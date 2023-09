Jak podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej ogólnie przyjętą zasadą jest, że po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest przywrócić nieruchomość do stanu pierwotnego i zwrócić ją wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.

Oznacza to obowiązek dzierżawcy do dokonania demontażu i utylizacji znajdujących się na gruntach instalacji i przywrócenia gruntów do produkcji rolnej. Rzeczą wysoce niepożądaną byłoby pozostawienie wyeksploatowanej instalacji na gruncie po zakończeniu dzierżawy, uniemożliwiające jego dalsze prawidłowe zagospodarowanie. W umowach dotyczących elektrowni wiatrowych przewidziana jest zwykle możliwość pozostawienia w gruncie części bloku fundamentowego po jego przykryciu wierzchnia warstwą ziemi uprawnej i rekultywacji - podkreśla J Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.