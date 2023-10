Wraz z nadejściem chłodniejszych dni, właściciele domów jednorodzinnych przygotowują się do jesiennych porządków. Warto wiedzieć, jak zadbać o fotowoltaikę i pompę ciepła, aby były bardziej efektywne w sezonie grzewczym. Kluczowe są m.in. regularne przeglądy techniczne.

W Polsce rośnie liczba osób korzystających z ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła czy fotowoltaika. Świadczy o tym m.in. zwiększona liczba wniosków w Programie Czyste Powietrze.

W pierwszym półroczu 2023 roku złożono 101 173 wnioski, co oznacza wzrost o 28% rok do roku. Jesień to okres, kiedy wielu właścicieli instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zastanawia się, jak skutecznie przygotować je do zbliżającego się sezonu grzewczego. W celu cieszenia się nieprzerwaną i wydajną pracą systemu, warto podjąć kilka kluczowych kroków - zauważają eksperci Euros Energy.

Kluczowe są m.in. regularne przeglądy techniczne. Systematyczne kontrolowanie składników instalacji umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych problemów czy zużycia materiałów, co jeszcze?

Pompy ciepła. Jak zadbać o nie jesienią?

Pompy ciepła są wydajnym i ekologicznym sposobem na ogrzewanie domu. W celu zapewnienia im prawidłowego działania przez cały rok, warto przeprowadzić kilka podstawowych czynności przed sezonem grzewczym.

Sprzątając ogród warto sprawdzić, czy na zewnątrz jednostki nie ma żadnych przeszkód, takich jak gałęzie czy liście. Oczyszczając przestrzeń wokół pompy, zapobiegniesz blokadzie przepływu powietrza, co może wpłynąć na jej wydajność.

Regularne czyszczenie filtrów lub ich wymiana pozwoli pompie pracować efektywniej i zapobiegnie przedwczesnemu zużyciu. Co więcej, warto upewnić się, że termostat jest prawidłowo ustawiony, aby zapewnić komfortowe warunki w domu i jednocześnie zoptymalizować zużycie energii.

Przydomowa fotowoltaika. Jak zadbać o panele słoneczne przed zimą?

Jesień to doskonały czas, aby zadbać o systemy fotowoltaiczne. Właściwe utrzymanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej nawet w mniej słonecznych miesiącach.

W złych warunkach pogodowych takich jak duże zachmurzenie, intensywne opady śniegu i jego zaleganie, panele fotowoltaiczne będą produkować minimalnie ilości prądu, a w skrajnych przypadkach, nie będą produkować energii.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku bardzo dużego zabrudzenia. Kurz, liście czy ptasie odchody mogą znacząco obniżać ich wydajność.

Regularne czyszczenie jest więc kluczem do optymalnej pracy systemu. Istotne może okazać się również przycięcie gałęzi, które mogą zasłaniać PV – przez co będą mniej efektywne – lub być zagrożeniem dla instalacji w trakcie zimy (zalegający śnieg na gałęziach może spowodować ich ułamanie i w efekcie uszkodzenie paneli).

Instalacja PV to mała elektrownia, zaprojektowana i budowana na kilka dekad. Sprzęt i użyte komponenty montażowe muszą wytrzymać zmienne warunki atmosferyczne panujące w Polsce (mroźne zimy, gorące lato oraz coraz częściej występujące wiosną bądź jesienią wichury). Stosowanie oryginalnych i certyfikowanych podzespołów gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo działania - podkreślają eksperci Euros Energy.

Właściciel paneli powinien regularnie kontrolować stan instalacji, a także zwracać uwagę na wszelkie anomalie w jej pracy. Utrzymanie czystości paneli, poprzez usunięcie liści czy innych zanieczyszczeń, które mogą utrudniać przepływ powietrza i prowadzić do przegrzewania, to również klucz do bezpiecznej eksploatacji. Są to czynności, które można wykonać samodzielnie.

Natomiast sprawdzenie instalacji po stronie elektrycznej, izolacji przewodów, stanu technicznego konstrukcji i jej mocowania wymaga już certyfikowanego serwisanta. Takie czynności zaleca się wykonać przed każdym sezonem grzewczym.