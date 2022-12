Zgodnie z najnowszą poprawką MKiŚ do ustawy o inwestycjach wiatrowych, farma wiatrowa będzie musiała przekierować 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy w formule prosumenta wirtualnego. Czy jest to szansa na tańszą energię? Czy takie zapisy nie obciążą inwestorów lądowych farm wiatrowych? Na pytania odpowiada ekspert od inwestycji w farmy wiatrowe.

- Rząd przyjął autopoprawkę ws. ustawy wiatrakowej – inwestor el. wiatrowej będzie udostępniał co najmniej 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy w formule prosumenta wirtualnego – to wyraźna korzyść dla lokalnych społeczności i szansa na tańszą energię elektryczną – napisała pani minister Moskwa na swoim profilu na Twitterze.

W zamian będą odblokowane inwestycje w farmy wiatrowe w całym kraju z możliwością budowy turbin wiatrowych w odległości 500 m od budynków mieszkalnych.

Oczywiście to nie znaczy że zasada odległościowa 10H blokująca inwestycje farm wiatrowych została całkowicie zlikwidowana. W skrócie to jak blisko zabudowań mieszkalnych będą stawały turbiny wiatrowe będzie zależało od gmin i od mieszkańców.

Czy rzeczywiście jest to szansa dla gmin na uniezależnienie się od rosnących cen prądu?

Kto to jest prosument wirtualny?

Definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o OZE (Odnawialnych Źródłach Energii). Zgodnie z jej brzmieniem prosument wirtualny to:

„odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi ponadto przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej".

- Czyli może nim stać się każdy, kto podpisze umowę z producentem energii z OZE. Gospodarstwo domowe, małe i średnie firmy czy właśnie samorządy terytorialne - podkreśla Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w firmie Scatec.

Na jakich zasadach rozliczany będzie prosument wirtualny?

Prosument wirtualny energii odnawialnej będzie rozliczał się ze sprzedawcą energii według cen rynkowych - jakie one będą - to już ciężko przewidzieć.

- Ostatni rok pokazał, że zmiany w tym zakresie mogą być bardzo dynamiczne. Zazwyczaj, ze względu na odległość między punktem poboru a źródłem wytwarzania, nie będzie występować autokonsumpcja prądu. - podkreśla Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec. - Cała wyprodukowana energia trafi do sieci przesyłowej, co będzie skutkowało naliczeniem opłat dystrybucyjnych. Jak to dokładnie będzie wyglądać - tak jak już wcześniej pisałem - ciężko powiedzieć. Najprawdopodobniej będzie to w systemie net-billingu - dodaje Roman Karbowy.

Ale jest mały haczyk! - według ustawy o OZE te przepisy mają wejść w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Data ta niezbyt koreluje z potrzebą nagłych zmian zasady 10H - zauważa Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec.

Jak więc właściciele lądowych będą wywiązywali się z obowiązku przekazania 10% mocy zainstalowanej na rzecz gmin i ich mieszkańców, jeżeli prawnie nie będzie mógł funkcjonować prosument wirtualny na rynku? Czy to jest jednoznaczne z tym że realnie farmy wiatrowe będą odblokowane dopiero po 2 lipca 2024 roku?

Czy przekierowanie do gmin 10% mocy z wiatraków obniży rachunki za prąd?

Weźmy pod uwagę, że nowoczesna turbina - przyjmijmy 5MW - może zasilić rocznie około 2000-3500 gospodarstw domowych.

- Oczywiście mocno zaokrąglam te szacunki. I teraz realna gmina jako przykład - np. Postomino - około 7000 mieszkańców. W gminie może być kilka farm wiatrowych, przyjmijmy 3 farmy, gdzie wyjdzie, że np. 2 "pełne" turbiny produkują dla gminy. To daje produkcję dla 6000-7000 gospodarstw domowych - podkreśla Roman Karbowy i dodaje:

Super sprawa - ale co gmina robi z nadwyżkami energii? Jeśli to będzie system net-billing - to chyba będzie łatwe do zrobienia. Ale podejrzewam, że będą znaczące nadwyżki produkcji nad zużyciem. Jeśli faktycznie tak się stanie, pozwoli to gminom posiadającym na swoim terenie farmy wiatrowe "uwolnić się" od "dyktatu" koncernów energetycznych i / lub uzyskać duże dochody ze sprzedaży energii.

Pomijając technikalia i skomplikowanie takiego procesu - część dobrze położonych gmin w Polsce ma szansę na niezależność energetyczną (w sensie kosztów zakupu energii) i poprawę sytuacji ekonomicznej w najbliższych latach. Tylko czy koncerny energetyczne są na to gotowe?

- Ogólnie - dobry pomysł, nawet biorąc powyższe uwagi pod rozwagę - podkreśla Roman Karbowy.

Jak zmiany zaproponowane przez MKiŚ odbiją się na opłacalność inwestycji wiatrowych?

