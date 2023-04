Czy inwestycja w magazyn energii to dobre rozwiązanie, które poprawi autokonsumpcję nie tylko w przydomowej instalacji fotowoltaicznej? Wielu właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych, którzy korzystają z magazynu energii twierdzą że zwrot takiej inwestycji nastąpi nawet po 26 latach w nowym systemie net-billing.

Inwestycja w magazyn energii to rozwiązanie które na pewno poprawi dwa elementy pracy instalacji fotowoltaicznej. Po pierwsze zapobiegnie wyłączaniu fotowoltaiki a bardziej inwertera z powodu rosnącego napięcia przy szczytowej produkcji prądu z paneli fotowoltaicznej.

Po drugie poprawia a właściwie wydłuża czas korzystania z darmowego prądu, wtedy kiedy instalacja fotowoltaiczna już nieefektywnie wytwarza energię elektryczną.

Wielu właścicieli mówi że magazyn energii tak nieznacząco wpływa na poprawę autokonsumpcj że praktycznie w ciągu 20 lat (w czasie swojej żywotności) taki akumulator się praktycznie nie zwróci właścicielowi, który w niego zainwestował.

Magazyn energii w starym systemie opustów i w net-billingu

Szczególnie ta pierwsza funkcja magazynu energii, która w szczytowej produkcji pozwala na dalszą pracę fotowoltaiki sprawdzi się w starym systemie opustów.

W statystycznej instalacji PV prosumenckiej tylko 80 procent energii zostaje wykorzystane w czasie rzeczywistym, reszta zostaje rozliczona na zasadzie sprzedaży.

- W okresie, w którym obowiązywały stare zasady (tzw. system upustów), umożliwiające tak zwane magazynowanie nadwyżki energii w sieci i jej odbiór do 80%, często (złą) praktyką wśród osób inwestujących w instalację fotowoltaiczne lub doradców firm wykonawczych było ich celowe przewymiarowanie. Zdecydowanie lepszym modelem są niewielkie, ale bardzo dobrze dobrane do potrzeb energetycznych użytkownika instalacje o mocy, która pozwoli na to, aby zmaksymalizować jej wykorzystanie w czasie rzeczywistym. Przewymiarowanie instalacji przekłada się bezpośrednio na jej większy koszt, a co za tym idzie okres zwrotu. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna będzie świetnie uzupełniać się z pracą magazynu energii - podkreśla Mariusz Kostrzewa, prezes Zeneris Projekty.

Pamiętajmy że instalacje fotowoltaiczne w starym systemie opustów były tak projektowane żeby oddawać nadwyżki produkcji do sieci energetycznej i jeszcze pokrywać bieżącą konsumpcję prądu w domu lub w gospodarstwie rolnym.

Sytuacja komplikuje się w nowym systemie-net billing, gdzie dochodzą takie zmienne jak:

rosnące ceny prądu który kupujemy i sprzedajemy - te będą się rosnąć gdyż do 2030 r, czekają nas mocne podwyżki cen energii z powodu rozszerzania systemy ETS - rząd w nieskończoność nie będzie też zamrażał cen energii elektrycznej;

dodatkowe opłaty mocowe, gdy przy zakupie energii elektrycznej z sieci w systemie net-billing musimy ponieść dodatkowe koszty np. opłatę przesyłową, której nie zbilansujemy podwyższoną produkcją prądu z OZE;

ograniczenie do 20% z każdego miesiąca zwrotu pieniędzy z tytułu nadprodukcji prądu w systemie net-billing' jeżeli nie wykorzystamy kwoty ze sprzedaży naszego prądu z fotowoltaiki w ciągu roku to ona przepada.

Inwestycję w magazyn energii należy rozpatrywać jako złożony system - nie tylko bilansujący zużycie i produkcji energii, ale też gwarantujący nam ciągłość dostawy energii elektrycznej, dodatkowe źródło mocy oraz system pozwalający na zmagazynowanie i odbiór zbyt dużej ilości energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej.

