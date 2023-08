Ustawa wprowadza ułatwienia przy realizacji inwestycji w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych. W zależności od lokalizacji inwestycji, jej wielkości, podmiotu uprawnionego czy wykorzystywanych substratów, ustawa przewiduje różny poziom uproszczeń.

Bardzo istotne jest określenie jakie podmioty będą uprawnione do inwestowania w biogazownie rolnicze, gdyż katalog adresatów jest precyzyjnie wymieniony w tych przepisach.

Nie każdy inwestor jest uprawniony do korzystania z przyspieszonej ścieżki inwestycyjnej w biogazownie.

Rozwiązania te są zarezerwowane dla zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych, głównie działających w branży rolnej i spożywczej, a wskazanych w art. 3 ust. 1 powyższej ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy do inwestowania w biogazownie rolniczą ma każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo osobą prawną, który w ramach działalności rolniczej prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Ponadto z ułatwień w inwestowanie w biogazownie rolnicze może skorzystać także osoba fizyczna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.

Inwestycja w biogazownie to ogromny wręcz milionowy koszt. Dlatego też ustawodawca dopuszcza też aby z udogodnień mogła korzystać grupa ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145)

W biogazownie może zainwestować także każdy podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów rolno-spożywczych, uprawniony do ich składowania lub konfekcjonowania, a wpisany do centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno‑spożywczych.

Także producenci wina mogą inwestować w biogazownie jeżeli zgodnie z art. 2 pkt. 23 ustawy o wyrobach winiarskich, wyrabiają wino lub moszcz z winogron pozyskanych wyłącznie z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic położonych na terytorium Polski.

W biogazownie rolnicze mogą inwestować podmioty będące spółdzielnią energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnią w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) albo spółdzielnią rolników w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073);

Ustawa o ułatwieniach w inwestowanie w biogazownie rolnicze definiuje i dopuszcza w ograniczonym zakresie wytwarzanie biometanu lub biogazu jak i energii i ciepła.

Przepisy ustawy mają zastosowanie w przypadku gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie:

Ustawa wprowadza bardzo istotne ułatwienia z punktu widzenia inwestora w lokalizacji biogazowni rolniczej, spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1. Uproszczenia te przyspieszą realizację inwestycji w biogazownie rolniczą w sytuacji, gdy na terenie rolnym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przewidujące możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub magazynowaniem umożliwia również szybką lokalizację biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1ustawy.

Ne będzie można budować biogazowni rolniczej gdy ustalenia MPZP zakazują lokalizacji takich biogazowni rolniczych na terenie rolnym.. Ponadto powierzchnia gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą jest większa niż 1 ha.

Biogazowni rolniczej nie będzie można wybudować na terenie, gdy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ustawie wprost określono, że do gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą zalicza się grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład biogazowni rolniczej, a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia.

Ustawa ułatwiająca inwestowanie w biogazownie rolnicze nowelizuje też Prawo budowlane. Każdy uprawniony podmiot lub rolnik, który wystąpi o pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej otrzyma decyzję w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tej decyzji. Obowiązujące przepisy określają termin wydania takiej decyzji na 65 dni zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ponadto, w myśl zaproponowanych zmian podmiot uprawniony ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci będzie tylko zobowiązania do poinformowania przedsiębiorstwa energetycznego o spełnianiu przez przyłączaną instalację warunków przewidzianych w art. 4 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia dla podmiotu uprawnionego w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Dotyczy to biogazowni rolniczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 2 MW.

Dodatkowym ułatwieniem dla rozwoju i funkcjonowania biogazowni rolniczych jest zmiana ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, polegająca na przyjęciu, że w przypadku gospodarstw rolnych, do gruntów rolnych zaliczone zostaną grunty przeznaczone pod budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład biogazowni rolniczej powstałej i funkcjonującej w oparciu o przepisy ustawy, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. W ustawie wskazano zasady obliczania 1 ha powierzchni gruntu.

Ustawa o inwestowaniu w biogazownie umożliwia podmiotom uprawnionym wprowadzanie do obrotu produktów pofermentacyjnych na zasadach zbliżonych do zasad przewidzianych dla nawozów naturalnych.

Zasady wprowadzone przez ustawę eliminują konieczność uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu produktów pofermentacyjnych wytworzonych przez biogazownie rolnicze.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy w biogazowni rolniczej powstałej w oparciu rozwiązania przyjęte w ustawy konieczne jest korzystanie z substratu pochodzącego z gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, na terenie którego zlokalizowana jest instalacja.

Brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje, że wykorzystywany w biogazowni rolniczej substrat nie musi w całości powstawać w tym miejscu.

Dopuszczalne jest uzupełnianie wsadu do komory fermentacyjnej substratem pochodzącym z innych miejsc. Jednak ułatwienia dotyczą tylko „bezpiecznych” substratów, a więc takich co do których jest pewność, że nie zagrażają ludziom i środowisku. Szczegółowa lista tych substratów zostanie określona w stosownym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.