Jak nie stracić dotacji na pompę ciepła, piec lub kocioł z Czyste Powietrze 2023?

Nie wszystkie kotły gazowe i piece spełniają wymagania aby móc uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Foto. Shutterstock

Instalacja pieca, pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką to opłacalna inwestycja, czego dowodzi napływ wniosków do nowej edycji programu „Czyste Powietrze”. Warunek to dobór odpowiedniego urządzenia, spełniającego ekologiczne kryteria, aby uzyskać dofinansowanie. Jednym ze sposobów weryfikacji pieca, kotła lub pompy jest sprawdzenie go na liście ZUM – Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dotacje z programu Czyste Powietrze na kotły węglowe.

Aby uzyskać dotację zwrotną z programu Czyste Powietrze 2023 po zakupie pieca, kotła lub pompy ciepła, to muszą one spełniać wymagania stawiane przez NFOŚiGW.

Wszyscy, którzy chcą dokonać wyboru pompy ciepła, pieca lub kotła grzewczego w pełni świadomie, z pomocą przychodzi lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

Nabywca ma gwarancję, że wpisane na listę ZUM urządzenia i instalacje grzewcze spełniają wymagania wspomnianego programu „Czyste Powietrze” w zakresie efektywności energetycznej i nie musi dostarczać dodatkowej dokumentacji spełniającej kryteria techniczne, aby ubiegać się o dotację. Zainteresowanie domowymi źródłami energii cieplnej rośnie w Polsce coraz szybciej. Ostatnio wpływ na to ma nowa edycja programu „Czyste Powietrze”, flagowego rządowego programu walki ze smogiem. Czytaj więcej Ponad 56% Polaków kupujących okna nie wie, że może je mieć "za darmo" z programu Czyste Powietrze Ruszyła ona w styczniu br. i oferuje dofinansowanie wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Dotację można otrzymać m.in. na inwestycję w montaż pomp ciepła, a w przypadku osób, które zrezygnowały już ze starych, szkodliwych dla środowiska pieców, także na mikroinstalację fotowoltaiczną. Właściciele domów sięgają po dofinansowanie nie tylko na wymianę pieców Jak podał na początku lutego tego roku Paweł Mirowski z zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), od startu programu w 2018 roku wpłynęło 550 tys. wniosków o dofinansowanie. Obecnie, po uruchomieniu 3 stycznia br. nowego naboru, zainteresowani składają ich już ponad 3,5 tys. tygodniowo. Program potrwa do 2029 roku, a jego budżet to aż 103 mld zł. – Wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w ubiegłym roku szacowany jest na 120 proc. W tym roku spodziewamy się jeszcze lepszego wyniku. To doskonała wiadomość, że Polacy coraz częściej przechodzą na nowoczesne, ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów – mówi Paweł Biernatowski, General Manager z firmy Woltair Polska, specjalizującej się w sprzedaży fotowoltaiki i pomp ciepła. Czytaj więcej Jak łączyć ulgę termomodernizacyjną z dotacjami Mój Prąd lub Czyste Powietrze? – W sytuacji dynamicznych wzrostów na rynku warto jednak coraz mocniej uczulać konsumentów na to, by wyboru urządzeń dokonywali świadomie – dodaje. – Obecność wielu producentów wzmacnia potrzebę weryfikacji, dlatego rekomendujemy, aby przed podjęciem decyzji dokładnie sprawdzić warunki gwarancji i dokumentację techniczną. Dzięki temu będziemy pewni, że tuż po montażu lub nawet po kilku latach od instalacji zostanie nam zapewniona obsługa posprzedażowa, kontakt z instalatorem i szybko dostępny serwis. Jak wysokie dotacje na kotły piece, pompy ciepła i fotowltaikę z programu Czyste Powietrze 2023? Odświeżony program Czyste Powietrze oferuje bardzo wysokie dotacje na wymianę starych pieców na nowe urządzenia grzewcze takie jak kotły grzewcze na biomasę, kotły gazowe pompy ciepła czy nawet fotowoltaikę. Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych, przeprowadzeniu kompletnej termomodernizacji starszego domu możemy uzyskać dotacje do zakupu urządzeń grzewczych w wysokości: pompa ciepła powietrze/woda (uwzględnienie wyższej klasy energetycznej) z dofinansowanie do 35.200 zł;

