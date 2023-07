Jak podkreślają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie to złe wykonanie samej instalacji fotowoltaicznej jest najczęstszą przyczyną powstania pożaru.

Przyczynami pożaru instalacji fotowoltaicznej są też błędy związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego, np. źle dobranymi przewodami, wtyczkami złej jakości, które mogą ulec zapaleniu, lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń, typu bezpieczniki czy wyłączniki.

Według niemieckiego TÜV Rheinland oraz brytyjskiego BRE National Solar Centre, ilość pożarów wywołanych przez instalacje fotowoltaiczne stanowi w stosunku do wszystkich pożarów można mierzyć w promilach procentowych.

Oznacza to, że przy właściwie wykonanym projekcie oraz prawidłowej instalacji, panele fotowoltaiczne są bardzo bezpieczne.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest organizacja akcji gaśniczej w przypadku pożaru budynku, na dachu którego zamontowano panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne przemieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Gdy pada na nie światło słoneczne (ale też sztuczne) generują napięcie. Pojedynczy panel, w zależności od mocy, wytwarza około 30-45 V napięcia stałego.

W przypadku instalacji domowej (panele połączone szeregowo) napięcie w instalacji może osiągać do 1100 V. Prąd z paneli płynie przewodami do falownika (inwertera), który zamienia napięcie stałe na napięcie zmienne, wykorzystywane w domach, o napięciu 230-240 V oraz częstotliwość 50 Hz.

Po przyjeździe na miejsce pożaru, strażacy dokonują rozpoznania. Jedną z pierwszych czynności jest odłączenie dopływu prądu do instalacji elektrycznej. Ogranicza to ryzyko dla strażaków, gdyż najczęściej używanym środkiem gaśniczym jest woda, która jak wiadomo przewodzi prąd. Niestety, pomimo odłączenia falownika od sieci elektroenergetycznej, panele nadal generują napięcie - mówią strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Jak dodają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, uszkodzenie kabli na skutek pożaru może powodować tworzenie nowych i niespodziewanych dróg obwodu elektrycznego i stanowi zagrożenie dla ewakuujących się ludzi oraz strażaków.

- Moduły fotowoltaiczne są trudno zapalne, a zatem nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia. Dlatego środki gaśnicze podaje się bezpośrednio na nie wyłącznie w przypadku pożaru dachu, na którym są zamontowane - podkreślają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Taktyka prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożarów budynków wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne jest elementem szkolenia strażaków. Jednak czy właściciel domu sam może zapobiec pożarowi instalacji fotowoltaicznej?

Każdy potencjalny właściciel może zapobiec zwiększenia ryzyka pożaru instalacji stawiając na dobrej jakości podzespoły oraz sprawdzoną ii certyfikowaną ekipę instalatorów fotowoltaiki.

Warto wystrzegać się ofert, w których instalacja fotowoltaiczna przygotowana „w bardzo atrakcyjnej cenie” lub wykonana „po kosztach”.

To już powinien być sygnał ostrzegawczy dla potencjalnego inwestora w fotowoltaikę, że montaż słabej jakości instalacji fotowoltaicznej przez niecertyfikowanych monterów po niższej cenie może w przyszłości oznaczać nie tylko problem z awariami takiej fotowoltaiki ale też większe ryzyko pożarowe.

Jak dodają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, warto pamiętać, że każda instalacja elektryczna także fotowoltaiczna wymaga projektu przygotowanego przez fachowca oraz montażu i serwisu prowadzonego przez osoby do tego uprawnione.

Tam bowiem mamy do czynienia z wysokim napięciem, a co z tym związane, z ryzykiem porażenia prądem. Wybór elementów systemu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej następuje już na etapie przygotowania jej projektu.

Coraz częściej stosowane są też tzw. optymalizatory mocy. Urządzenia te są podłączone bezpośrednio do każdego panelu – w momencie zaniku napięcia zasilającego lub odłączenia falownika, automatycznie zmniejszając napięcie paneli do 1 V.

To także stanowi swoiste zabezpieczenie przyspieszające akcję gaśniczą. Warto zastanowić się nad zainwestowaniem w tego rodzaju urządzenia jeszcze przed montażem instalacji fotowoltaicznej.

Warto także pomyśleć o zakupie odpowiedniej gaśnicy, która sprawdzi się w pierwszych etapach wybuchu pożaru instalacji fotowoltaicznej. Mogą one być decydujące i opóźnić rozwój pożaru, albo nawet mu zapobiec.

Mimo że nie ma takiego obowiązku prawnego zastosowanego wobec właścicieli instalacji fotowoltaicznych warto dokupić odpowiednią gaśnicę.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie rekomendują posiadaczom instalacji fotowoltaicznej również zakup gaśnicy proszkowej zawierającej co najmniej 4 kg proszku gaśniczego. Proszek gaśniczy umożliwia bezpieczne gaszenie instalacji elektrycznych z odległości co najmniej 1 m.

Należy pamiętać, że pożar instalacji fotowoltaicznej to zagrożenie nie tylko ogniem, ale i ryzyko porażeniem prądem. Przy gaszeniu instalacji fotowoltaicznej musimy zastosować gaśnicę z odpowiednim środkiem gaśniczym ABC/E. W tym wypadku sprawdzą się gaśnice proszkowe lub śniegowe.

Dostępne są też w sprzedaży gaśnice polimerowe na bazie wody, które tworzą blokującą światło powłokę na panelach fotowoltaicznych przez co fotowoltaika nie wytwarza prądu i ułatwia to gaszenie pożaru. Taka gaśnica o pojemności ok 9 l umożliwia pokrycie około 45 m2, czyli ok. do 22 paneli fotowoltaicznych fotowoltaicznych. Koszt 1 takiej gaśnicy jednorazowego użytku to ponad 2700 zł brutto.