Rolnicy, którzy chcą wykorzystać energię i ciepło z OZE do prowadzenia działalności rolniczej, mogą skorzystać z trzech głównych dotacji rządowych. Dzięki nim pozyskają środki finansowe na realizację nie tylko inwestycji umożliwiającej budowę farmy fotowoltaicznej, lecz także elektrowni wiatrowej lub wodnej oraz pompy ciepła i magazynu energii. Wybrane rządowe dotacje w OZE pozwalają także zbudować biogazownie rolnicze.

Inwestycja w OZE w gospodarstwie rolnym wymaga większych nakładów finansowych. Spowodowane jest to specyfiką produkcji rolnej, która związana jest ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej lub ciepła. Większe zapotrzebowanie na prąd to konieczność montażu instalacji OZE o większej mocy, a to generuje dodatkowe koszty przewyższające niejednokrotnie możliwości finansowe gospodarstwa rolnego. Dlatego też rolnik decydujący się na inwestycję w fotowoltaikę, pompę ciepła lub elektrownię wiatrową, a nawet biogazownię, może wybrać jeden z rządowych programów, dzięki któremu uzyska bezzwrotną dotację lub pożyczkę na realizację swoich planów.

Warto pamiętać, że niektóre z tych programów rządowych zakładają też możliwość wzięcia zwrotnej pożyczki na preferencyjnych warunkach, wtedy rolnik może sięgnąć po wyższe kwoty niż w przypadku dotacji bezzwrotnych. Takie rozwiązanie sprawdza się przy inwestowaniu np. w bardzo kosztowne biogazownie, które powinny zapewniać stabilny zwrot inwestycji w dłuższym terminie. Czym różnią się poszczególne dotacje rządowe na OZE w rolnictwie?

Jaka dotacja na OZE jest najbardziej opłacalna z punktu widzenia rolnika?

Rządowe dotacje różnią się nie tylko wysokością kwot dotacji, lecz także wysokością pożyczek, rodzajem instalacji OZE (...).