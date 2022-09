Wykorzystywanie OZE, np. fotowoltaiki na dachu, może nie tylko poprawić efektywność energetyczną budynku i zredukować koszty rachunków, ale także zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Na rynku pokryć dachowych pojawiła się nowość – dachówki przejściowe, które ułatwiają montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Ekologiczne budownictwo, rozwiązania przyjazne środowisku oraz efektywność energetyczna budynku to tematy, które budzą wśród projektantów, wykonawców, a w szczególności inwestorów duże zainteresowanie.

Świadczą o tym chociażby coraz częściej spotykane na dachach panele fotowoltaiczne, które zasilają domy w energię, jednocześnie pozwalając ich właścicielom zredukować rachunki za ogrzewanie czy prąd.

Dodatkową zachętą do skorzystania z tego typu rozwiązań są programy takie jak „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które oferują odbiorcom indywidualnym dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Tego typu inwestycjom sprzyjają także takie czynniki jak obecny kryzys energetyczny, wysokie ceny paliw kopalnych oraz coraz droższe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.

Połączenie instalacji fotowoltaicznych z pokryciem dachowym

Sposób montażu paneli fotowoltaicznych jest mocno uzależniony od pokrycia dachowego. W Polsce, jednym z najczęściej spotykanych typów połaci są te, wykonane z dachówki ceramicznej.

Osoby zainteresowane montażem fotowoltaiki na takim pokryciu, mierzą się z wyzwaniem trwałego i estetycznego połączenia elementów instalacji z pokryciem.

Montaż paneli wymaga przede wszystkim solidnego zabezpieczenia ogniw przed porywistym wiatrem, przewodów przed wilgocią oraz zachowania ogólnej estetyki wizualnej dachu.

- W przypadku połaci pokrytych dachówką ceramiczną zamontowanie systemu jest stosunkowo proste. Inwestorzy mają do wyboru dwie możliwości montażu: nad dachówką poprzez przytwierdzenie elementów instalacji do już wykończonego dachu oraz bezpośrednio w dachu, czyli poprzez ułożenie ogniw razem z pokryciem i umieszczenie ich między jego elementami – mówi Maciej Brzozowski, menadżer produktu ds. rozwiązań dachowych w firmie Wienerberger.

Montaż instalacji na dachu krytym dachówką – jak go wykonać z przejściową dachówką?

Pierwszy wariant montażu jest zdecydowanie najczęściej spotykany w Polsce (ok. 95-98% budynków). Polega na montażu instalacji na konstrukcji wsporczej równolegle do dachu, kilka centymetrów nad jego pokryciem. W pierwszej kolejności należy usunąć pojedyncze dachówki, aby do odsłoniętych krokwi za pomocą wkrętów zamontować uchwyty dachowe.

Następnie odsunięte wcześniej dachówki są ustawiane na swoim miejscu. Żeby zapewnić szczelność, dachówki z którymi styka się uchwyt należy delikatnie podszlifować, aby zapewnić wolną przestrzeń na hak. Kolejnym etapem jest przykręcenie szyn montażowych do zamocowanych wcześniej uchwytów za pomocą specjalnych łączników.

Do szyn za pomocą tzw. klem przykręca się moduły fotowoltaiczne. Zastosowanie konstrukcji wsporczej daje możliwość zmiany kąta nachylenia dla kolektorów względem spadku dachu, aby mogły jak najlepiej odbierać energię płynącą ze słońca.

Poza samym mocowaniem, ważny jest też sposób wykonania przyłącza instalacji – służą do tego specjalne dachówki przejściowe z uformowanym otworem wlotowym, umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie przewodów.

- Dachówkę przejściową montuje się tak jak podstawową, trzeba jedynie pamiętać o stabilnym przymocowaniu jej do łaty, np. za pomocą klamer lub wkrętów. Następnie, przez wspomniany wcześniej otwór prowadzi się pojedynczą rurę lub przewód – mówi Maciej Brzozowski. - Na jeden element instalacji solarnej lub fotowoltaicznej przypadają zwykle dwie dachówki przejściowe (odprowadzające przewody na wejściu i wyjściu). Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści w postaci szczelności instalacji i ochrony przewodów przed wilgocią, ułatwienia prac dekarskich a także zachowania estetyki całego pokrycia dachowego – dodaje ekspert.

Warto wspomnieć, że rodzaj zastosowanych dachówek wpływa nieznacznie na wysokość instalacji względem połaci dachu – dachówki płaskie dają jedynie tę przewagę nad falistymi, że instalacja fotowoltaiczna będzie miała mniejszą wysokość, bo zostanie zamontowana znacznie bliżej połaci.

Nowe dachówki przejściowe do instalacji solarnych

W ofercie firmy Wienerberger, producenta dachówek ceramicznych i akcesoriów marki Koramic, można znaleźć specjalnie zaprojektowane dachówki przejściowe, dopasowane kolorem i wzorem do najpopularniejszych modeli dachówek podstawowych – Alegra 9 oraz Orea 9. Takie rozwiązanie ułatwia prace dekarskie oraz zapewnia estetyczne wykończenie dachu. Dachówki przejściowe dostępne w ofercie Koramic mają dobrany kolor oraz kształt tak, aby były spójne wizualnie z resztą elementów na połaci oraz stanowiły solidny i trwały uchwyt dla paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Umożliwiają ponadto zrealizowanie całego dachu za pomocą jednego systemu, dzięki czemu inwestor ma gwarancję najwyższej jakości.

Wymiary dachówek przejściowych odpowiadają parametrom podstawowych dachówek Koramic Orea 9 i Alegra 9. Otwór wlotowy ma średnicę 40 mm. Produkty będą dostępne we wszystkich kolorach dachówek dostępnych w ofercie producenta: