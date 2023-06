Jak podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zanim podpiszemy umowę dzierżawy pod OZE jedną z najbardziej istotnych kwestii jest ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego.

Pamiętajmy że umowa dzierżawy gruntów pod OZE zawierana jest na bardzo długi okres czas bo aż nawet do 29 lat więc w tak długim czasie powinna uwzględniać rosnące ceny dzierżawy gruntów n.in rolnych, zmiany ceny prądu, wysokość rocznej produkcji energii z instalacji, inflację i indeksować je w wysokości czynszu dzierżawnego zawartego w umowie.

Firmy i przedsiębiorstwa inwestujące w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne wprowadzają w umowie przepisy pozwalające na zmianę wysokości czynszu dzierżawnego w czasie trwania umowy dzierżawy pod OZE, niekoniecznie na korzyść właściciela gruntów.

Dlatego też czynsz dzierżawny z OZE to nie jest stała kwota ustalana na początku umowy na cały okres jej trwania. Właściciel gruntów ma takie samo prawo jak inwestor zabezpieczać swoje interesy i żądać regulowanie wysokości czynszu od właścicieli firm, które dzierżawią od niego grunty pod fotowoltaikę w czasie trwania umowy.

Przy dzierżawie gruntów pod farmy fotowoltaiczne oferowany jest zwykle czynsz z hektara. Jest to niewystarczające rozwiązanie zważywszy na to że czynsz jest płatny jedynie od obszaru faktycznie zajętego pod elektrownie ( zagrodzony teren farmy fotowoltaicznej, na którym zainstalowane będę panele i inne urządzenia) teren ten jest zwykle mniejszy niż wydzierżawiona pierwotnie działka licząca niekiedy kilka hektarów - podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W przypadku dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe czynsz jest zwykle określany kwotowo w zależności od mocy elektrowni, bywają propozycje umów przewidujące czynsz w postaci części wartości wyprodukowanej energii, lub czynsz kombinowany, to jest kwotowo minimalny plus część wartości wyprodukowanej energii.

Są to rozwiązania niezbyt korzystne dla wydzierżawiającego, który musi mieć zapewnioną możliwość monitorowania wartości wyprodukowanej energii, ponadto ryzyko związane z brakiem produkcji w danym okresie obciąża po części wydzierżawiającego, który za okres braku produkcji nie otrzymuje czynszu lub tylko czynsz minimalny - podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W przypadku czynszu określanego kwotowo konieczne jest określenie mechanizmów indeksacji (podwyższania) świadczenia w związku możliwością utraty jego realnej wartości na skutek spadku siły nabywczej pieniądza (inflacji).

Najprostszym sposobem indeksacji jest odwołanie się do wskaźników publikowanych coroczne przez GUS (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) Trzeba zwrócić uwagę aby indeksacja następowała cyklicznie we wskazanych w umowie okresach. Istotne jest również aby mechanizm urealniania wartości czynszu działał tylko w przypadku spadku wartości pieniądza a nie prowadził do obniżenia czynszu w przypadku procesów odwrotnych – deflacji - zauważa Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.