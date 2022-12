Jak można wydłużyć żywotność instalacji fotowoltaicznej?

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych oraz inwertera? Co ma na nie największy wpływ? Podpowiadamy też jak w najprostszy sposób wydłużyć żywotność instalacji fotowoltaicznej.

O rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych najlepiej świadczą liczby. Na koniec października br. moc zainstalowana w PV wyniosła prawie 11,5 GW. To aż o 71,2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Część osób, które planują zainwestować w fotowoltaikę zastanawia się nad tym, jaka jest żywotność paneli. Producenci gwarantują, że ich sprawność z biegiem lat nie spadnie poniżej pewnego poziomu.

Jest to jednak warunkowane kilkoma czynnikami. Podpowiadamy, ile faktycznie mogą służyć panele fotowoltaiczne i jak dbać o nie, aby maksymalnie ten czas przedłużyć.

Co skraca żywotność paneli fotowoltaicznych w Polsce?

Wśród ekspertów, jak i samych użytkowników, istnieje wiele teorii na temat tego, jaka jest faktyczna żywotność paneli fotowoltaicznych. Co istotne, technologia solarna ciągle się rozwija, dzięki czemu ogniwa stają się trwalsze i wydajniejsze. Nie musimy się więc martwić, że system zużyje się, zanim zacznie na siebie zarabiać.

Przeglądając oferty możemy zobaczyć, że coraz więcej producentów oferuje 25-letnią gwarancję na moduły fotowoltaiczne. Warto pamiętać jednak, że nawet jeśli zdecydujemy się na najlepszy system, na jego wydajność wpływa kilka czynników. Jakich?

Głównie od zjawisk atmosferycznych np. gradobicia, śniegu, wichur, zamarzniętej wody, czy ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.

Moduły fotowoltaiczne tracą swą skuteczność w najbardziej gorące dni, dodatkowo wtedy najszybciej się zużywają.

Przykładowo instalacje fotowoltaiczne tracą średnio około 1% efektywności w skali roku na terenach pustynnych. Główną tego przyczyną jest zbyt wysoka intensywność promieniowania UV.

Kolejnym zagrożeniem dla naszej instalacji fotowoltaicznej są gradobicia.

Panele fotowoltaiczne powinny być zaprojektowane na odparcie kul gradowych o średnicy do 28mm. Jednak większe gradobicie czy burza może wywołać znaczne uszkodzenia.

Cień jest jednym z największych wrogów jeśli chodzi o żywotność instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne są łączone szeregowo i cień padający nawet na jeden z nich znacząco obniża moc całego systemu.

Dobra wiadomość jest taka, że w strefie klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska, warunki są na tyle łagodne, że w minimalnym stopniu wpływają na wydajność instalacji.

Jak dobór paneli i inwertera wpływa na żywotność instalacji fotowoltaicznej?

– Słysząc o fotowoltaice, wiele osób myśli przede wszystkim o ogniwach pochłaniających energię słoneczną. Należy pamiętać jednak także o falowniku. Urządzenie zamienia prąd stały na zmienny, a objęte jest zazwyczaj 10-letnią gwarancją. Na żywotność inwertera wpływają warunki pracy i to, czy ma on większą moc niż moduły – mówi ekspert Szymon Osłowski z Kobo Energy.

Powszechnie przyjęto, że panele fotowoltaiczne pracują z niemal pełną wydajnością przez około 25 lat. Gdy minie ten okres działają z mocą wynoszącą co najmniej 80% wartości początkowej. Z biegiem lat instalacja będzie produkowała coraz mniej prądu, aż w końcu wymiana stanie się koniecznością.

– W przypadku dobrej jakości urządzeń spadki mocy są jednak znikome – zauważa ekspert z Kobo Energy. – Największy spadek mocy występuje w pierwszym roku eksploatacji, jednak jest nie większy niż 1%. W kolejnych latach wydajność obniża się zaledwie o około 0,4-0,5% rocznie – precyzuje.

Jak można wydłużyć żywotność instalacji fotowoltaicznej?

Głównym zadaniem dla wszystkich posiadaczy paneli jest robienie ich regularnych przeglądów. Co oznacza regularny przegląd? Przynajmniej jeden na 5 lat.

Warto też sprawdzać stan okablowania instalacji fotowoltaicznej najlepiej raz do roku. Warto zwrócić wtedy uwagę czy prawidłowo podłączone są panele fotowoltaiczne wraz z falownikiem oraz skrzynką bezpieczników.

Warto także pamiętać o dbaniu o panele i skorzystać z usług firmy specjalizującej się w myciu i konserwacji paneli. Wszelkie zabrudzenia przyczyniają się do powstania zacienienia, które obniża wydajność instalacji.

Kolejnym, lecz nie mniej ważnym krokiem, jest monitorowanie stanu instalacji. Pozwala na to np. specjalna aplikacja w smartfonie lub odczyt z falownika. A ewentualny spadek wydajności zaobserwujemy tylko jeśli będziemy systematycznie analizować dane z licznika dwukierunkowego. Jeśli zasilanie jest niższe niż normalnie warto skontaktować instalatorem lub producentem paneli.

Kolejnym ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik czy też inwerter, który zamienia prąd stały na zmienny. Szacowana żywotność inwertera to ok. 10 lat, ale można ją wydłużyć. Jego żywotność może być przedłużona pod warunkiem, że moc falownika jest większa niż moc modułów. Moc modułów powinna sięgać jedynie 80% mocy inwertera.

Najważniejsze aby też nie narażać falownika na bezpośrednie działanie intensywnych, wysokich temperatur oraz warunków atmosferycznych oraz wyładowań elektrycznych.

I mimo że wielu producentów deklaruje że falowniki mogą być montowane na zewnątrz bo są odporne na działanie kurzy i innych warunków atmosferycznych to właśnie one przyczyniają się do skrócenia żywotności inwerterów.