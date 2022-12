Jak dużo będzie kosztować ogrzewanie domu o pow. 100 m kw. pompami ciepła na początku 2023 r.? Czy warto inwestować w pompę ciepła i ile kosztuje jej zakup i montaż pod koniec 2022 r.? Na te pytania odpowiada ekspert.

Pompy ciepła z roku na rok zyskują na popularności zarówno wśród klientów indywidualnych, jako sprawdzony sposób nie tylko na ogrzewanie gospodarstwa domowego, ale też i wśród firm, gdzie służą do ogrzewania biur i magazynów.

Jak dużo kosztuje ogrzewanie pompą ciepła domu 100 m2 w 2023 r.?

Pompa ciepła do domu 100 m2 potrafi zwrócić się już po kilku latach użytkowania. W dobie raptownie rosnących cen prądu oraz paliw opałowych, takich jak węgiel czy gaz ziemny, ten okres być może zacznie ulegać dalszemu skracaniu.

Mimo że koszt pompy ciepła do domu 100 m2 może stanowić spory wydatek dla przeciętnego konsumenta, nie należy zapominać o kilku bardzo istotnych kwestiach. Po pierwsze, jest to inwestycja naprawdę na lata. Przy prawidłowo zamontowanej pompie ciepła nie trzeba martwić się koniecznością częstego serwisu.

Obowiązkowy przegląd ma miejsce raz do roku, a poza tym urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Ponadto wybór pompy ciepła to kolejny mały kroczek przyczyniający się do polepszenia jakości powietrza na terenie Polski, ponieważ jest to alternatywne, bezemisyjne, w pełni zielone źródło energii cieplnej.

Roczne koszty ogrzewania domu o pow. 100 mkw. oraz wody użytkowej w czwartym kwartale 2022 r. Źródło: PORT PC

Według kalkulatora PORT PC, koszt ogrzewania pompami ciepła w 4 kwartale 2022 r. i na początku 2023 r. (po zniesieniu 0% VAT-u do 23% na energię elektryczną) nadal będzie niższy niż w przypadku wykorzystania innych źródeł ciepła,

Jak policzyli eksperci PORT PC koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4 osobowej rodziny wyniesie ok. 3800 zł na rok przy wykorzystaniu powietrznej pompy ciepła oraz grzejników emitujących temperaturę 55 stopni Celsjusza. W przypadku ogrzewania podłogowego rachunek ten zmniejszy się do kwoty 2570 zł/rok. Najtaniej jest ogrzewać dom 100 m2 przy użyciu pomp solanka/woda tu koszty ogrzewania i podgrzania wody użytkowej mogą zejść poniżej 2 tys. zł za rok. Eksperci wzięli pod uwagę, że dom jest słabo docieplony i zużycie energii EU wyniesie aż 170 kWh/m2rok.

Jak działa pompa ciepła?

W gruncie rzeczy, pompa ciepła działa na identycznej zasadzie co popularne kotły gazowe lub inne konwencjonalne metody ogrzewania domu. Podgrzane medium oddaje ciepło do instalacji, powodując wzrost temperatury całego układu. Zasadniczą różnicą jest natomiast rodzaj energii, którego używa się, by zwiększyć temperaturę medium.

Tradycyjne rozwiązania bazują głównie na drogich, nieekologicznych paliwach kopalnych, podczas gdy pompy ciepła opierają się na odnawialnych źródłach energii oraz w niewielkim stopniu na sile prądu elektrycznego. Z tego względu pompa ciepła do domu 100 m2 będzie doskonale współgrała z panelami fotowoltaicznymi i należy poważnie rozważyć montaż obu tych systemów.

- Czym jest zatem to mistyczne „naturalne źródło energii”, z którego korzysta pompa ciepła? Czy trzeba je kupować, a koszt ogrzewania pompą ciepła domu 100 m2 jeszcze się zwiększy? Nic z tych rzeczy! Są to bowiem obecne wokół nas grunt, woda i powietrze. Pozyskana stamtąd energia jest następnie przetwarzana i transportowana. A do czego może służyć pompa ciepła? W pierwszej chwili na myśl przychodzi centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że pompy ciepła doskonale sprawdzają się do chłodzenia pomieszczeń latem i potrafią stanowić substytut klimatyzacji - podkreśla Paweł Biernatowski, Country Manager w firmie Woltair.

Od czego zależy cena pompy ciepła do domu 100 m2?

