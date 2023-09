Właściciel fotowoltaiki który decyduje zmienić się ustawienia inwertera czy rozbudowując instalacje bez poinformowania OSD musi się liczyć nie tylko z karami finansowymi, ale też i cofnięciem i zwrotem dotacji z programów rządowych jak Mój Prąd. Kontrole już ruszyły. Dowiedz się jak instalacja fotowoltaiczna będzie sprawdzana.

Jeżeli wzięliśmy dotację na fotowoltaikę i przy rozbudowie zmienialiśmy np. dotowany inwerter lub przekroczyliśmy 10 kWp to jeszcze bardziej komplikujemy sobie życie ryzykując nawet tym, że będziemy musieli zwrócić kwotę dofinansowania np. z Mój Prąd (dotacje od 2 do 10 kWp).

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych coraz częściej borykają się z problemem wyłączającej się fotowoltaiki w szczytowym momencie jej pracy.

- Wraz ze wzrostem ilości podłączonych instalacji prosumenckich obserwujemy niewielkie nasilenie zjawiska wyłączania się inwerterów i podwyższania napięcia w sieci w okresie największego nasłonecznienia. Podkreślamy, że ma to miejsce jedynie w obszarach rozległych sieci wiejskich i podmiejskich - w miejscowościach, gdzie niemal każdy odbiorca stał się prosumentem. Na tych terenach może wystąpić zjawisko podwyższonego napięcia, rzadko jednak przekracza ono długotrwale dopuszczalne 253 V - zauważa Ewa Wiatr, ekspertka z PGE Dystrybucja.

Wielu właścicieli fotowoltaiki, szczególnie ci rozliczający się w systemie net-billingu, odczuwają też wyższe rachunki za prąd z powodu zwiększenia zużycia prądu oraz obowiązujących niższych cen energii elektrycznej produkowanej z OZE.

Źródłem problemu może być też większe zużycie energii elektrycznej np. z powodu wykorzystania energochłonnych instalacji grzewczych np. grzałek, podgrzewaczy wody, piecyków elektrycznych itd.

Jak z problemami zwiększonego zużycia prądu i wyłączającej się instalacji fotowoltaicznej radzą sobie właściciele przydomowej fotowoltaiki? Nie zawsze zgodnie z prawem.

Jak radzimy sobie z problemami zbyt małej mocy i wyłączania instalacji fotowoltaicznej?

Jedno z rozwiązań, po jakie sięgają prosumenci, aby obniżyć rachunki za prąd polega na zwiększeniu mocy instalacji poprzez dodanie paru więcej paneli fotowoltaicznych na dachu. I nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że informujemy (w ciągu 14 dni) o tym zakład energetyczny, który podłączył naszą instalację do sieci.

Sprawa się o wiele bardziej komplikuje, gdy zwiększając moc nasza instalacja przekroczy 6,5 kWp. Wtedy musimy ponieść dodatkowe koszty związane ze zgłoszeniem takiej instalacji do powiatowej lub miejskiej komendy straży pożarnej.

Także w przypadku, gdy nasza instalacja jeszcze przekroczy moc zainstalowanej powyżej 10 kWp, wtedy zmieniają się zasady rozliczania prądu w systemie net-mettering (stare zasady opustów) na mniej korzystne.

Nic więc dziwnego, że niektórzy właściciele przydomowej fotowoltaiki decyduje się po cichu dołożyć parę paneli licząc na to, że np. zakład energetyczny lub urząd obsługujący dotacje tego nie odnotuje.

W przypadku wyłączającej się fotowoltaiki, z powodu zbyt wysokiego napięcia, często sięgamy po najprostsze rozwiązania. Jednak mogą one łamać przepisy zawarte w umowie, którą podpisaliśmy z Operatorem Systemu Dystrybucji.

Częstą, lecz niebezpieczną i niezgodną z przepisami metodą bywa też zmiana ustawień falownika na regiony dopuszczające wyższe napięcie. W takiej sytuacji użytkownik zaznacza w aplikacji do obsługi swojego inwertera miejsce pracy urządzenia np. na Hiszpanie lub Serbie, przesuwając jeszcze wyżej krytyczny poziom, powyżej którego włączy się zabezpieczenie i zatrzyma pracę układu. Jest to jednak metoda ze wszech miar szkodliwa bowiem przyczynianie się podnoszenia napięcia jest w naszym kraju zabronione i karalne. Jednocześnie utrzymując wysokie napięcie skracamy żywotność urządzeń domowych, które pracują z podwyższoną mocą - dodaje Tomasz Ilnicki, ekspert w firmie Zamel.

Może się też zdarzyć tak, że inwerter został źle skonfigurowany przez firmę instalującą fotowoltaikę, a właściciel fotowoltaiki nawet nie jest świadomy tego problemu.

Niestety tłumaczenie, właściciela fotowoltaiki, że nie miał pojęcia o źle ustawionym inwerterze, albo że parę paneli więcej lub mniej na dachu zostało zamontowanych może prowadzić do konsekwencji w postaci kar finansowych, niewiele się zda w trakcie kontroli instalacji.

Ruszają kontrolę przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Co sprawdzają kontrolerzy?

Jak podkreśla Ewa Wiatr, PGE Dystrybucja wdrażając zmiany wynikające z obowiązków pochodzących z ustaw krajowych w tym szczególnie zmian prawa energetycznego - konsekwentnie opomiarowuje sieć za pomocą liczników inteligentnych zwiększając tym samym obserwowalność sieci także na niskim napięciu.

W oparciu o informacje pochodzące z tych liczników PGE Dystrybucja monitoruje zjawiska o, które Pan pyta i w formule operacyjnej podejmuje działania regulacyjne. Działania te najczęściej odnoszą pozytywny skutek - dodaje Ewa Wiatr z PGE Dystrybucja.

W celu wyeliminowania działań niezgodnych z prawem, stosowanych przez właścicieli mikroinstalacji, Tauron Dystrybucja także prowadzi kontrolę mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Działania niezgodne z prawem, polegające na zwiększaniu mocy lub zmian ustawienia falownika stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu.

Analizując reklamacje dotyczące wyłączeń spowodowanych zbyt wysokim napięciem, zauważamy, że inne mikroinstalacje zlokalizowane w sąsiedztwie zgłaszającego mają niepoprawne ustawienia inwertera. Powoduje to podbijanie napięcia w sieci. Innymi słowy, twój sąsiad podbija napięcie – ty nie generujesz energii – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowa Tauron Dystrybucji.

W trakcie kontroli są sprawdzane następujące elementy:

ustawienia i parametry pracy inwertera - czy są zgodne z obowiązującymi normami (jeżeli zostały one źle wprowadzone lub zmienione niezgodnie z normami i umową z OSD o przyłączenie instalacji do sieci);

czy doszło do zwiększenie mocy instalacji poprzez zamontowanie większej liczby paneli fotowoltaicznych na dachu domu - jeśli jest więcej paneli o większej mocy zainstalowanej niż w umowie to jest to też niezgodnie z warunkami OSD, jakie podpisaliśmy z zakładem energetycznym o podłączenie instalacji do sieci.

Dlatego jeśli dokonaliśmy zmian w naszej instalacji fotowoltaicznej - szczególnie jeżeli zwiększyliśmy jej moc - to mamy pisemny obowiązek powiadomić o tym fakcie operatora energetycznego w terminie do 14 dni. Wszelkie niezgłoszone zmiany i modyfikacje instalacji mogą być powodem do nałożenia kary finansowej.

Ponadto zgodnie z polską normą PN-IEC 60038 dopuszczalne odchylenie napięcia sieci od wzorcowego 230 V może wynieść maksymalnie 10%. To znaczny, że maksymalne napięcie w lokalnej sieci elektrycznej nie może przekroczyć 253 V.

Wszelkie modyfikacje pracy inwertera spowodują, że napięcie w lokalnej sieci przekroczy 253 V i spowoduje że instalacje fotowoltaiczne naszych sąsiadów nie będą pracować prawidłowo. Operator sieci na pewni odnotuje zmianę wartości i rozpocznie kontrolę.

Jakie kary za rozbudowę fotowoltaiki i zwiększenie napięcia w sieci energetycznej?

Właściciele fotowoltaiki, którzy zwiększyli moc instalacji fotowoltaicznej lub zmienili parametry pracy inwertera muszą się liczyć z karą finansową, a nawet mogą trafić przed sąd.

Urząd Regulacji Energetyk (UER)i na wniosek operatora sieci dystrybucyjnej ma prawo nałożyć kary finansowe na nieuczciwego prosumenta.

Co więcej URE może wszcząć postępowanie administracyjne po potwierdzeniu nieprawidłowości związanej np. zwiększeniem mocy instalacji fotowoltaicznej przez operatora.

Gdy dojdzie do powyższych zaniechań obowiązków informacyjnych np. o poinformowaniu o zwiększeniu mocy bądź podanie operatorowi systemu dystrybucyjnego nieprawdziwych danych o mocy instalacji to zgodnie z art. 168 pkt 12 w zw. art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy OZE przewiduje się karę pieniężną w wysokości 1000 zł, a nakładaną przez Prezesa URE w drodze decyzji.

Co więcej jeżeli kontrolerzy Tauronu, PGE czy innego OSD jeżeli wykryją i skontrolują nieprawidłowe ustawienia inwertera też mogą zgłosić to do URE.

Zanim jednak dojdzie do nałożenia kary prosument najpierw otrzyma pismo z instrukcją jak dokonać modyfikacji ustawień inwertera. Dopiero, jeśli się nie dostosuje to może spodziewać się fizycznej kontroli, a następnie skierowania sprawy do Urzędu Regulacji Energetyki i grzywny w wysokości 1000 zł.

Jednak największym problemem może okazać się konieczność zwrotu całej dotacji wraz z odsetkami z takich programów jak np. Mój Prąd.

Jakie kary czekają za złamanie umowy o dotacje nie tylko na fotowoltaikę z programu Mój Prąd?

Nie tylko, kara finansowa z URE, ale też i odebranie dotacji - to może nas czekać, jeśli nasza instalacja nie jest zgodna z wymaganiami zawartymi z umową przyłączeniową OSD zakładu energetycznego czy umową programu dofinansowań.

W przypadku gdy podpiszemy umowę o dotację Mój Prąd to automatycznie zobowiązujemy się do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania, czyli daty przelewu na rachunek bankowy.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji:

przez co najmniej 3 lata w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 2) PP Mój Prąd na lata 2019-2020;

przez co najmniej 5 lat w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 1) PP Mój Prąd na lata 2021-2023.

Jeśli powyższe warunki będą spełnione to nie ma przeciwskazań, abyśmy mogli rozbudować dotowaną instalację fotowoltaiczną bez ryzyka utraty dotacji.

Możemy rozbudować instalację fotowoltaiczną bezpośrednio po otrzymaniu dotacji pod warunkiem, że:

rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów (np. inwertera) instalacji, która podlegała dotacji .

. rozbudowa istniejącej instalacji nie podlega dofinansowaniu w ramach programu Mój Prąd.

W okresie do 5 lat po wykorzystaniu dotacji, z której zakupiliśmy i zainstalowaliśmy instalację fotowoltaiczną nie możemy też m.in.:

zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny;

zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach Mój Prąd;

zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia;

odsprzedać/zastawić urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Oczywiście wyjątkiem jest wymiana wadliwych instalacji lub urządzeń na inne o parametrach nie gorszych od tych z instalacji urządzeń zdemontowanych.

Pamiętajmy też że mamy też obowiązek umieszczenie tabliczki informacyjnej o przyznaje dotacji z Mój Prąd. Musimy umieścić taką tabliczkę na ogrodzeniu lub elewacji domu, gdzie zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji (przelewu środków).

Jakie kary czekają właścicieli fotowoltaiki którzy skorzystali z dotacji Mój Prąd i ale nie spełnili powyższych wymagań?

Jak czytamy w ogólnych warunkach programu Mój Prąd:

Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile Beneficjent końcowy przystępując do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOŚiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.

Oznacza to że jeżeli zdemontowaliśmy lub modyfikowaliśmy instalację fotowoltaiczną np. zwiększając jej moc np. powyżej 10 kWp, a na którą otrzymaliśmy dotację, to możemy liczyć się z zerwaniem umowy i zwrotem kwoty całej uzyskanej dotacji wraz z odsetkami.