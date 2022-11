Oprócz AgoEnergii pojawił się nowy program realizowany z pozostałych środków z PROW w ramach nowego obszaru wsparcia F pod nazwą Zielona energia w gospodarstwie rolnym. Jak zapowiada Minister Rolnictwa ma ona objąć nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale też i biogazownie rolnicze.

Wydatki na energię elektryczną ponoszone w związku z wykonywaną formą działalności wśród osób prowadzących gospodarstwa rolnicze są jednym z wielu czynników podnoszących ogólne koszty prowadzenia takiego gospodarstwa. Nie da się zatem ukryć, że rosnące ceny prądu dla rolników są bardzo zauważalne w kontekście opłacalności produkcji rolnej.

Ceny za energię nigdy nie były tak wysokie

W przypadku rolników i producentów rolnych rozliczających się w taryfie C wydatki na energię elektryczną mogły się zwiększyć nawet pięciokrotnie od początku 2022 r. Wysokość podwyżek była uzależniona od terminu, w którym rolnik podpisał nową umowę na zakup energii elektrycznej. Im bliżej końca roku tym było drożej.

Oczywiście wszystko zmieniła ustawa wprowadzająca od 1 grudnia 2022 r. maksymalną cenę jaką mogą ustanowić sprzedawcy energii za prąd dla przedsiębiorców w tym i producentów rolnych rozliczających się w taryfie C do 785 zł za MWh. Jednak warto mieć na uwadze że mechanizm ten będzie obowiązywał tylko do końca 2023 r.

Ponadto obejmuje on ograniczoną wartość zużytej energii elektrycznej, która wynosi 90% energii jaką wykorzystali m.in rolnicy w okresie w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dlatego warto zbliżający się rok wykorzystać na uniezależnienie się od cen energii, które w 2024 r. mogą dynamicznie rosnąć. Warto też zastanowić się nad znalezieniem odpowiedniego dofinansowania inwestycji w OZE....