Co z produkcją biopaliwami? fot. Shutterstock

Branża wytwórcza bioetanolu skupiona w Krajowej Izbie Biopaliw z zadowoleniem przyjmuje ostatnią deklarację wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, który jako Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich przedstawił stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konieczności wdrożenia benzyny E10 na rynku krajowym. Co to oznaczałoby dla rolnictwa?

Zdaniem Izby, dzięki temu rozwiązaniu nie tylko ograniczymy swoją zależność od importu benzyn, który pokrywa już ok. 1/3 zapotrzebowania polskiego rynku, ale istotnie wzmocnimy także nasze rolnictwo, ponieważ polskie gorzelnie będą miały szansę na zwiększenie swojego zapotrzebowania na krajowe surowce o co najmniej 0,5 mln ton ziarna.

Benzyna a stabilizacja rynku

Wprowadzenie benzyny E10 to szansa na stabilizację sytuacji na rynku zbóż, w szczególności wobec faktu, że kluczowymi dostawcami surowców stosowanych w rodzimej produkcji bioetanolu są polscy rolnicy. Aby jednak zapewnić efekt ekonomiczny zwiększenia udziału bioetanolu w benzynach silnikowych E95 z obecnych 5% do maksymalnie 10% dla polskiej wsi, zmianie tej musi towarzyszyć utrzymanie dotychczasowych mechanizmów chroniących polskich wytwórców bioetanolu przed nadmiernym importem biopaliw przez koncerny realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Polscy wytwórcy bioetanolu dostarczają swoją produkcję przede wszystkim na potrzeby podmiotów paliwowych realizujących tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy określający minimalny udział biopaliw w danym roku. Kluczowym źródłem surowców, wśród których dominuje ziarno kukurydzy, do produkcji krajowego bioetanolu było i pozostaje polskie rolnictwo. W ostatnich latach, kiedy to nastąpił dynamiczny rozwój w Polsce produkcji bioetanolu (ponad 330 tys. m3 w 2021 roku) udział krajowych surowców wynosił niemal 100%. Pomimo istotnych zmian, jakie nastąpiły w strukturze dostaw surowców rolnych w wielu segmentach przemysłu rolno-spożywczego, w krajowej produkcji bioetanolu paliwowego także w 2022 roku zdecydowanie dominowały wciąż, bo w ponad 90%, polskie surowce, a wolumen ich zakupów znacznie wzrósł do ponad 1 mln ton.

NCW a rolnictwo

- Jesteśmy otwarci na rzeczową dyskusję dotyczącą wdrożenia E10, w szczególności, że takie rozwiązanie pojawiło się już w sierpniu 2022 roku w projekcie nowelizacji ustawy biopaliwowej rekomendowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a Premier Mateusz Morawiecki wskazywał słusznie, że to element „derusyfikacji” polskiego rynku paliwowego. E10 to dobre rozwiązanie także dla rolnictwa i ochrony środowiska, więc oczekujemy szybkich decyzji i szerokiego konsensu politycznego, ponieważ rozwiązanie to nie ma słabych stron ani barw politycznych. Wszystkie warunki, na które wskazuje Pan Minister Kowalski, branża już spełnia – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny KIB.

- W najbliższym czasie rozstrzygać się będzie finalny kształt rządowego projektu nowelizacji ustawy biopaliwowej, gdzie wśród rozwiązań powinno znaleźć się nie tylko E10, ale także rozważyć należy zwiększenie udziału krajowej produkcji (obecnie wynosi ono jedynie 60%) w przypadku realizacji przez koncerny paliwowe NCW przy zastosowaniu tzw. współczynnika redukcyjnego – dodał.