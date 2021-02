Jak ominąć system opustów i odbierać 100% prądu zmagazynowanego w sieci?

Magazynując nadwyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki do sieci energetycznej, możemy ponownie ją wykorzystać, ale tylko w 80% lub 70%. Dzięki usłudze "Prąd jak Powietrze” opartej na dystrybucji energii pochodzącej z OZE, będziemy mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci energetycznej.

Zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o OZE, sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Columbus Energy chce to zmienić i wprowadza usługę „Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Dzięki niej, klienci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne będą mogli odebrać 100% energii zmagazynowanej w sieci.

Odbieraj 100% zgromadzonego prądu z sieci energetycznej

Usługa dystrybucji energii “Prąd jak Powietrze” jest skierowana zarówno do nowych, jak i dotychczasowych klientów firmy, którzy posiadają usługę Columbus Care (kompleksowa, posprzedażowa obsługa klienta, obejmująca m.in. długoletnią gwarancję i monitoring, usługę posiada ponad 95% klientów Columbus).

Usługa ta pozwoli bezpłatnie magazynować w sieci nadwyżki energii wytworzone przez instalację fotowoltaiczną i odbierać ją w systemie 1:1. Co istotne, niewykorzystane nadwyżki energii są traktowane bezterminowo, co oznacza, że klient będzie mógł z nich korzystać przez cały okres trwania umowy z Columbus. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku energetycznym.

- Innowacyjność usługi „Prąd jak Powietrze” polega na tym, że 100% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną trafi z powrotem do klienta, bez żadnych dodatkowych opłat – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. - Dodatkowo, zmotywujemy prosumentów do świadomego zarządzania tą energią, oferując im monitoring pracy i zużycia energii z dnia na dzień.

„Prąd jak Powietrze” w 3 etapach

Spółka wprowadzi usługę w trzech etapach. Etap pierwszy będzie polegał na bilansowaniu energii w taryfie G12 w strefie 2. Oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii będzie można wykorzystać w 100% w godzinach pozaszczytowych (w weekendy i dni wolne od pracy, oraz codziennie od 13:00-15:00 i 22:00-06:00).

Dzięki nabyciu spółki Vortex Energy - Obrót, zajmującej się obrotem energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, Columbus już niebawem będzie mógł zawierać z klientami umowę kompleksową (obejmującą sprzedaż energii oraz jej dystrybucję), która umożliwi takie bilansowanie.

Drugim etapem wdrożenia usługi będzie szerokie bilansowanie 1:1, we wszystkich strefach taryfy G12, niezależnie od dnia tygodnia i godziny, bez ograniczeń dla wszystkich prosumentów.

Etap ten zostanie wdrożony po zawarciu umów kompleksowych na masową skalę z obecnymi oraz nowymi klientami Columbus, kiedy ilość obsługiwanych przez firmę liczników osiągnie odpowiednią skalę. Warto dodać, że w umowie kompleksowej, cennik za energię elektryczną będzie taki sam jak od państwowego dostawcy.

Trzecim etapem będzie tokenizacja wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain, która umożliwi przekazywanie i odbieranie jej w dowolnym miejscu.

- Jeżeli klient nadprodukuje energię i zmagazynuje ją w Columbusie, to będzie mógł ją odebrać w dowolnym miejscu w Polsce - tłumaczy Dawid Zieliński. - Żeby to zrobić, potrzebna jest technologia blockchain, z systemem bilingowym, rozliczeniowym, którą dostarczy nasza firma Nexity. Technologia ta zostanie wprowadzona przy pomocy dedykowanej aplikacji ColumbusOS, dzięki której klienci będą mogli zarządzać wyprodukowaną energią oraz jej nadwyżkami, np. przekazywać lub sprzedawać innym użytkownikom.

Tokenizacja umożliwi w przyszłości działalność charytatywną na rzecz walki z ubóstwem energetycznym. Prosumenci posiadający nadwyżki wyprodukowanej energii, będą mogli przekazywać je potrzebującym, którzy mają problemy uregulowaniem płatności za energię. Dla takich klientów Columbus przewiduje atrakcyjne rabaty, aby wesprzeć działania prospołeczne.

- Zmieniamy perspektywę z służebnej roli systemu energetycznego na elastyczne zarządzanie nowoczesną energetyką - dodaje Dawid Zieliński.

