Pompa ciepłą do ogrzewania domu to nie lada wydatek, sięgający ponad 30 tys. zł. Czy lepiej jest sięgnąć po dofinansowanie na pompę ciepła z programu Mój Prąd 5.0 czy może Czyste Powietrze 3.0? Na to pytanie odpowiadają eksperci z branży OZE.

Pompę ciepła typu powietrze (split) o mocy ok. 9 kW możemy już zakupić w cenie ok. 25-26 tys. zł i to wraz z montażem. Jednak w cenę nie jest wliczony bufor ciepła a gwarancja udzielana jest na maksymalnie 5 lat.

Ceny z buforem ciepła, wymiennik ciepła, panel sterujący itd. zaczynają się od 30 tys. zł wzwyż i rosną nawet do ok. 50 tys. zł w 2023 r.

Z kolei ceny za zakup pompy ciepła gruntowej ziemia-woda zaczynają się od 36 tys. zł w wzwyż i sięga już ponad 50 tys. zł w 2023 r.

Gruntowa pompa ciepła typu solanka-woda to już wydatek rzędu od 38 tys. zł do ok. 60 tys. zł w 2023 r.

Sprawdzamy z ekspertami, jakie dofinansowanie na pompy ciepła jest bardziej opłacalne - Czyste Powietrze 3.0 czy zaktualizowany Mój Prąd 5.0.

Zakup pompy ciepła może przyprawić nie jednego właściciela domu o finansowy zawrót głowy. A przecież warto wybrać pompę o lepszych parametrach, która zużyje mniej prądu przy ogrzewaniu.

Na cenę pompy ma też ogromne znaczenie nie tylko parametry takie jak COP, które określają jak dużo energii elektrycznej zużyje urządzenie do wytworzenia ciepła z powietrza.

Ile kosztuje zakup pompy ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania domu w 2023 r.?

Na cenę zakupu wpływa też moc pompy, wielkość bufora ciepła czy jest to pompa mono-blok czy spilit (podzielona na 2 jednostki - jedną wewnętrzną i drugą zewnętrzną).

Wreszcie największy wpływ na zakup pompy ciepła ma określenie czy jest to pompa cieplna powietrzna, gruntowa czy solankowa. Na cenę ma też wpływ czy pompa ciepła będzie wyposażona w funkcję chłodzenia, która jest bardzo przydatna latem, gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza.

Ile kosztuje zakup pompy ciepłej gruntowej do ogrzewania domu w 2023 r.?

Pamiętajmy, że ten montaż gruntowej i solanka-woda pompy jest bardziej kosztowny niż powietrznej pompy ciepła gdyż trzeba wykonywać dodatkowe odwierty.

Jak widzimy zakup pompy to nie lada wydatek. Dlatego warto sięgnąć po dofinansowanie na jej zakup. Jaki rządowy program sprawdzi się bardziej?

Datacja na pompę ciepła z Mój Prąd 5.0 czy Czyste Powietrze 3.0. Co się bardziej opłaca? Wszystko zależy od rodzaju pompy ciepłą na którą chcemy uzyskać dofinansowanie.

Porównujemy dofinansowanie na pompy ciepła z Mój Prąd i Czyste Powietrze w 2023 r.

Jak podkreśla Michał Sochacki, prezes BeeIN, zarówno program „Mój Prąd 5.0.” jak i „Czyste Powietrze” korzystnie wpływają na rozwój branży pomp ciepła.

- Poziom dofinansowań w programie „Czyste Powietrze” (do 100% kosztów kwalifikowanych) jest wyższy dwukrotnie niż w programie „Mój Prąd” (do 50% kosztów). Zaznaczyć należy jednak, że w programie „Czyste Powietrze” jest kryterium dochodowości i program skierowany jest do gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza ok. 1100 zł. Roczna wartość wsparcia, jaką można uzyskać w programie „Czyste Powietrze” wynosi 135 tys. zł, w tym na pompę ciepła jest limit na poziomie 55 tys. zł. Na 50% dofinansowania na pompę podobnego typu w programie „Mój Prąd 5.0.” możemy liczyć na kwotę 19,4 tys. zł - zauważa prezes BeeIN.

Oba programy skierowane są do różnych odbiorców i ich opłacalność zleży od dochodu na członka w rodzinie.

