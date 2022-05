Program Czyste Powietrze pozwolił tysiącom właścicieli domów sięgnąć po fundusze, które pomogły im pozbyć się starych pieców i wymienić je na bardziej ekologiczne. Równie pomocne są także lokalne programy, choć warunki i wysokość dofinansowań nie są identyczne jak w Czyste Powietrze. Gdzie są najbardziej korzystne?

Według rządowego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, do 2030 roku udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma być nie większy niż 56%.

Odnawialne źródła energii (pompy ciepła) mają stanowić co najmniej 23% końcowego zużycia energii brutto do 2030 r.

Popularny program dofinansowań Czyste Powietrze, zapoczątkowany w 2019 roku, korzystnie wpłynął na jakość powietrza w wielu polskich miastach. Za jego sprawą tysiące Polaków otrzymało fundusze, które pomogły im pozbyć się starych pieców i wymienić je na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Równie pomocne są także lokalne programy, choć warunki i wysokość dofinansowań nie są identyczne w każdym województwie i mieście. Gdzie są najbardziej korzystne?

Dlaczego warto ubiegać się o dotację na wymianę pieca z Czyste Powietrze?

Do marca 2022 roku w samym programie Czyste Powietrze podpisano 290 145 umów i wypłacono 170 723 dotacji. Likwidacja tzw. kopciucha to pierwszy etap. Drugim jest wybór nowego źródła ogrzewania i możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie dotacji.

- Mnogość rozwiązań sprawia, że każdy może znaleźć opcję odpowiadającą indywidualnym potrzebom, ale przyszłością jest ogrzewanie na prąd – ocenia Krzysztof Triszewski, dyrektor techniczny Heat Decor – Według najnowszych danych, tylko niecałe ~8% Polaków korzysta z ogrzewania elektrycznego. Prym wiedzie gaz (40%) i węgiel (26%), zatem zasoby, które nie należą do najbardziej ekologicznych. Oznacza to, że programy dofinansowań wciąż pozostaną ważnym elementem transformacji energetycznej w Polsce.

Czym ogrzewamy nasze domy i mieszkania w Polsce? Źródło: Heat Decor

Sprawdź lokalne programy do wymiany starego pieca w poniższych miastach

W Warszawie program dotacji nosi nazwę „Wymień kopciucha” i jak wszystkie inne przeznaczony jest dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

Osoby fizyczne mogą wymienić swój stary piec węglowy na:

pompę ciepła

ogrzewanie elektryczne

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

piec gazowy

Wysokość dotacji na wymianę kopciucha na pompę ciepła wynosi 21 000 zł (pompy powietrzne) i 28 000 zł (pompy gruntowe). W przypadku ogrzewania elektrycznego dotacja wynosi 7 000 zł, a podłączając budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej można liczyć na 21 000 złotych dotacji.

Miasto Łódź już po raz szósty uruchomiło swój program dofinansowania do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Władze zdecydowały się dofinansować:

wymianę pieca na podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania,

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

instalację pompy ciepła,

instalację ogrzewania elektrycznego.

Kwota dotacji dla beneficjentów indywidualnych wynosi 9 000 zł, przy czym dofinansowane może być maksymalnie 90 proc. inwestycji. Właściciele budynków wielorodzinnych mogą również starać się o dotację, która w tym przypadku wynosi 50 000 zł.

W Poznaniu program dofinansowania do wymiany pieca nosi nazwę „Kawka bis”. W 2021 roku na wymianę pieca można było otrzymać 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych brutto, co zostało powtórzone także w roku bieżącym.

Starając się o dotacje w Poznaniu należy mieć na uwadze limity wysokości wsparcia finansowego, które obowiązują:

20 000 zł/lokal – dla wymiany pieca na pompę ciepła wraz fotowoltaiką bądź elektryczne ogrzewanie wraz z fotowoltaiką;

15 000 zł/lokal – dla wymiany źródła ogrzewania na pompę ciepła bez fotowoltaiki;

12 000 zł/lokal – wymiana źródła ciepła na miejską sieć ciepłowniczą, gaz lub ogrzewanie elektryczne.

Kraków nie prowadzi już własnego programu. Przyczyną jest fakt, że w Krakowie jako pierwszym mieście w Polsce uruchomiono program dofinansowania do wymiany kopciuchów.

Obecnie pozostało do wymiany już tylko około 600 pieców (stan na październik 2021), a miasto zakończyło program wymiany pieców z liczbą 45 tys. wymienionych domowych palenisk.

- Dotacje na pompy ciepła są istotnie wyższe niż te przeznaczone na ogrzewanie elektryczne – zauważa K. Triszewski – ale wynika to kosztów poszczególnych systemów. Pompy ciepła to rozwiązanie w cenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego kwoty wsparcia muszą być większe.

W przyszłości dopuszczalne ogrzewanie domu bez gazu i węgla

Według rządowego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, przedstawionego w 2021 roku, do 2030 roku udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma być nie większy niż 56%.

Odnawialne źródła energii mają stanowić co najmniej 23% końcowego zużycia energii brutto. Istotnym celem jest także wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku. Gaz określany jest jako „paliwo pomostowe” w transformacji energetycznej.

- Piece powoli znikają z domów, ale to dopiero początek większych zmian w kwestii ogrzewnictwa w Polsce. Niepewna sytuacja geopolityczna i zapowiedziane już zmiany w prawie Unii Europejskiej (Fit for 55) sprawia, że także użytkownicy rozwiązań opartych o gaz, powinni zwrócić swoją uwagę na nowocześniejsze rozwiązania grzewcze. Obecne programy dotacji to umożliwiają, a wiosna to najlepszy czas na modernizację – podsumowuje K. Triszewski.