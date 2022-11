Jak szybko zwróci się inwestycja w magazyn energii w domu?

Podziel się

• Magazyn energii to inwestycja, która sprawdza się w okresie największego nasłonecznienia, czy największej produkcji z instalacji fotowoltaicznej (maks. 270 dni w roku). Foto. Paolo pagaling, Pixabay

Rekomendowana cena magazynu o pojemności 10 kWh dla klienta końcowego to ok. 30 tys. zł brutto. Magazyn energii to inwestycja, która sprawdza się w okresie największej produkcji z instalacji fotowoltaicznej (ok. 270 dni w roku). Okazuje się że optymalnie wykorzystywany magazyn energii może się zwrócić już po ok. 4 latach użytkowania.

Gospodarstwa domowe, które korzystają z fotowoltaiki i mają magazyn energii mogą wygenerować oszczędność wynikającą z uniknięcia straty na sprzedaży nadprodukcji ze swojej instalacji. Jeśli ich zużycie prądu przekroczy 5000 kWh rocznie, to przy założeniu, że po przekroczeniu 2000 kWh w skali roku będą płacić za prąd 2 zł, uzyskają oszczędność rzędu 1,1 zł na każdym nieoddanym kWh (który został zmagazynowany z możliwością późniejszego wykorzystania). Żywotność np. magazynu energii MTR Cells K10, wyposażonego w ogniwa głębokiego rozładowania wynosi 5000 cykli (dni pracy) / 270 dni słonecznych w roku = ok. 18 lat. Przykładowy magazyn energii pozwala zaoszczędzić ok. 3000 zł w skali roku, ponieważ umożliwia zmagazynowanie ponad 10 kWh w okresie od zachodu do wschodu słońca oraz w czasie niepokrywania w 100% zapotrzebowania w chwili produkcji. Jak szybko zwróci się inwestycja w magazyn energii do domu? ·Wyliczenie okresu zwrotu inwestycji: 28 500 zł brutto (cena magazynu energii) – 7500 zł (dotacja na magazyn energii oraz EMS z Moje ciepło 4.0 ) – 3000 zł (falownik hybrydowy) = 18 000 zł – 12% ulgi podatkowej (najniższy próg podatkowy) w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wartość inwestycji należy więc rozpatrywać nie jako 28 500 a 15 840 zł. Po przedzieleniu jej przez 3000 zł (roczne oszczędności) okazuje się, że magazyn energii zwróci się w 5 lat i 4 miesiące. Jeśli do wyliczonych wcześniej oszczędności w skali 3000 zł rocznie dodamy jeszcze oszczędności wynikające ze stabilizacji sieci (na najniższym poziomie – czyli 525 zł) oraz oszczędności generowane w okresie zimowym (200 zł), to okres zwrotu inwestycji w magazyn energii zmniejszy się do 4 lat i 3 miesięcy. Magazyn energii to nie tylko oszczędności, ale stabilizacja pracy w czasie blakoutu Warto pamiętać, że magazyn energii to oszczędność i niezależność, ale także sposób na uzyskanie stabilizacji sieci – kluczowy w przypadku blackoutu. W skupiskach domów jednorodzinnych, w których instalacje fotowoltaiczne występują w dużym natężeniu, dochodzi do pików słonecznych w godz. 9/10-12/13 i licznych wyłączeń instalacji fotowoltaicznej ze względu na podwyższanie napięcia w sieci przez falowniki prosumentów, którzy ze sobą sąsiadują. Magazyn energii pozwala uniknąć tego ryzyka i nie stracić w perspektywie roku 10-15% produkcji ze swojej instalacji. Przy obecnych cenach można to przełożyć na kwoty rzędu 525-1050 zł, ale zgodnie z nowymi stawkami proponowanymi przez rząd w 2023 r. taka strata będzie już wynosiła od ponad 1000 zł do 3000 zł. W przypadku braku napięcia gospodarstwo domowe może nadal korzystać z energii zmagazynowanej w magazynie. Jest to możliwe, ponieważ magazyn energii np. pojemności 10 kWh współpracuje z falownikami hybrydowymi 3-fazowymi z funkcją back-up oraz funkcjami off grid. Falowniki pozawalają już zakupywać taniej energię w taryfie nocnej Nowoczesne falowniki i magazyny energii można zaprogramować w taki sposób, by zimą – w okresach najmniejszej produkcji z instalacji pv pobierały energię z sieci w niższej taryfie, a oddawały w wyższej – dzięki temu gospodarstwo domowe ponosi mniejsze koszty za prąd. Oszczędność może tu wynosić ponad 200 zł na przestrzeni 60-90 dni takiej pracy magazynu energii.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin