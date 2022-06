Stale rosnące ceny węgla, gazu i prądu sprawiają, że coraz więcej osób chce, uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii. Aby inwestycja w w pompę ciepła była naprawdę opłacalna, należy jednocześnie zadbać o odpowiednią instalację fotowoltaiczną.

Właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej decydują się na montaż ogniw fotowoltaicznych. Jak podają szacunki, liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na koniec ubiegłego roku wynosiła ponad 845 tys. sztuk, co stanowi 80% wzrost rok do roku.

Posiadacze systemów fotowoltaicznych zapewniają sobie uzysk energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła, jakim są promienie słoneczne. Energooszczędne budownictwo nie sprowadza się jednak tylko do tego jak pozyskujemy energię. Równie ważne jest to, w jaki sposób nią dalej zarządzamy.

– Inwestycje budowlane wymagają kompleksowego podejścia oraz optymalizacji rozwiązań. Przy budowie energooszczędnego domu taką formą optymalizacji jest wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii. Najlepszym wyborem jest połączenie bazujące na współpracy fotowoltaiki oraz pomp ciepła – mówi Paweł Poruszek CEO Euros Energy. – Wskaźniki efektywności energetycznej pomp ciepła i paneli słonecznych w połączeniu z ich przyjaznością dla środowiska dają efekt synergii. Sprawiają, że są one idealnym wyborem dla tych, którzy martwią się wpływem, jaki wywierają na środowisko, a jednocześnie chcą uzyskać najlepszy zwrot z początkowej inwestycji – dodaje ekspert.

Podwójnie opłacalny efekt synergii pomp ciepła z fotowoltaiką

Łącząc źródło ciepła i chłodu – pompa ciepła może bowiem także chłodzić nasz dom latem – ze źródłem energii elektrycznej do jej zasilania, zyskujemy nie tylko świetny stosunek jakości do ceny, jaką musimy przeznaczyć na system grzewczy.

Takie rozwiązanie zapewni jednocześnie znacznie lepszy, w porównaniu z tradycyjnymi systemami centralnego ogrzewania, stosunek kosztów do wydajności.

Ponadto zwiększy autokonsumpcję prądu wytworzonego z instalacji fotowoltaicznej co oznacza dla nowych posiadaczy fotowoltaiki na mniejsze koszty ponoszone z koniecznością magazynowania energii w sieci energetycznej.

Ponadto autokonsumpcj zmniejsza ryzyko wzrostu napięcia w sieci energetycznej i wyłączania instalacji w czasie największej produkcji prądu ze słońca.

Nowoczesne technologie pozwalają również oszczędzić czas konieczny do obsługi oraz programowania parametrów urządzeń. Wykorzystanie automatycznych systemów sprawia, że pompy ciepła mogą działać praktycznie bezobsługowo.

– Inteligentne pompy ciepła dostosowują swoje algorytmy do warunków otoczenia. Dlatego w naszych rozwiązaniach postawiliśmy na interakcję z użytkownikiem poprzez wykorzystanie specjalnie zaprojektowanej aplikacji. Telemonitoring, telediagnostyka i automatyczne powiadomienia oraz sugestie dotyczące optymalizacji parametrów – do uzyskania takiego wsparcia, wystarczy jedynie połączenie z internetem. Opracowaliśmy również algorytmy autokonfiguracji, dzięki którym montaż urządzenia staje się jeszcze szybszy – tłumaczy ekspert z Euros Energy.

Jakie dotację na fotowoltaikę i pompy ciepła w 2022 r.?

Stale rosnące ceny paliw kopalnych, gazu ziemnego i prądu sprawiają, że coraz więcej osób chce, choć w pewnym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii. Aby inwestycja w fotowoltaikę była naprawdę opłacalna, należy jednocześnie zadbać o odpowiedni system ogrzewania domu.

Wykorzystanie w tym celu pomp ciepła jeszcze bardziej zmniejsza zapotrzebowanie na pobór energii ze źródeł konwencjonalnych. Takie połączenie daje możliwość ograniczenia kosztów ponoszonych na energię niezbędną do wygenerowania, a następnie utrzymania zadanej temperatury wody oraz w pomieszczeniach.

Pompy ciepła współpracujące z panelami fotowoltaicznymi to opłacalna inwestycja z wysoką stopą zwrotu.

Obecnie można skorzystać z dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i systemy zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Wnioski w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 można składać do 22.12.2022 r., z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków.

Właściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą także skorzystać ze środków Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu priorytetowego Moje Ciepło, skierowanego do tych, którzy starają się myśleć przyszłościowo – zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Współfinansowanie obejmuje zakup jak i montaż nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych). O środki, których łączna wysokość to 600 000 000 zł, można wnioskować do 31.12.2026 r. lub do ich wyczerpania. Wysokość dotacji wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

W zależności od wybranego modelu dopasowanego do zapotrzebowania gospodarstwa domowego, koszt pompy ciepła zwraca się w okresie od kilku do kilkunastu lat. Najważniejszą jednak zaletą tej inwestycji jest zmniejszona podatność na nieustannie rosnące ceny energii.