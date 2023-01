Jak szybko zwróci się inwestycja w magazyn energii?

Jak szybko zwróci się inwestycja w magazyn energii do domu? Fot. AdobeStock

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń net-billing spowodowało, że magazyn energii staje się nieodłączonym elementem przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Jednak należy liczyć się z dodatkowym kosztem na poziomie ok. 30 tys. zł za jego zakup. Po zwiększeniu dotacji do 16 tys. zł zwrotu w ramach programu Mój Prąd 4.0 inwestycja w magazyn energii staje się jeszcze bardziej opłacalna. Może się ona zwrócić nawet po 1,5 roku użytkowania magazynu energii pod warunkiem, że go optymalnie wykorzystujemy.

Gospodarstwa domowe, które korzystają z fotowoltaiki i mają magazyn energii, mogą wygenerować oszczędność wynikającą z uniknięcia straty na sprzedaży nadprodukcji ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli ich zużycie prądu przekroczy 5000 kWh rocznie, to przy założeniu, że po przekroczeniu 2000 kWh w skali roku będą płacić za prąd 2 zł, uzyskają oszczędność rzędu 1,1 zł na każdej nieoddanej 1 kWh (która została zmagazynowana oczywiście z możliwością późniejszego wykorzystania). Żywotność np. magazynu energii MTR Cells K10 wyposażonego w ogniwa głębokiego rozładowania wynosi 5000 cykli (dni pracy) / 270 dni słonecznych w roku = ok. 18 lat. Cena takiego magazynu o pojemności 10 kWh dla klienta końcowego to ok. 30 tys. zł brutto. Przykładowy magazyn energii pozwala zaoszczędzić ok. 3000 zł w skali roku, ponieważ umożliwia zmagazynowanie ponad 10 kWh w okresie od zachodu do wschodu słońca oraz w czasie niepokrywania w 100 proc. zapotrzebowania w chwili produkcji (...).

