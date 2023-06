Każdy właściciel nieruchomości podpisując umowę o dzierżawę gruntów pod fotowoltaltaikę lub inną elektrownię OZE np. wiatrową ma do zyskania stabilny przypływ gotówki nawet przez prawie 30 lat. Ma też wiele do tracenia.

Rolnik lub inny właściciel nieruchomości ryzykuje też podpisując umowę o dzierżawę gruntów. Musi się liczyć z tym że po jej podpisaniu przez okres nawet do 5 lat jego grunty mogą być "zamrożone". Nie będzie mógł z nich korzystać w inny sposób niż ten wskazany w umowie o dzierżawę, a jednocześnie nie otrzyma pełnego czynszu dzierżawnego.

Dlatego ważne jest przeanalizowanie, czy firma z którą podpisujemy umowę o dzierżawę szybko zrealizuje inwestycję OZE czy tylko pośredniczy w wydzierżawieniu gruntów inne firmie OZE.

Warto też przeanalizować z prawnikiem i sprawdzić przed podpisaniem - czy w umowie dzierżawy są zapisy zobowiązujące inwestora do realizacji inwestycji OZE. Co jeszcze powinna zawierać taka umowa?

Kwestią niezwykle ważną jest określenie ostatecznego terminu w umowie o dzierżawę gruntów pod OZE, który inwestor powinien ostatecznie rozpocząć budowę lub eksploatację farmy fotowoltaicznej.

Termin ten też określa czas od kiedy rolnik zacznie otrzymywać pełny czynsz dzierżawny w wysokości 15-20 tys. zł od 1 ha za rok użytkowania.

Termin ten powinien być ściśle określony i wynosić maksimum 5 lat, a w przypadku jego bezskutecznego upływu wydzierżawiający powinien być uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy lub do pobierania czynszu w wysokości takiej jaki by przysługiwał , gdyby elektrownia lub farma fotowoltaiczna powstała (nawet jeżeli inwestycja nie jest realizowana) - zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.