pompa ciepła powietrze/powietrze do 11.100 złl

gruntowa pompa ciepła o wyższej klasie efektywności energetycznej do 50.900 zł;

przydomowa instalacja fotowoltaiczna do 15.000 zł;

kocioł gazowy kondensacyjny do 15.300 zł;

kocioł zagazowujący drewno do 16.700 zł;

kocioł na olej opałowy do 18.500 zł;

kocioł na pellet drzewny uwzględniając podwyższone standardy do 20.400 zł; Warto mieć na uwadze że, aby uzyskać dotację zwrotną z programu Czyste Powietrze 3.0 po zakupie powyższych energooszczędnych urządzeń i instalacji grzewczych, to muszą one spełniać wymagania stawiane przez NFOŚiGW. Zielone urządzenie grzewcze, czyli jakie? Sprawdź je na oficjalnej liście Jak każde urządzenie, jak piece kotły grzewcze jak i pompy ciepła i panele PV bywają różnej jakości. Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dotacje z programu Czyste Powietrze na kotły węglowe o tym dowiemy się właśnie na stronie z listą Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), stworzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne. Zainstalowanie sprzętu niskiej klasy może spowodować problemy: od hałaśliwej pracy, po kłopotliwe awarie w przypadku pomp oraz w zakresie zarysowań na szkle, rozdrobnionych ogniw, czy słabych przewodów i złączy w przypadku fotowoltaiki. Nie zawsze też parametry urządzenia pozwalają zakwalifikować je jako naprawdę ekologiczne. Klientom, którzy chcą dokonać wyboru w pełni świadomie, z pomocą przychodzi lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), stworzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przy wsparciu państwowego Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Swoje rozwiązania na listę ZUM zgłaszają do weryfikacji sprawdzeni producenci z historią realizacji na polskim rynku. Każda pompa ciepła i panel PV, jak i inne urządzenia dostępne na liście (węzeł cieplny czy kolektory słoneczne) zawierają pełną dokumentację techniczną, etykietę energetyczną oraz opis parametrów pracy. To z kolei zwiększa pewność i bezpieczeństwo zakupu – zwłaszcza wśród osób przygotowujących się do większego wydatku i łączonej inwestycji w pompę zasilaną energią ze słońca. Nie wszystkie urządzenia i instalacje grzewcze są objęte dotacją z programu Czyste Powietrze 3.0. Aby sprawdzić czy pompa ciepła lub kocioł grzewczy jest na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) wejść na stronę ZUM. Źródło: NFOŚiGW IOŚ-PIB i NFOŚiGW zastrzegają, że baza ZUM ma charakter informacyjny i nie stanowi rankingu, a prowadzące ją instytucje nie narzucają korzystania z urządzeń czy materiałów określonych wykonawców. Nabywca ma jednak gwarancję, że wpisane na listę ZUM urządzenia i instalacje grzewcze spełniają wymagania wspomnianego programu „Czyste Powietrze” w zakresie efektywności energetycznej. To z kolei sprawia, że nie musimy już dostarczać dodatkowej dokumentacji spełniającej kryteria techniczne, aby ubiegać się o dotację. – Warto wiedzieć, że program „Czyste Powietrze” nie jest jedynym źródłem dofinansowania inwestycji w pompę ciepła – wskazuje Paweł Biernatowski. – Właściciele i współwłaściciele nowych domków jednorodzinnych, zbudowanych po 1 stycznia 2021 roku, mogą szukać wsparcia w programie „Moje Ciepło”. Lada moment ma się rozpocząć program „Ciepłe mieszkanie", który jest skierowany wprawdzie do gmin, jednak odbiorcami końcowymi jego benefitów będą właściciele oraz współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