Jaki jest koszt zakupu i montażu pompy ciepła powietrznej do domu 100 m2? Przy ich sprawdzaniu możesz sugerować się informacjami zawartymi na forach internetowych, zwłaszcza jeśli wypowiadają się na nim wieloletni użytkownicy pomp.

Nic jednak nie zastąpi stron producentów oraz firm odpowiedzialnych za instalację. Cena pompy ciepła na dom 100 m2 będzie zależeć od trzech głównych czynników:

rodzaju dolnego źródła ciepła – tj. medium, z którego pompa ciepła pobiera energię. Naturalnie cena będzie zależeć od tego, jaki rodzaj źródła dolnego wybierzemy. Cena pompy ciepła powietrznej do domu 100 m 2 będzie na przykład zdecydowanie niższa niż pompy gruntowej. Odpadają bowiem koszty związane z rozległymi pracami ziemnymi oraz konieczność posiadania obszernego terenu pod instalację (w przypadku kolektora poziomego). Jest to najpopularniejszy rodzaj montowanych urządzeń. Trzeba jednak pamiętać, że ma on swoje ograniczenia, takie jak mniejsza wydajność przy niskich temperaturach, aczkolwiek obecnie są już dostępne na rynku modele doskonale radzące sobie w mrozach przekraczających nawet -20°C.

będzie na przykład zdecydowanie niższa niż pompy gruntowej. Odpadają bowiem koszty związane z rozległymi pracami ziemnymi oraz konieczność posiadania obszernego terenu pod instalację (w przypadku kolektora poziomego). Jest to najpopularniejszy rodzaj montowanych urządzeń. Trzeba jednak pamiętać, że ma on swoje ograniczenia, takie jak mniejsza wydajność przy niskich temperaturach, aczkolwiek obecnie są już dostępne na rynku modele doskonale radzące sobie w mrozach przekraczających nawet -20°C. rodzaju górnego źródła ciepła – to znaczy instalacji grzewczej budynku. Sprawność pompy ciepła jest tym większa, im niższa jest różnica temperatur pomiędzy źródłami górnym i dolnym, dlatego podczas wyboru pompy ciepła należy mieć na uwadze, jaki typ ogrzewania został zamontowany w budynku. Jeśli mamy do czynienia z konstrukcją nową, wyposażoną w ogrzewanie podłogowe (lub inne typu płaszczyznowego, np. ścienne lub sufitowe), najlepszą opcją będzie pompa niskotemperaturowa. Jeżeli natomiast budynek był modernizowany i znajdują się w nim grzejniki tradycyjne, zdecydowanie lepiej postawić na pompę wysokotemperaturową (kapitalnie sprawdzają się urządzenia oparte o czynnik R290).

parametrów urządzenia – naturalnie będzie na nie wpływał rodzaj użytych komponentów oraz ich jakość i jak nietrudno się domyślić: im wyższy standard, tym droższe urządzenie. Skupmy się jednak na najważniejszym z nich, tj. mocy. Odpowiedniemu doborowi mocy urządzenia do ogrzewanego budynku należy poświęcić szczególną uwagę, gdyż przewymiarowanie może podnieść koszty eksploatacji od 10% do 25%. Na to, jaka moc będzie odpowiednia, ma wpływ szereg cech budynku, takie jak: powierzchnia, docieplenie, jego rodzaj i kondycja czy stan stolarki okien i drzwi a nawet temperatura utrzymywana w pomieszczeniach. Innymi niepomijalnymi parametrami, mającymi wpływ na cenę pompy ciepła na 100 m2, będą współczynniki sprawności COP i SCOP, poziom emitowanego hałasu, maksymalną temperaturę zasilania systemu grzewczego oraz ilość czynnika chłodniczego.

Co jeszcze ma wpływ na koszt instalacji pompy ciepła do domu 100 m2?

Niestety, opisane wyżej czynniki to nie jedyne, o czym należy pomyśleć podczas tworzenia przybliżonego kosztorysu.

Powinno się wziąć pod uwagę również:

kubaturę budynku – czyli powierzchnię mierzoną po jego zewnętrznym obrysie,

lokalizację nieruchomości – wbrew pozorom w naszym kraju mieści się aż 5 stref klimatycznych,

do czego ma służyć pompa ciepła – najtańsze są pompy mające za zadanie tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej; pompa z funkcją ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody wiąże się z większymi nakładami pieniężnymi,

producenta pompy ciepła – koszt pompy ciepła do domu 100 m2 naturalnie będzie znacząco zależał od wybranej marki,

liczba i przyzwyczajenia domowników – oczekiwania wobec ciepłoty w pomieszczeniach, a także ilości oraz temperatury ciepłej wody użytkowej będą miały wpływ na koszty eksploatacji,

czy pompa będzie jedynym źródłem ciepła – a może będzie pracować w układzie monowalentnym, biwalentnym równoległym lub biwalentnym alternatywnym?

