Jeszcze w styczniu 2023 r. brykiet drzewny był nawet o ponad 400 zł droższy za 1 tonę w porównaniu do zakupu węgla opałowego. Ile teraz kosztuje brykiet drzewny z torfu, suszu jabłkowego i słomy do ogrzewania domów w październiku 2023? Czy w październiku br., tańszy jest węgiel czy brykiet?

Przyjmując, że za tonę węgla zapłacimy od ok. 1650 zł do ponad 2000 zł z transportem to cena brykietu z wliczonym kosztem transportu jest trochę niższa za tonę w październiku br.

Po doliczeniu kosztów dostawy, brykiet średnio kosztuje od ok. 1200 zł do ponad 2000 zł za tonę w październiku 2023 r. Jednak mm niższa cena brykietu tym niższa kaloryczność.

Sprawdzamy ceny brykietu z drewna, torfu oraz słomy. Porównujemy ceny tego asortymentu z początku 2023 r. do aktualnych kosztów zakupu w październiku br. Na początku należy jednak określić na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie brykietu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem brykietu opałowego?

Zanim zakupisz brykiet niezależnie czy jest on wyprodukowany z drewna czy z torfu musisz zwrócić uwagę na te parametry techniczne:

kaloryczność brykietu - powinna być w przedziale od ok. 14 MJ/kg do 18 MJ/kg - im wyższa kaloryczność tym mniej brykiet zużyjemy do ogrzania domu;

ilość popiołu - powinna wynosić od 1,5% do maksymalnie 10% - im mniejsza ilość popiołu powstałego w procesie spalania, tym lepiej;

wilgotność brykietu - najlepiej aby była poniżej 10%; powinna wynosić od 10% do 15% - im bardziej wilgotny tym gorzej się pali;

szybkość spalania - im przez dłuższy czas się żarzy tym lepiej;

koszty transportu - sprzedawcy kuszą nas niskimi cenami brykietu poniżej 1 tys. zł za tonę, a później okazuje się że za transport musimy dopłacić nawet do 600-700 zł.

Ile kosztował brykiet z drewna, słomy i torfu w styczniu 2023 r.?

Za brykiety „eko” ze słomy płaciliśmy już ok. 1900 zł brutto za tonę w styczniu 2023 r., Ponadto w koszt takiego takiego produktu był najczęściej (wliczany koszt transportu.

Na początku 2023 r. za brykiet z drewna (trocin różnych gatunków: dębowy, bukowy itd.), płaciliśmy ponad 2400-2500 zł za tonę. W tym wliczone są koszty dostawy, które mogą być momentami zawyżone.

Normalnie brykiet drzewny (w zalewności od gatunku drewna) można było zakupić ok. 1700 zł za tonę bez wliczonego kosztu transportu. Jednak pamiętajmy że na rynku można było znaleźć oferty brykietu drzewnego typu premium (np. z dębu) w cenie 2400 zł za tonę i będziemy musieli uiścić opłatę za transport.

Na początku 2023 r. ceny brykietu torfowego oscylowały w granicy 960-2500 zł za tonę. I tutaj też obowiązuje podobna zasada przy zakupie im niższa cena tym większa szansa że musieliśmy liczyć się z dodatkowymi kosztami transportu, albo niskimi parametrami torfu (kaloryczność, wilgotność itd.)

Co ciekawe na można było znaleźć brykiet torfowy w cenie ok. 1500-1600 zł za ok. tonę wraz z dostawą. W takiej sytuacji trzeba było zwróci uwagę na kaloryczność takiego brykietu ponieważ może ona być niższa i wynosić ok. 14 MJ/kg.

Aktualne ceny brykietów z drewna, torfu, suszu jabłkowego i słomy w październiku 2023

Oczywiście, w październiku br. na rynku dostaniemy nawet brykiet nawet za ok 500-600 zł, ale:

albo bardzo trudno zweryfikować kaloryczność i wilgotność oferowanych niektórych brykietów albo ta kaloryczność jest niższa niż węgla i wynosi ok. 14-18 MJ/kg;

albo wysokie są dodatkowe koszty transportu sięgające nawet 600-700 zł.

Mimo to przy doliczeniu kosztów dostawy brykiet średnio kosztuje od ok. 1200 zł do ponad 2000 zł za tonę w październiku 2023 r.

Generalnie w październiku br. kupimy brykiet o 200-300 zł/t taniej niż zapłacimy za węgiel i ekogroszek. Trzeba wziąć jedna pod uwagę, że oferowane brykiety mają zazwyczaj niższą kaloryczność niż węgiel.

Ceny brykietu drewnianego. torfowego, słomianego i z suszu jabłkowego w październiku 2023