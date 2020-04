Jak fotowoltaika może pomóc w walce z suszą?

Zdjęcie 1 z 3

W 2018 r. promieniowanie słoneczne wyniosło 1319,7 kilowatogodzin na mkw., co stanowi wzrost o 8,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydajność energetyczna układu APV wzrosła o dwa procent do 249,857 kWh, co odpowiada wyjątkowo dobrej wartości wydajności jednostkowej 1285,3 kWh/kWp, Fot. BayWa r.e.