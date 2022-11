Zobacz galerię

Tegoroczna edycja Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, stała się idealnym miejscem do dyskusji na temat rosnących rachunków za prąd. Czy właściciele gospodarstw rolnych mogą obniżyć koszty produkcji inwestując w OZE? Zaproszenie eksperci, jak i rolnicy zastanawiali się czy inwestycja w fotowoltaikę lub biogazownie rzeczywiście opłaca się w gospodarstwie rolnym.

W trakcie debaty poświęconej w całości "Energii" w rolnictwie, zaproszeni prelegenci dyskutowali o tym dlaczego ceny energii tak rosną i jak wpływa to na koszty produkcji rolnej. Wreszcie zastanawialiśmy się wspólnie jak inwestycja w OZE może obniżyć koszty prowadzenia działalności rolniczej i czy pozwala całkowicie się uniezależnić od cen prądu.

Czy ceny za energię elektryczną będą rosły w 2023 r.?

Rok 2022 r. przywitał rolników nie tylko rosnącymi cenami nawozów ale też i prądu. Niektórzy sprzedawcy energii zdążyli już podnieść 7-krotnie stawki za prąd od początku roku. Dlatego też ceny 1 kWh w taryfie C sięgają od 2,18 zł do prawie 3 zł.

Ostatnio nawet PGE podniosła ceny prądu da przedsiębiorców i producentów rolnych do wysokości 2,58 zł/1 kWh. Skąd wzięły się tak wysokie ceny prądu, co nas czeka w przyszłości?

- Działamy pod presją wysokich cen energii i do tego działamy emocjonalnie. W ten sposób możemy popełnić tylko więcej błędów, skupiając się na tym co jest dzisiaj, a w biznesie także rolniczym tak możemy tylko przetrwać ale się nie rozwiniemy. Poza tym, jeszcze w takim trudnej sytuacji rynkowej w jakiej się znaleźliśmy nie dyskutowałem o prognozach cen energii, a w szczególności taryf. Więksi przedsiębiorcy rolniczy działają na taryfach B i C, ale większość rolników rozlicza się w z zużycia prądu taryfie G i nie ma tam mowy o wolnym rynku, tam już jest taryfowanie . A to taryfowanie, czyli wyznaczanie stawki za 1 MWh do tej pory było oparte o koszty uzasadnione. A po tym jak nasz ustawodawca uchwalił mechanizm maksymalnych górnych cen w październiku to przy wyznaczaniu cen za zużycie prądu nie są brane pod uwagę koszty uzasadnione. Tu już jest górna cena 693 zł/MWh w taryfie G dla odbiorców uprawnionych a w taryfie C – 785 zł/MWh. Nie wiadomo czy ta interwencja rynkowa potrwa pół roku czy to rozwiązanie utrzyma się cały rok, a może potrwa dłużej - podkreśla Grzegorz Wiśniewki, prezes IEO.

Jak zauważył Grzegorz Wiśniewski z IEO, w przypadku przeciwdziałania rosnącym cenom energii trzeba myśleć szerzej i bardziej perspektywicznie niż zawężać swoje działania do tego jak tylko doraźnie uchronić się przed nadchodzącą zimą. A poza tym zima dotyczy nas wszystkich nie tylko rolników. A rolnicy, więksi producenci rolni zużywają więcej energię głownie latem Miejmy nadzieje że problem rosnących cen skończy się do tego lata.

Wszystkie kryzysy energetyczne zawsze były związane z wojnami o paliwa o po zakończeniu tych kryzysach energetycznych i gospodarczych ceny wracały do normalności . Jak obserwujemy ceny gazu na rynkach europejski one zaczęły spadać. Kryzys energetyczny powoduje kryzy gospodarczy i mniejsze zapotrzebowanie na energię. Te ceny więc spadną one nie będą już tak niskie. Ważne byłoby dla tych którzy działają w biznesie założyć że taniej już było ale tak drogo jak do tej pory było też nie będzie. I to co zrobić to warto oszczędzać energię tam gdzie można łączyć sektory ciepła energii eklektycznej i wszędzie stosować odnawialne źródła energii oparte o lokalne zasoby - podkreślał prezes IEO.

Z kolei prof. dr hab. Benedykt Pepliński z Wydziału Ekonomicznego, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stwierdził że ceny za energię elektryczną i gaz prawdopodobnie nie wrócą do swoich poziomów z przed rozpoczęcia kryzysu energetycznego.

- Jeżeli mówimy o większych przedsiębiorstwach rolnych to niestety podlegają one prawom rynku i płacą za energię, której stawki kształtują się na rynkach hurtowych. Wrześniowe średnie ceny w Polsce na giełdzie TGE (Towarowej Giełdzie Energii) kształtowały się na średnim poziomie 1,78 zł/kWh. Ceny długoterminowe zależą od wielu czynników i rzeczywiście z obecną sytuacją wiążą się pewne korzyści i pewne straty. Mimo, że w sierpniu br. mieliśmy najniższe ceny w Europie. Nasi sąsiedzi sprzedawali energię po o wiele wyższych stawkach. A to my od nich jesteśmy zmuszeni odkupować energię elektryczną. A jak pamiętamy groził nam w tym czasie blackout i trzeba było zakupić energię z zagranicy. W momentach kiedy brakuje nam energii elektrycznej w Polsce będziemy zmuszeni ją odkupować po o wiele wyższych cenach i to klient końcowy, biznesowy zapłaci za to bardzo słono - podkreślał prof. Benedykt Pepliński z Wydziału Ekonomicznego, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, UP

Jak zauważył prof. Benedykt Pepliński stabilizuje się cena gazu w Europie. Ceny gazy rzeczywiście są coraz niższe, ale ma on wątpliwości czy powrócą do starych poziomów.

Obawiam się że jak zaobserwowaliśmy wzrost cen gazu z 20 euro za 1 MWh do nawet ok. 150 euro/MWh to cieszmy się jak te ceny spadną poniżej 50 euro/MWh. Nie ma co się łudzić tańszego gazu już nie będzie gdyż jesteśmy odcięci od taniego gazu z Rosji i tym samym jesteśmy zmuszeni eksportować gaz LNG, co nie pozostaje bez wpływu na ceny - podkreśla prof. Benedykt Pepliński.

Czy inwestycja w fotowoltaikę pozwali uniezależnić się od rosnących cen prądu?

W jaki sposób więc mają funkcjonować rolnicy i producenci rolny gdy mamy sytuację w której bardzo trudno prognozować jak będą się zmieniały ceny energii w kolejnych latach? Może po prostu trzeba jak najbardziej się uniezależnić od nich. Czy rozwój OZE i fotowoltaiki ma wpływ na ceny i pozwala się całkowicie uniezależnić od kapryśnego i nieprzewidywalnego rynku energii?

- Na pewno możemy mówić, że fotowoltaika jest remedium, które może do pewnego poziomu zmniejszyć zapotrzebowanie energii elektrycznej z sieci. Jednak, jak każdy zdaje sobie sprawę fotowoltaika charakteryzuje się pewną dynamiką produkcji energii elektrycznej, która uzależniona jest od ilości dni słonecznych i okresu roku, w czasie gdy najbardziej efektywnie pracuje - podkreślał Michał Skorupa, prezes E.ON Foton, Grupa E.ON Polska.

Jednak warto pamiętać że specyfika produkowania energii z wiatru czy ze słońca powoduje że w 100 procentach nie będziemy w stanie uniezależnić się całkowicie z energii elektrycznej z sieci. Jednak pozwalają one znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię z sieci, co wiąże się z niższymi kosztami jej zakupu.

Fotowoltaiki w skali mikro na pewno nie doprowadzi do 100% niezależności energetycznej, ale może ona w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w pewnych okresach roku, tak aby nie pobierać jej z sieci. W ujęciu makro zwiększona Ilość energii z OZE w systemie elektroenergetycznym powoduje i wpływa na obniżenie ceny końcowej prądu, którą widzimy fizycznie na TGE. A widzimy po danych PSE że mamy poszczególne dni i miesiące, w których udział wiatru i fotowoltaiki w ogólnej produkcji mocy wytworzonej w układzie elektroenergetycznym zaczyna stanowić już nie kilku, ale nawet kilkudziesięciu procentowy udział. Im więcej OZE tym na pewno jest rokowanie że ta energia będzie tańsza - podkreślał Micha Skorupa prezes E.ON Foton.

Jak fotowoltaika obniża koszty produkcji rolnej gospodarstwie rolnym?

Na to pytanie postarali się odpowiedzieć zaproszeni rolnicy którzy na co dzień wykorzystują energię z instalacji fotowoltaicznych.

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne rzeczywiście generuje oszczędności. Mamy gospodarstwo rodzinne. Zajmujemy się m.in. hodowlą 500 loch w cyklu zamkniętym. W stosunku do średniej ceny prądu jaką zakładamy do końca roku to zaoszczędziliśmy już na prądzie 140 tys. zł/rok dzięki instalacji fotowoltaicznej. W tym roku zaoszczędzimy miedzy 40-50% środków finansowych dzięki produkcji energii elektrycznej z OZE - podkreślał Damian Kacprzak, właściciel rodzinnego gospodarstwa, hodowca trzody chlewnej.

Jak zauważył Damian Kacprzak inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo korzystna, gdyż sezonowy wzrost produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki pokrywa się z większym zapotrzebowaniem na tą energię przy hodowli trzody chlewnej.

My tą energię z fotowoltaiki konsumujemy w całości dla siebie. Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne są wręcz niezbędne jeśli myśli się o prowadzeniu i rozwijaniu własnej produkcji zwierzęcej - mówi Damian Kacprzak.

Z kolei Wojciech Kępka, rolnik nadmienił że w gospodarstwach hodowlanych zapotrzebowanie na energię eklektyczną jest prostoliniowe jeżeli mamy paszociągi wentylacja, ogrzewanie przy użyciu zbiorników buforowych – tu zużycie energii jest na stałym poziomie. Gdy zapada zmrok światła nie są potrzebne, ale trzeba ciągle wykorzystywać energię elektryczną, a wtedy instalacja fotowoltaiczna jej nie produkuje,

W moim przypadku obniżyłem koszty energii o ok. 50% w pierwszym okresie rozliczeniowym W kolejnych okresach rozliczeniowych to już jest poziom oszczędności wynoszący nawet 98% dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną - podkreślał Wojciech Kępka rolnik i hodowca trzody chlewnej.

Dlaczego agrofotowoltaika nie rozwija się w Polsce?

Wszyscy zgromadzeni prelegenci zgodzili się że agrofotowoltaika odpowiada optymalnie na potrzeby i wymagania polskiego rolnictwa. Niestety jednak rozwój polskiej agrofotowoltaiki utknął w martwym punkcie. Rządzący nie widzą korzyści jakie mogłaby dać polskiemu rolnicy agrofotowoltaika.

- Z przykrością muszę stwierdzić, że agrowoltaika ciągle jest traktowana dość podejrzliwie. Pojawiły się podejrzenia, że jest to sposób na "obejście prawa" i budowę farm PV na lepszych klasach gruntów. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki stoi na stanowisku, że AgriPV to fotowoltaika towarzysząca produkcji rolnej. Najpierw agro - potem foto. AgriPV jest rozwiązaniem przynoszącym synergię - przy produkcji rolnej, z korzystnym oddziaływaniem na tą produkcję rolną, wytwarzany jest prąd elektryczny- podkreślał Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki w PSF.

Z mojej strony mogę kolejny raz zaapelować o chęć wysłuchania argumentów za AgriPV i umożliwienie zaistnienia tego typu instalacji na większą skalę w Polsce. Mamy propozycje zapisów prawnych, bazujące na rozwiązaniach europejskich, gdzie od lat prowadzi się badania nad AgriPV. Podążajmy za dobrymi przykładami i pozwólmy polskim rolnikom czerpać dodatkowe korzyści ze swoich upraw - apelował Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki w PSF.

Romanowi Karbowemu wtórował także Grzegorz Wiśniewski podkreślając że dzięki implementacji agrofotowoltaiki w polskim sektorze rolnym rozwiążemy problem nie tylko z rosnącymi kosztami energii, gdyż rolnicy będą mogli wykorzystać wyprodukowaną energię z agrofotowoltaiki na własne potrzeby.

- Agrofotowoltaiki daje nam niespotykane możliwość szerszej synergii ekonomicznej i gospodarczej oraz połączenia produkcji żywności i prądu. Nadążają się wręcz niespotykane okoliczności w upowszechnianiu agrofotowoltaiki. Możemy montować fotowoltaikę nad uprawami a my w jesteśmy w okresie potężnych klęsk suszowych i mamy szereg upraw kore byłyby pod ochroną półprzezroczystych paneli fotowoltaicznych. Tu nie chodzi o to żeby wyprodukować jak najwięcej energii, której nie jesteśmy w stanie skonsumować. W przypadku agrofotowoltaiki powinni wytwarzać ją,, gdy jest najbardziej potrzebna. Jeżeli mamy uprawy jare to możemy co 7,5 lub 15 m ustawić płoty z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi aby nie wydzierać tej ziemi do produkcji rolnej, a będziemy wtedy produkować żywność i energię w sposób optymalny - podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.