Jak obliczyć moc pompy ciepła do domu 100 m2?

Oczywiste, że to, na jaką moc pompy ciepła zdecyduje się klient, będzie miało bezpośrednie przełożenie na koszt ogrzewania pompą ciepła 100 m2.

Czy jest jednak możliwe oszacowanie tego parametru jeszcze zanim zdecydujemy się na montaż urządzenia i zaprosimy ekipę montażową na swoje podwórko? Okazuje się, że tak i wcale nie jest to skomplikowane.

- Należy wziąć pod uwagę powierzchnię wszystkich ogrzewanych pomieszczeń w budynku, uwzględniając w kalkulacjach także te mniej oczywiste miejsca jak kotłownie czy garderoby. Na potrzeby przykładu przyjmujemy założenie, że jest to 100 m2 - zauważaPaweł Biernatowski, Country Manager w firmie Woltair. - Sugeruje to niewielki budynek mieszkalny, na przykład dom jednorodzinny. Tego typu nieruchomości z reguły potrzebują niezbyt dużej mocy grzewczej. Dla nowego, dobrze zaizolowanego domu jednorodzinnego przyjmuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną waha się w granicach od 40 do 50 W/m2.

Aby uzyskać szacunkową moc pompy potrzebną do ogrzania budynku można skorzystać z następującego wzoru: Ogrzewana powierzchnia x przeciętne zapotrzebowanie na energię = moc grzewcza pompy ciepła

- Z tego wynika, że do pompa ciepła do domu 100 m2 powinna mieć moc około 5 kW. Jednakże, jeżeli właściciel budynku decyduje się, by systemu używać także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, to należałoby jeszcze przy tak małym zapotrzebowaniu na moc grzewczą odrobinę zwiększyć moc. Przyjmuje się, że przeciętne zużycie energii potrzebnej do podgrzewania wody wynosi 250W na jednego domownika - podkreśla Paweł Biernatowski, Country Manager w firmie Woltair. - Nie mniej jednak powinno się cały czas pamiętać, że tego rodzaju wyliczenia mają charakter jedynie orientacyjny i nie zastąpią profesjonalnego audytu wykonanego przez wykwalifikowanego pracownika. Zarówno przewymiarowanie jak i niedowymiarowanie będą niekorzystnie wpływać na koszt pompy ciepła do domu 100 m2.

Pompa ciepła do domu 100 m2 jaka cena?

Koszt pompy ciepła do domu 100 m2 będzie zależał od wielu czynników, takich jak: moc urządzenia, wybór producenta czy funkcji, jaką ma pełnić urządzenie w domu.

Obecnie przyjmuje się, że uśredniony koszt instalacji pompy ciepła do domu 100 m2 potrafi oscylować w granicach od 30 000 zł do nawet 100 000 zł - dodaje - Paweł Biernatowski, Country Manager w firmie Woltair. - Szczególnie istotne jest już na wstępie poszukiwanie sprzedawcy, który koszt montażu wlicza w cenę pompy. W przeciwnym wypadku cena jeszcze wzrośnie, a cała inwestycja będzie się dłużej zwracać.

Wydatki związane z pompą ciepła nie kończą się wprawdzie tylko na kosztach zakupu i montażu. W kosztorys koniecznie trzeba wliczyć także niezbędne dodatkowe wyposażenie w postaci chociażby zbiornika wody użytkowej, materiałów montażowych, elementów elektrycznych i hydraulicznych.

- Na szczęście, na rynku obecnych jest wiele firm, które montaż pompy ciepła wliczają w koszt jej zakupu. Pozwala to znacząco obniżyć cenę pompy ciepła do domu 100 m2, która zbliży się bardziej do progu 35 000 – 50 000 zł w przypadku urządzenia typu split ze zmienną wydajnością. Takie kalkulacje z reguły przeprowadzane są dla dobrze zabezpieczonego przed stratami ciepła domu jednorodzinnego o czterech lokatorach położonego w centralnej Polsce, tj. w III strefie klimatycznej - podsumowuje Paweł Biernatowski, Country Manager w firmie Woltair.