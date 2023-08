Problem wyłączającej się fotowoltaiki w szczycie produkcji energii z OZE spędza sen z powiek wielu właścicielom przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Problemy te występują głównie w obszarach, gdzie podłączonych do sieci energetycznej jest kilku prosumentów produkujących energię ze słońca. Jednak to nie tylko jeden z powodów wyłączającej się fotowoltaiki.

Inwerter może wyłączyć się w różnych sytuacjach. W większości przypadków zatrzymanie jego pracy ma na celu ochronę przed niebezpieczeństwem. Choć dzienna produkcja prądu będzie niższa, wyłączenie inwertera pozwoli uniknąć późniejszych napraw.

Najczęstszą przyczyną wyłączenia instalacji jest gwałtowny wzrost napięcia. Praca falownika jest poprawna, gdy napięcie utrzymuje się w określonym przedziale, zatem jeśli za bardzo się ono zwiększy, inwerter wyłączy się w celu ochrony bezpieczeństwa. Kiedy parametry napięcia wrócą do normy, falownik wróci do regularnej pracy. Skoki napięcia występują najczęściej w okresie wiosenno-letnim podczas godzin szczytu, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii, a do sieci trafia zbyt dużo nadwyżek, aby zostały w niej zmagazynowane - mówi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Wyłączenie inwertera może również nastąpić przez zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Falowniki powinny działać w określonym przedziale temperatur, więc gdy w pobliżu urządzenia temperatura jest za wysoka, jest niedostatecznie wentylowany lub wystawiony na światło słoneczne, wówczas inwerter może się przegrzać.

Podpięta do sieci instalacja fotowoltaiczna automatycznie zatrzymuje swoją pracę także podczas awarii sieci. Mogą one wystąpić np. przy ekstremalnych warunkach pogodowych czy mechanicznych uszkodzeniach linii elektrycznych. Zatrzymanie inwertera jest konieczne z racji na zapewnienie bezpieczeństwa osób pracujących nad usunięciem usterki.

Główną przyczyną wzrostów napięcia są problemy z krajową infrastrukturą, bowiem sieci przyłączeniowe wymagają modernizacji. Wzrost napięcia można jednak zminimalizować poprzez zwiększenie autokonsumpcji.

Autokonsumpcja sprawi, że produkowana energia będzie na bieżąco wykorzystywana do zasilenia domowych urządzeń, a tylko niewielka jej część trafi do sieci. Do urządzeń znacząco zwiększających zużycie należą m.in. pompy ciepła czy klimatyzatory. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku posiadanie zasobnika ciepłej wody użytkowej z grzałką oporową, która w momencie zbyt wysokiego napięcia w domu automatycznie zacznie podgrzewać wodę darmową energią pochodzącą ze słońca. W celu poprawy autokonsumpcji można też ustawić pracę sprzętów AGD na godziny intensywnej produkcji prądu, czyli np. opóźnić start pralki do południa - zauważa Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.