Jak zauważa Roman Karbowy, 10% mocy zainstalowanej z farmy na cele społeczności lokalnej to znaczące uderzenie w zaplanowane dochody z farm wiatrowych na dotychczasowych warunkach.

- To, że 1 z 10 zainstalowanych turbin będzie pracować wyłącznie na lokalną społeczność = koszty farmy wzrosły o mniej więcej 10% dlatego, że koszt zakupu turbin jest największym kosztowo czynnikiem w całej farmie wiatrowej. Poprzez ogólny wzrost ceny energii i surowców, koszty zakupu turbin już rosną, podobnie jak koszty ich budowy czy - i to znacząco obecnie - koszty finansowania - podkreśla Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec.

Pamiętajmy też, że farmy wiatrowe są obecnie opodatkowane najczęściej 2% podatkiem od wartości budowli, podatkami od nieruchomości oraz rosnącymi z roku na rok oczekiwaniami właścicieli gruntów, oddających swoje grunty w dzierżawę.

Żeby projekty wiatrowe "spinały się" finansowo ogólnie - trzeba będzie podwyższyć cenę energii przez nie produkowaną. To spowoduje utrzymanie cen energii elektrycznej na wyższych poziomach dla wszystkich odbiorców - zauważa Roman Karbowy. - I kolejny element - dla gminy na której powstały farmy wiatrowe wszystko wygląda pozytywnie i opłacalnie. Dla odbiorców w pozostałych miejscach - ceny energii mogą pozostać na wyższym poziomie dłużej. Chyba, że faktycznie wszyscy będziemy mogli zostać prosumentami wirtualnymi - wtedy ten wpływ będzie zminimalizowany. Ucierpią "jedynie" źródła wytwarzające energię ze źródeł kopalnych - podkreśla Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec.

Maksymalne ceny ze sprzedaży energii z wiatru obniżają opłacalność inwestycyjną

- Maksymalne ceny energii - tu pozostaje mi powtórzyć uwagi zgłaszane przez p. Szymona Kowalskiego czy Wojciecha Cetnarskiego w niedawnych wywiadach - chyba dla biznesalert. Ostatnio wspominał o tym również Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej w rozmowie z biznesalert - "koszty wytworzenia będą wyższe niż ta cena maksymalna, po której będzie mogła być sprzedawana energia elektryczna odbiorcom" - dodaje Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec.

Skoro Unia Europejska wprowadziła rekomendowany limit 180 EUR/MWh, dlaczego zatem Polska zdecydowała się na limit w wysokości około 75 EUR/MWh dla PV i 62 EUR/MWh dla wiatraków. To odpowiednio 42% i 34% limitu UE.

Jak jasno sygnalizuje środowisko - to spowoduje, że duża część instalacji nie osiągnie zakładanych zwrotów z inwestycji. To regulacja, która miała powstrzymywać nadmiarowe zyski a de facto w Polsce powstrzymuje zyski instalacji OZE. Nie taki był chyba zamysł. Co warto podkreślić - to limit ceny MAKSYMALNEJ. Oczywiście, instalacje OZE (PV i wiatraki) w ostatnich aukcjach kontraktowały niższe ceny za MWh niż ta cena maksymalna, ale nie robiły tego najczęściej na pełen wolumen (ilość wyprodukowanych MWh). Część była sprzedawana na rynku. To wiąże się z wyższym ryzykiem ale też może przynosić wyższe dochody. I teraz ten strumień finansowy został niespodziewanie usunięty na rok. A przecież wyraźnie widać z historycznych notowań, że im więcej energii z OZE - tym niższe ceny - podkreśla Roman Karbowy

Ograniczamy zysk z produkcji OZE, faworyzując źródła oparte o paliwa kopalne

Zdaniem Romana Karbowego, jak zwykle w Polsce "przedobrzyliśmy", najmocniej ograniczając zyski z produkcji ze źródeł odnawialnych, lżej traktując źródła oparte o paliwa kopalne. A to właśnie nadmiarowe zyski tych drugich miały być ograniczone przez ten mechanizm.

- Nie jestem przekonany, żeby powyższe odstraszyły inwestorów od lądowej energetyki wiatrowej - nie ma odwrotu od znaczącego zwiększenia udziału OZE w systemie. Jest tylko kwestia ceny, którą będą musieli zapłacić odbiorcy. Nie uważam to też za "cenę" za 10H - jeśli te uwarunkowania będą logiczne i zapisane ustawowo - to całkiem dobre rozwiązanie. Będzie zachęcało gminy do sprawiania, żeby na ich terenie mogły znajdować się farmy wiatrowe. I przyczyni się do jeszcze wyższej akceptacji społecznej dla tych źródeł. Kosztem jedynie utrzymania cen energii w wyższych niż zakresach - podsumowuje Roman Karbowy, Business Developer South Asia & Europe w Scatec.