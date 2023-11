Podpowiadamy, jakie dotacje i pożyczki rządowe są najlepsze przy inwestowaniu w fotowoltaikę na prowadzenie działalności rolniczej. Odpowiemy też, czy ulgę od podatku rolnego można łączyć z dofinansowaniem na fotowoltaikę.

Rolnik decydujący się na inwestycję w fotowoltaikę może wybrać jeden z rządowych programów, dzięki któremu uzyska bezzwrotną dotację na instalację fotowoltaiczną.

Warto zapamiętać, że niektóre programy rządowe zakładają możliwość wzięcia zwrotnej pożyczki na preferencyjnych warunkach, ale wtedy rolnik może sięgnąć po wyższe kwoty.

Czym różnią się poszczególne dotacje rządowe na fotowoltaikę?

Po jakie dotacje i pożyczki na fotowoltaikę może sięgnąć rolnik?

Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy Esoleo, podkreśla, że rolnik ma do dyspozycji różne programy dofinansowań inwestycji w fotowoltaikę.

Pierwszy z nich to Agroenergia. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kW do 50 kW. Jednak muszą spełnić jeden ważny warunek – że jest to nowa instalacja, której budowy nie rozpoczęto w chwili składania wniosku. Kwota dofinansowania w tym programie wynosi do 25 tys. zł na instalacje o mocy powyżej 30 kW oraz do 15 tys. zł na instalacje do 30 kW. Aby skorzystać z dopłaty, należy być właścicielem bądź dzierżawcą gospodarstwa rolnego, którego łączna powierzchnia powinna być nie mniejsza niż 1 ha i nie większa niż 300 ha oraz prowadzić dane gospodarstwo przez minimum rok. Wnioski do programu można składać do 30 września 2025 r.

Z kolei w ramach programu Energia dla wsi rolnik może uzyskać do 25 mln zł pożyczki na instalację fotowoltaiczną o mocy od 50 kW do 1 MW oraz dotację w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych do magazynu energii zintegrowanego ze źródłem energii, realizowanym równolegle w ramach tej inwestycji. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rozpoczęcie inwestycji w fotowoltaikę dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nabór ma potrwać do 15 grudnia 2023 r.