W sezonie grzewczym zapewnienie komfortowej temperatury w miejscu pracy staje się priorytetem, zwłaszcza gdy dni stają się krótsze i zużycie prądu rośnie. Jednak to nie tylko kwestia komfortu lale kwestia ekonomii i ekologii. Czy istnieją rozwiązania dla przedsiębiorców, dzięki którym mogą zadbać o ciepło i energię w organizacjach i jednocześnie zaoszczędzić na energii?

Praktycznie każdy konsument oraz przedsiębiorstwo w Polsce w ostatnich latach doświadczył gwałtownego wzrostu wydatków związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, gazu czy innych paliw potrzebnych do funkcjonowania organizacji. Jak wszyscy wiemy, wysokie koszty prowadzenia działalności to także niższa rentowność biznesu, brak podwyżek dla pracowników i zatrzymanie rozwoju firmy. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców zaczyna inwestować w odnawialne źródła energii.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i budowanie stabilnej pozycji na rynku. OZE w firmach to również redukcja kosztów energetycznych oraz ochrona przed rosnącymi cenami energii.

Podwyżki rachunków za prąd przyczyną inflacji w Polsce

Według raportu „Elektryczność 4.0” niemal 9 na 10 przedsiębiorców wskazało, że podwyżki za prąd przełożyły się na wzrost cen świadczonych usług czy oferowanych towarów. Pociesza jednak fakt, że krok ku zielonej energii wykonało już 17% przedsiębiorstw i kolejne 15% planuje takie działania w przyszłym roku. Wielu z nich finansuje inwestycje z dofinansowań.

Od 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom Kredyt Ekologiczny. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zmodernizować infrastrukturę produkcyjną, zwiększyć energooszczędność budynków, zbudować lub zmodernizować instalację OZE. Zyskać można bardzo wiele, bo aż do 90% zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem prądu i ogrzewania.

Wysokość dotacji uzależniona jest od regionu, w którym prowadzony jest biznes, może on jednak sięgnąć nawet do 70% dofinansowania. Dostępny jest również program Energia Plus, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko między innymi poprzez poprawę jakości powietrza.

Jakie „zielone” rozwiązania są też opłacalne dla przedsiębiorstw?

Przemysł to najlepszy przykład na zastosowanie rozwiązań OZE, ponieważ zapotrzebowanie na energię cieplną w tym sektorze jest bardzo wysokie. Ogrzewanie lub chłodzenie to kluczowy element podczas wielu procesów produkcyjnych – np. w branży farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej czy papierniczej.

Skoro mowa o OZE nie możemy pominąć fotowoltaiki. W obliczu rosnących cen energii zapewnia stabilność i rozwój. Co więcej, dla firmy to również szybki zwrot z inwestycji. Po kilku latach elektrownia słoneczna zaczyna generować dodatkowe zyski, jednocześnie zmniejszając koszt produkcji towarów i usług. Przedsiębiorca inwestując w fotowoltaikę spełnia standardy środowiskowe strategii ESG.

Wykorzystanie energii słonecznej jest przyjazne dla środowiska, co można wykorzystać w budowaniu wizerunku firmy jako odpowiedzialnej ekologicznie. Warto również pamiętać, że inwestycja w zieloną energię to szansa na uniknięcie dodatkowych podatków i opłat związanych z emisję CO 2 , co w perspektywie może decydować o rentowności firmy.

Kolejnym krokiem może być magazyn energii, który umożliwi przechowanie energii elektrycznej „na później”, firma stanie się wówczas w pełni niezależna energetycznie.

Dzięki magazynom organizacje nie będą musiały sprzedawać nadwyżek prądu z fotowoltaiki do sieci po niższej cenie, a następnie odkupywać w chłodne, mało słoneczne dni lub wieczorami po wyższej stawce. Zmagazynowana w baterii energia posłuży właśnie do użycia w tych porach, a wszystko to będzie równało się ogromnej oszczędności.

Niezależnie od profilu działalności, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w stronę zielonej energii, przedsiębiorstwo może zredukować wydatki, kierując finanse tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Dlatego coraz więcej firm dostrzega taką potrzebę.

Na tapetę weźmy tu światowego producenta branży żywności i chemii domowej. Może pochwalić się ona biurami i fabrykami na całym świecie, które zasilane są w większość energią ze źródeł odnawialnych.