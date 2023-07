Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO podpowiada, jak rolnik może obniżyć koszty związane z inwestowaniem w instalacje fotowoltaiczne

Rolnik decydujący się na inwestycję w fotowoltaikę może wybrać jeden z rządowych programów, dzięki któremu uzyska bezzwrotną dotację na instalację fotowoltaiczną.

Warto zapamiętać, że niektóre programy rządowe zakładają możliwość wzięcia zwrotnej pożyczki na preferencyjnych warunkach, ale wtedy rolnik może sięgnąć po wyższe kwoty.

Czym różnią się poszczególne dotacje rządowe na fotowoltaikę?

Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO podkreśla, że rolnik ma do dyspozycji różne programy dofinansowań inwestycji w fotowoltaikę.

Dotacje i pożyczki na fotowoltaikę dla rolnika w 2023 roku

Pomoc przyjmie formę refundacji, co oznacza, że beneficjent będzie musiał najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków)

Wyprodukowana energia może być zużywana tylko do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym np. systemu oświetlenia, systemu doju krów, wentylacji, przygotowania pasz

Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi, stanowiącymi integralną część instalacji – np. magazynem energii i systemem HEMS/EMS lub pompą ciepła

Dotacje do magazynu energii

Pożyczka na forowoltaikę od 50 kW do 1 MW

Rolnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kW do 50 kW

Z punktu widzenia rolnika najbardziej atrakcyjnym wśród ogólnopolskich programów dofinansowań wydaje się być Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), ponieważ daje najwięcej korzyści, ale jednocześnie jego nabór trwa stosunkowo krótko.

- Korzystne mogą okazać się także lokalne programy dofinansowań, takie jak np. program Eko-Klimat, woda, powietrze, ziemia prowadzony w województwie kujawsko-pomorskim, który potrwa do 2027 roku. Warto zatem zorientować się, jakie wsparcie możemy uzyskać na terenie naszego miejsca zamieszkania - podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

W ESOLEO pracują eksperci doskonale orientujący się w programach i regulaminach dofinansowań do fotowoltaiki. Współpraca z naszą firmą gwarantuje pomoc zarówno przy znalezieniu odpowiedniego programu dotacji, jak i uzyskaniu dofinansowań. Nasi doradcy pomogą uzupełnić dokumentację wykonawcy potrzebną do wnioskowania o dopłaty do fotowoltaiki - mówi ekspert ESOLEO.