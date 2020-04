Jak sprawdzić status e-wniosku o dotację z programu Mój Prąd?

Każdy, kto złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd może sprawdzić jego status. Jak to zrobić bez wychodzenia z domu?

Z uwagi na złożone już ponad 53 000 wniosków w I i II naborze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące, natomiast jeśli zachodzi konieczność jego uzupełnienia procedowanie może wydłużyć się do ok. 6 miesięcy. Jak sprawdzić status naszego wniosku, o dotację z programu Mój Prąd?

Wystarczy wejść na stronę https://mojprad.gov.pl/ a następnie kliknąć napis sprawdź jego status.

Pojawi się informacja o wprowadzeniu swojego maila, do którego podpięty został nasz wniosek o dotację z programu Mój Prąd lub wprowadzić swój unikalny numer punktu poboru energii (PPE). Numer Punktu Poboru Energii; ciąg 16 cyfr poprzedzonych prefiksem 48 lub PL, znajdujący się na np. na aktualnej fakturze Odbiorcy za energię elektryczną, w umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji. Następnie należy przycisnąć przycisk z napisem "sprawdź status".

Źródło: mojprad.gov.pl