstwo rolnictwa Komisji Europejskiej do zatwierdzenia w kwietniu. Na program wsparcia przeznaczony jest 1 mld euro z funduszu odbudowy. Dotacje przyznawane są w drodze przetargu i mogą stanowić do 80 proc. inwestycji.

Skorzystać powinno około 20 tys. gospodarstw

Według szacunków stowarzyszenia rolniczego Coldiretti, około 20 000 gospodarstw powinno skorzystać z dekretu „Parco Agrisolare”. Stowarzyszenie zakłada, że ​​w ramach programu dofinansowania instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na łącznej powierzchni ok. 4,3 mln m2, bez zajmowania choćby jednego metra kwadratowego żyznej gleby.

Zrzeszenie drobnych rolników Cia szczególnie pozytywnie oceniło, że udział w przetargach nie będzie już związany z własnym zużyciem energii elektrycznej, ale również to, że dołączono do nich obiekty użyteczności komunalnej. W przypadku odległych obszarów uprawy można będzie uzyskać zezwolenie na sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej..