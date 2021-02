Jak prawidłowo odśnieżyć panele fotowoltaiczne?

Obfite i długotrwałe opady śniegu mają wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej. Czy zalegający śnieg obniża znacząco produkcję prądu? Jak prawidłowo usunąć śnieg z panelów fotowoltaicznych? Na te pytania odpowiada Piotr Trojanowski, ekspert ds. instalacji PV z Columbus Energy.





Spytaliśmy Piotra Trojanowskiego, eksperta ds. instalacji PV z Columbus Energy, czy warto usuwać zalegający śnieg z instalacji fotowoltaicznej oraz jeżeli już się na to zdecydujemy, to czy jej poważnie nie uszkodzimy.

Redakcja: Czy w ogóle warto odśnieżać panele fotowoltaiczne; czy nie uszkodzimy ich podczas odśnieżania i czy ma to większy wpływ na produkcję energii eklektycznej?

Piotr Trojanowski: Odśnieżanie powierzchni modułów fotowoltaicznych na dachach pozornie wydaje się czynnością łatwą, jednak może wywołać poważne konsekwencje:

w przypadku wysoko umieszczonej instalacji dostęp do niej będzie utrudniony;

zalegający na dachu śnieg, pod wpływem ruchu, może się na nas zsunąć;

w przypadku oblodzenia, silne skrobanie czy uderzanie może spowodować uszkodzenie powierzchni modułu;

jeśli użyjemy niewłaściwych narzędzi, możemy zarysować szklaną powierzchnię PV i zostawić trwałe ślady;

używając chemii do rozpuszczenia śniegu, zniszczymy moduły oraz poszycie dachowe, doprowadzając m.in. do korozji i utleniania się warstwy ochronnej dachu.

Wieloletnie doświadczenie Columbus Energy pokazuje, że próby mechanicznego usunięcia śniegu przez klientów często kończyły się uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni modułu, co skutkowało interwencją serwisową i koniecznością wymiany modułu fotowoltaicznego na nowy.

Trzeba zauważyć, że śnieg ma niewielki wpływ na instalację, ponieważ:

w okresie zimowym dni są krótkie i w znacznej części pochmurne, zatem ilość światła, które dociera do modułów PV, również jest dużo niższa;

roczne uzyski z produkcji energii elektrycznej uwzględniają złą pogodę oraz zasłonięcie powierzchni modułu przez śnieg;

roczna produkcja energii w okresie zimowym wynosi tylko kilka procent.

Jak prawidłowo odśnieżać instalację fotowoltaiczną na dachu, żeby jej nie uszkodzić?

Jeśli zdecydujemy się na odśnieżenie powierzchni modułu fotowoltaicznego, powinniśmy pamiętać, że:

• powierzchnia modułu jest szklana i trzeba użyć miękkiego materiału, aby jej nie zarysować;

• na rynku nie ma produktów w 100% bezpiecznych, dedykowanych do czyszczenia PV;

• w przypadku twardszego śniegu, z lodem, nie uda się go usunąć;

• łopaty do odśnieżania dachu mogą uszkodzić moduł;

• próby odśnieżania PV przez ogrzewanie modułu specjalnymi taśmami i matami generują taką ilość energii, że koszt roztopienia śniegu jest dużo wyższy niż energia wyprodukowana przez instalację

