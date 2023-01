Rok 2022 r, zapisał się wzrostami cen za prąd oraz większym udziałem produkcji energii z OZE w Niemczech. Co ciekawe najbardziej rozwijała się niemiecka fotowoltaika w porównaniu do energii z wiatru w 2022 r. Ceny za niemiecką energię elektryczną wrosły 2,5-krotnie w 2022 r. w porównaniu do 2021 r.

Udział energii odnawialnych w produkcji prądu netto, czyli w miksie energii elektrycznej, która faktycznie wychodzi z gniazdka, wyniósł 49,6 procent, a ich udział w obciążeniu 50,3 procent w Niemczech w 2022 r.

Co ciekawe tylko fotowoltaika spełniła cele ekspansji OZE wyznaczone przez rząd federalny w Niemczech , zwiększając swój udział w produkcji energii elektrycznej o 19%.

Z powodu wyłączenia trzech elektrowni jądrowych Grohnde, Gundremmingen C i Brokdorf produkcja z energii jądrowej spadła o 50 procent z 65 TWh do 33 TWh w 2022 r.

Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie dnia następnego wyniosła 230,58 EUR/MWh(ok. 1076 zł/MWh) lub 23,058 centów euro/kWh (ok. 0,50 zł/KWh). Jest to około 2,5 razy więcej niż cena z 2021 roku.

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE przedstawił swoją coroczną ocenę produkcji energii elektrycznej w Niemczech w 2022 roku. Rok ten charakteryzował się ekstremalnymi cenami i silnym wzrostem produkcji energii z OZE. Wzrósł również handel energią elektryczną z krajami sąsiednimi.

Udział energii odnawialnych w produkcji prądu netto, czyli w miksie energii elektrycznej, która faktycznie wychodzi z gniazdka, wyniósł 49,6 procent, a ich udział w obciążeniu 50,3 procent w NIeczech.

Co ciekawe tylko fotowoltaika spełniła cele ekspansji OZE wyznaczone przez rząd federalny w Niemczech , zwiększając swój udział w produkcji energii elektrycznej o 19 procent. Analiza powstała na podstawie platformy danych energy-charts.info.

Ile energii wyprodukowano energii z OZE w Niemczech?

Niemieckie systemy fotowoltaiczne wygenerowały w 2022 r. ok. 58 TWh, z czego ok. 53 TWh trafiło do sieci publicznej, a 5 TWh zostało skonsumowanych samodzielnie.

Dodanie 6,1 gigawatów elektrowni fotowoltaicznych zwiększyło moc zainstalowaną do około 66 gigawatów (stan na listopad). Był to najwyższy dodatek fotowoltaiczny od 2013 roku. Dzięki dodatkowi i słonecznej pogodzie, produkcja energii słonecznej wzrosła o 19 procent w porównaniu z 2021 rokiem.

Od kwietnia do sierpnia 2022 r. i w październiku ub.r. miesięczna produkcja energii z niemieckich elektrowni fotowoltaicznych była wyższa niż z elektrowni węglowych, a od marca do września 2022 r. wyższa niż z elektrowni gazowych.

Dla niemieckich lądowych farm wiatrowych rok 2022 był przeciętny, natomiast wiatr na morzu był raczej poniżej średniej.

Wiatr na lądzie i morzu wyprodukował łącznie w Niemczech około 123 TWh, co oznacza spadek z 112 TWh w 2021 roku. Najwięcej energii elektrycznej wyprodukował wiatr, a następnie węgiel brunatny, słońce, węgiel kamienny, gaz ziemny, biomasa, energia jądrowa i wodna w Niemczech.

Produkcja lądowej energii wiatrowej stanowiła około 99 TWh, a morskiej około 25 TWh, z czego około 21 TWh zostało wytworzone na Morzu Północnym, a 4 TWh na Morzu Bałtyckim.

Na koniec listopada 2022 r. moc zainstalowana wiatru lądowego wynosiła 58 GW (wzrost o 2,1 GW w stosunku do 2021 r.), a wiatru morskiego 8,1 GW (wzrost o 0,3 GW). Razem energia słoneczna i wiatrowa wyprodukowały w 2022 r. ok. 181 TWh, czyli o ok. 21 TWh więcej niż w 2021 r.

Produkcja energii wodnej w wysokości 16 TWh była znacznie niższa niż w 2021 roku (19 TWh) ze względu na gorące i suche lato. Biomasa, na poziomie 42,2 TWh, była nieco wyższa niż w poprzednim roku. Niewiele zmieniła się moc zainstalowana. W sumie odnawialne źródła energii wyprodukowały w 2022 roku około 244 TWh, czyli o 7,4 proc. więcej niż w roku poprzednim (227 TWh). Ich udział w wytwarzaniu energii publicznej netto wzrósł do 49,6 proc. (z 45,6 proc. w 2021 r.), a udział w obciążeniu wyniósł 50,3 proc.

Oprócz publicznej produkcji energii netto, całkowita produkcja energii netto obejmuje samogenerację przez przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, głównie przy użyciu gazu. Źródła odnawialne stanowiły około 44,5 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej netto, w tym elektrownie "zakładów produkcyjnych, górniczych i wydobywczych."

Obciążenie sieci energetycznej wyniosło 484 TWh. To o około 20 TWh mniej niż w 2021 roku. Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej i wyższe temperatury, prawdopodobnie znacznie zaoszczędzono na energii elektrycznej. Obciążenie obejmuje zużycie energii elektrycznej i straty w sieci, ale nie obejmuje zużycia energii w elektrowniach szczytowo-pompowych i samozużycia przez elektrownie konwencjonalne.

Powrót energetyki węglowej w Niemczech w 2022 r

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku doprowadził do poważnych zakłóceń na rynkach energetycznych i załamania importu gazu ziemnego z Rosji.

W Europie sytuacja ta w połączeniu z przestojem połowy floty elektrowni jądrowych we Francji doprowadziła do wysokich cen energii elektrycznej.

Ten niedobór został częściowo zrównoważony przez wzrost produkcji energii elektrycznej z węgla, która obecnie trzeci rok z rzędu wzrosła po tendencji spadkowej od 2013 r. Ilość węgla brunatnego wzrosła do 107 TWh (2021: 99 TWh), a węgla kamiennego do 56 TWh (2021: 47 TWh). Natomiast wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej spadło z 52 TWh do 47 TWh.

Z powodu wyłączenia trzech elektrowni jądrowych Grohnde, Gundremmingen C i Brokdorf produkcja z energii jądrowej spadła o 50 procent z 65 TWh do 33 TWh.

Giełdowe ceny energii elektrycznej 2,5 razy wyższe w Niemczech w 2022 r.

W 2022 r. obrót energią elektryczną (planowany lub zaplanowany) wygenerował nadwyżkę eksportową w wysokości około 26 TWh. To o 9 TWh więcej niż w 2021 r., a większość eksportu popłynęła do Austrii (16,0 TWh) i Francji (15,3 TWh), a następnie do Szwajcarii (6,6 TWh) i Luksemburga (3,9 TWh). Niemcy importowały energię elektryczną z Danii (10,3 TWh), Norwegii (3,7 TWh ) i Szwecji (3,1 TWh).