-W naszej ocenie poziom dofinansowania jest na tyle duży, że istotnie wpłynie na zainteresowanie pompami ciepła i magazynami energii, jest jeszcze stosunkowo niewiele w odniesieniu do ilości instalacji fotowoltaicznych - dodaje Michał Sochacki, prezes BeeIN.

Z kolei jak podkreśla Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika mimo że Mój Prąd 5.0 jest łatwy w zrozumieniu a kwoty dopłat do pomp ciepła i fotowoltaiki wzrosły w tym programie to jednak upychanie w jednym programie wszystkich urządzeń OZE ma swoje wady.

- Podpisuję się pod każdym programem, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. „Mój Prąd” ma tę zaletę, że jest łatwy do zrozumienia dla inwestorów, warunki są przejrzyste, a kwoty dopłat do fotowoltaiki czy pomp ciepła - bardzo atrakcyjne - podkreśla Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika. - Z drugiej strony, „upchnięcie” wszystkich urządzeń do jednego worka ma swoje minusy. Aktualny budżet programu nie jest w stanie rozruszać chociażby rynku magazynów energii, których tak bardzo potrzebuje sieć energetyczna. Liczymy na dodatkowe 400 milinów złotych i kolejne transze, tak aby rynek mógł się sprawnie rozwijać.

Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze 3.0 a dofinansowanie na pompę ciepła

Rodzaj programu rządowego Mój Prąd 5.0 Czyste Powietrze 3.0 koszty kwalifikowane do 50% do 100% (w zależności od wysokości dochodu) dodatkowe wymagania posiadanie domu i konieczność wymiany starego pieca posiadanie domu od 10 lat; audyt energetyczny; odpowiednia wysokość dochodu wysokość dofinansowania na pompę ciepła do 28.500 zł na gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda;

do 19.400 zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

do 12.600 zł na pompę ciepła typu powietrze/woda:;

do 4.400 zł na pompy ciepła typu powietrze/powietrze pompa ciepła powietrze/woda (uwzględnienie wyższej klasy energetycznej) z dofinansowanie do 35.200 zł;

pompa ciepła powietrze/powietrze do 11.100 zł;

gruntowa pompa ciepła o wyższej klasie efektywności energetycznej do 50.900 zł

Z kolei jak zauważa Mariusz Kostrzewa, prezes Zeneris Projekty w przypadku pomp ciepła, koszty zakupu i montażu są uzależnione od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy, jej moc, efektywność, rodzaj grzewczego medium itp. Koszty zakupu i montażu pompy ciepła mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Koszt realizacji ogrzewania pompą ciepła typu powietrze-woda o mocy ok. 9 kW o podwyższonej klasie energetycznej, pozwalającej ogrzać w miarę energooszczędny dom o powierzchni do 200 m2 oscyluje w granicach 35 tys, do 40 tys. zł. Odpowiednio dobrana do indywidualnych potrzeb instalacja zmniejszy koszty ogrzewania nawet o 60%. - dodaje ekspert Zeneris Projekty. - Na tego rodzaju pompę dofinansowanie z programu „Mój Prąd” przewiduje kwotę do 19 400 zł. Dotacja zmniejszy zatem koszt zakupu urządzenia wraz z instalacją nawet o połowę, co stanowi maksymalną wysokość wsparcia możliwego do pozyskania.

Co lepsze? Mój Prąd czy Czyste Powietrze na dofinansowanie pompy ciepła?

Autorzy programu "Mój Prąd 5.0." skupili się na promowaniu produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych poprzez dofinansowanie inwestycji w instalację takiego urządzenia. Program ten oferuje refundację nawet do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym kosztów zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych.

Z drugiej strony Program "Czyste Powietrze" koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej budynków i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany źródeł ciepła.

- Odpowiedź na to, który program jest bardziej atrakcyjny, zależy od konkretnych potrzeb i sytuacji. Jeśli ktoś chce produkować własną energię elektryczną i jest zainteresowany instalacją paneli fotowoltaicznych, sprzężonych np. z domowym magazynem energii oraz systemem zarządzania - tak, aby wycisnąć do ostatniej kropli możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia branży OZE, to program "Mój Prąd 5.0." będzie dla niego bardziej atrakcyjny - podkreśla Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty -Natomiast wysokość dotacji możliwej do uzyskania z programu „Czyste Powietrze” na cele termomodernizacyjne czy wymianę źródła ciepła zdecydowanie przewyższa te, które oferuje „Mój Prąd 5.0.”