Po ilu latach zwróci się ta inwestycja w magazyn energii w przydomowej fotowoltaice?

Spytaliśmy więc niezależnego eksperta, który odpowiedział po ilu latach zwraca się inwestycja w magazyn energii, który kosztuje ok. 30 tys. zł i (10 kWh) i wliczamy do tego dotacje..

Wszystko zależy oczywiście od wielkości autokonsumpcji - jak mamy zaprojektowaną (dobraną moc) samej instalacji fotowoltaicznej.

Biorąc pod uwagę czystą opłacalność, wynikającą ze zwiększonej autokonsumpcji, zakup magazynu energii nie ma ekonomicznego uzasadnienia, nawet wliczając dotacje. Średni zwrot z inwestycji przekracza 10 lat - podkreśla Michał Stępniewski, niezależny ekspert od OZE.

Magazyn mimo wszystko pozwala nam wykorzystywać na potrzeby własne pojawiające się nadwyżki energii, których nie udało się wykorzystać, wracając wieczorem do domu i uruchamiając znaczną część urządzeń nadal mamy szanse na korzystanie z darmowego prądu przez całą dobę. Szczególnie ważne może się to okazać w miesiącach jesiennych oraz zimowych, gdzie w przypadku kilku słonecznych godzin instalacja pozwoli naładować magazyn i wykorzystać jego zasobami w pozostałym okresie doby np. po zmroku który zapada przecież o wiele wcześniej czy chociażby w dniu następnym, kiedy to instalacja nie wyprodukuje kompletnie nic z uwagi na pogodę.

- Amortyzację kosztów związanych z wybudowaniem instalacji hybrydowej może zapewnić również ulga termomodernizacyjna umożliwiająca redukcję podatku dochodowego o 17% kosztu termomodernizacji obiektu, zalicza się do tego również instalacja fotowoltaiczna. Uwzględniając pełną kwotę dotacji, magazyn energii o mocy 10 kWh zabezpieczający potrzeby przeciętnej rodziny 4-osobowej, współpracujący z dobrze zaprojektowaną instalacją fotowoltaiczną oraz systemem zarządzania może zwracać się już nawet po okresie 5 lat. Szczególnie, że od roku 2024 nadwyżki sprzedawane obecnie przez użytkowników rozliczane będą po cenie godzinowej - dodaje Mariusz Kostrzewa, prezes Zeneris Projekty.

Magazyn energii w gospodarstwie rolnym. Jakie ma zalety?

Jak podkreśla Michał Stępniewski, niezależny ekspert od OZE. W przypadku rolników dochodzi jednak inna, ważna kwestia.

Magazyn energii może działać w systemie off-grid, czyli w momencie, kiedy nie ma prądu w sieci, pobieramy energię z magazynu. Jest to szczególnie istotne, kiedy zależy nam na ciągłości dostaw.

W ciepłe letnie dni, kiedy rolnik chce zachować świeżość zebranych owoców czy warzyw i musi je przetrzymywać w niskich temperaturach, ma dostęp do prądu. Po wichurach bardzo często linie są zerwane, a przydomowy akumulator zapewnia nam na co najmniej kilka, a nawet kilkanaście godzin ciągłość energii. Istotnym aspektem przy zakupie magazynu jest również większa możliwość wysyłania wytwarzanego prądu z fotowoltaiki do sieci.

- Jeżeli obok nas każdy ma zainstalowane panele, może pojawiać się problem z produkcją energii, ze względu na zbyt duże napięcie w sieci. W takich sytuacjach panele przestają działać. Posiadanie magazynu natomiast zapewnia nam możliwość dalszego cieszenia się wytwarzaną energią, która na czas podwyższonego napięcia, może zasilać nasz akumulator. W chwili obecnej problem jest raczej marginalny, aczkolwiek zdarzają się miejsca, w których jest to dużym wyzwaniem – podsumowuje Michał Stępniewski, niezależny ekspert od OZE.