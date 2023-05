Sprawdź, jak zmieniała się wysokość czynszu dzierżawnego gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną na przełomie 3 ostatnich lat. Okazuje się że ceny wzrosły nawet o ponad 7 tys. zł/1 ha za rok. Jednak wysokość czynszu jest uzależniona od atrakcyjności działki rolnej oraz szybkości rozpoczęcia inwestycji OZE.

W przypadku instalacji PV czynsz dzierżawny sięga maksymalnie do 15 tys. zł/ha rocznie w 2022 r., gdy rolnik decydował się na wydzierżawienie gruntów rolnych pod fotowoltaikę.

Działka rolna spełniająca warunki pod inwestycje fotowoltaiczną przyniesie zysk w wysokości od 16 tys. zł do nawet 20 tys. zł/ha/rok w 2023 r.

Prześledzimy jak zmieniały się wysokości stawek za czynsz dzierżawny gruntów rolnych pod fotowoltaikę od 2021 r. do połowy 2023 r.

Ile płacili za dzierżawę 1 ha pod fotowoltaikę w 2021 r.?

Za dzierżawę atrakcyjnej działki rolnej pod fotowoltaike można było otrzymać od od 10 tys. zł do 13 tys. zł za hektar, ale w skali roku w 2021. Dawało to stały dochód miesięczny na poziomie ok. 833-1000 zł (od 1 ha w ciągu roku).

Co ciekawe, już w 2021 r. pojawiały się oferty z bardzo wysokimi czynszami znacznie przekraczającymi stawki rynkowe w 2021 r. "Atrakcyjne" oferty które miały skusić rolników sięgały nawet do 20 tys. zł od 1 ha dzierżawionego gruntu w 2021 r. Jednak były to stawki, które miały bardziej zachęcić i przyciągnąć rolników do dzierżawy gruntów pod inwestycje OZE w farmy fotowoltaiczne.

Ile płacono za dzierżawę gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną w 2022 r.?

Wysokość czynszu dzierżawnego pod fotowoltaikę w 2022 r. niewiele się, bo zwiększyła się o ok. 2 tys. zł/ha/rok w porównaniu do 2021 r.

W 2023 r. odnotowaliśmy większy wzrost stawek za dzierżawę gruntów rolnych pod fotowoltaikę.

Ile zarobisz na dzierżawie gruntów rolnych pod fotowoltaikę w 2023 r.?

Jeszcze na początku 2023 r., standardowo można było zarobić z dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę ok. 15 tys. zł/ha rocznie wzwyż. Jednak ceny oscylowały bliżej 15 tys. zł za 1 h/rok. W połowie bieżącego roku mamy znaczny wzrost i zainteresowanie gruntami rolnymi pod inwestycje OZE w tym i fotowoltaiki.

Wysokość czynszu dzierżawnego zależy od wielu czynników takich jak wielkość działki rolnej, czy spełnia ona wymagania prawne związane z możliwością wykonania inwestycji; od tego jak wielka będzie mogła być przeprowadzona inwestycja w farmę fotowoltaiczną (powyżej mocy 1 MW otrzymasz większy czynsz dzierżawny), bliskość sieci energetycznej i drogi.

Jednak zarobek rolnika trzeba podzielić na 2 części. Za pierwsze lata, gdy inwestycja nie jest realizowana, a rolnik podpisał umowę przedwstępną to otrzymuje tzw. opłatę postojową, wynoszącą ok. 300-600 zł/ha/rok.

Dopiero jak rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji OZE, czyli grunt będzie nadawała się pod względem prawnym na farmę OZE wtedy główny czynsz dzierżawny, w wysokości 16-20 tys. zł/ha/rok.