Sektorem, który ma ogromny potencjał na produkcję energii ze słońca, jest rolnictwo. Na wielkich, otwartych polach promienie słońca z łatwością docierają do modułów, co wpływa na wydajność całej instalacji. Dlaczego fotowoltaika w gospodarstwie rolnym to dobre rozwiązanie?

Innowacyjne technologie to nieodłączny element nowoczesnego rolnictwa. Rolnicy w swojej codziennej pracy wykorzystują zaawansowane maszyny, które zużywają ogromne ilości energii elektrycznej. To niestety przekłada się na wysokie rachunki za prąd.

Ceny prądu będą dalej rosnąć

Jak podaje ekspert Kobo, średni koszt prądu w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej i uprawie roślin wynosi od 5 tys. zł/miesiąc do nawet ponad 20 tys. zł/miesięcznie i nadal rosną, co stanowi około 20% całkowitych kosztów generowanych przez taką działalność. Niestety szacuje się, że do 2030 r. ceny mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt procent.

- Fotowoltaika to remedium na rosnące ceny prądu. Instalacja PV pozwala znacznie obniżyć rachunki za energię i uniknąć kolejnych podwyżek – podkreśla Szymon Osłowski, właściciel firmy Kobo Energy – Inwestor płaci raz za montaż, a potem generuje oszczędności. Zaoszczędzone pieniądze może wykorzystać na rozwój swojego gospodarstwa, np. na zakup nowych maszyn. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest zatem swego rodzaju inwestycją w rozwój całej działalności rolniczej – dodaje.

O tym o ile inwestycja w OZE pozwoli na obniżenie kosztów zużycia prądu w gospodarstwie rolnym w zależności od profilu produkcji będziemy rozmawiali podczas debaty o Energii na NWwR 2022.

Fotowoltaika dla rolnika to droga do niezależności energetycznej

Współczesne rolnictwo jest uzależnione od energii elektrycznej. Prąd jest dziś niezbędny do prawidłowego działania wielu maszyn, ogrzewania i oświetlania stajni czy kurników oraz pracy niektórych systemów, np. napowietrzających i osuszających zbiory.

Przerwy w dostawach prądu, które na wsiach zdarzają się nader często, zaburzają funkcjonowanie gospodarstw rolnych, a przez to obniżają ich wydajność. Montaż instalacji fotowoltaicznej daje niezależność energetyczną i gwarantuje płynną działalność gospodarstwa.

Z prądu pozyskanego z modułów PV można korzystać przez cały rok. Energią słoneczną można zasilać oświetlenie, ogrzewanie, systemy nawadniające i pompowania wody, systemy napowietrzające, chłodnie, zautomatyzowane podajniki i inne sprzęty.

W pełni wydajne gospodarstwo z fotowoltaiką na gruncie

Uporczywe upały i związane z nimi susze negatywnie odbijają się na sektorze rolnictwa. Coraz częściej warunki na polach są nieodpowiednie dla prawidłowego wzrostu roślin. Instalacja fotowoltaiczna może przyczynić się do poprawy jakości upraw i hodowli.

Panele ustawione na specjalnej, nachylonej konstrukcji, zacieniają konkretny obszar pola. W zacienionym miejscu jest gleba ma większą wilgotność, co korzystnie wpływa na wzrost upraw w czasie susz. Wiata stworzona pod instalację jest także świetnym miejscem do odpoczynku dla zwierząt podczas największych upałów.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej to efektywny sposób na wykorzystanie nieużytków. Panele można zainstalować na łąkach czy mniej żyznych glebach, które nie nadają się do upraw, a także na dachach budynków gospodarczych. Dzięki instalacji niewykorzystane dotąd tereny generują zyski, a gospodarstwo staje się w pełni wydajne – zauważa ekspert z Kobo Energy.

Jakie formy dofinansowania na fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

Głównym barierą dla wielu rolników są koszty, jakie trzeba ponieść w związku z zakupem instalacji fotowoltaicznej. Obecnie jednak mają do dyspozycji wiele programów finansowych, które mogą znacznie obniżyć wysokość inwestycji.

Jednym z nich jest Ogólnopolski Program Agroenergia, realizowany do 2027 roku. Rolnicy mogą liczyć na dotacje do 20% kosztów kwalifikowanych, w tym:

do 20% (nie więcej niż 15 tys. zł) dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW,

do 13% (nie więcej niż 25 tys. zł) dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW.

W naborze do 1. części programu, trwającym od 1 października do 8 grudnia 2021 roku, złożono 708 wniosków na łączną kwotę 9 712 819 zł, co średnio daje ok. 13 700 zł dotacji na instalację.

Rolnicy mogą skorzystać również z lokalnych form pomocy finansowej, takich jak.: